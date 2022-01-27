Libya’da ne olacaktı? – Özkan Yıkıcı

Bizde erken seçimler yapıldı. aAyni günlerde eğer dünyadaki gelişmeler biraz izlense, bir ay öncesi yapılması gereken ve yapılamayan seçimlerin Libyada gerçekleşme umuduyla ayni zaman diliminde gerçekleşecekti. Yine, Libyada seçimler yapılmadı. Onca karara ve görünüşteki birçok çevrenin uzlaşmasına karşın, yine de Libyada seçimler gerçekleştirilmedi. Bir arızlar hikayeleri de etrafta dolaşıyor. Oysa, Libya anlaşmasında birçok ülkenin “Türkiye dahil” kabul edildiği imzaları vardı. Geçen Şubat ayında tamamlanan anlaşma, Mart ayında da geçici yönetim başkanlar konseği kuruldu. Başbakan da Dibeydi oldu. Türkiyeye de yakındı Elbet ingilterenin de çaktırmadan destekleyip, genel Libya başbakanı seçimle yapılmak istenen politikacıydı. Fakat, olmadı. Aralık sonunda yapılması gereken ve B.M. kararlarıyla taşlanıp desteklenen seçim gerçekleştirilmedi. Gvenlik konseği kesimleri bir ay sonra diye ertelendiğini söyleyip, yine de yapılma umudunu da belirtiler. Olmadı.

Genelikle son Libya gelişmelerinin haberlri pek yapılmaz. Hele de Türkiye medyası, resmi idoloji dışındaki gelişmelerin haberleştirilip yayınlanması oldukça risklidir. Böylelikle Trkiye Libya çöllerinde direk askeri üstleriyle yer alıp taraf olurken, iç kamuoyu bu konuda haberleri pek olmuyordu. Böylesi bilgisizlik duvarı oluşturuldu. Oynanan oyunlar ve talepler de pek bilinmez. Sadece resmi devlet siyasetine uygun durumlar hem de probaganda maksatlı kulanım alanında dlolaşır. Sanki Libya yönetimiyle anlaşma yapılmış algılı deniz anlaşması ise çok mükemmel kamuyu karşılığı da vurdu. Libyada ölenlerin dahi yazılması, ceza davasına neden olunması da işin paradoksu.****

Libyada geçici dönem başkanı yapılan Dibeydi resmen ilginç sonuçlar yağdırıyor. Öyle ki anlaşmaya ilk uymayan iç lider o. Dahası, aday olmak için 3 ay önce istifa etmesi kuralını dahi çiğnedi. Ama, yine anlaşmada olan yabancı askerlerin ve paralı milislerin lkeden çıkmasını da sağlamaktan çok uzaktı. İngiltere ve Türkiyenin de adayı idi. Ama, belirtik ya, oldukça ilginç denecek durumları vardı. Örneğin, istenen akademik etiket için gösterdiği diploamanın sahte olduğu söyleniyor. Başbakan ken yolsuzluklar yaptığı ve görevden ayrıldıktan sonra hapse girmesi olası durumda bulunduğu belirtiliyor. Adaylık için 3 ay önce istifa etme kuralını tanımadı. Seçime başbakan olarak girmek istedi. Oy satın alma ve rüşvet ilişkileri kurduğu da epey yaygın kanıdır.

Dibeydi yine de hiçbir kurala uymadı. Hele yanancı askerlerin çekilmesi konusunda tek askeri gücü olan Türkiyeye brrakın baskı yapmayı, adeta destekleyip yeni olanaklar sundu. Bunun üzerine Temsilciler meclisi Dibeydinin görevinin 24 Aralaıkta bitiğini ve görevden alındığını açıkladı. Yeni başbakan seçme çağrısı yaptı. Tabi ki başkanlar konseği ile de temaslar kuruldu. Ancak, Dibeydinin direndiği de belli. Çaktırmadan Trkiye ve ingilterenin de bu direnci desteklediği haberleri dolaşıyor. Bu kriz durumu elbet yargı kararlarıyla çelişkiler de eklenince, Libya bir türlü hem de çoğu gücün görünüşte uzlaşmalarına karşın yapılamıyor. Son ertelnenen 24 Ocakta, tıs haberi dahi gelmedi. Ancak, Temsilciler meclisi tormrukta toplanıp durumu görüşmeğe ve Başkanlar konseği ile uzlaşarak yeni başbakan tayin edip seçimlere gitme peşindedir. Dibeydi ise direnerek kendini başbakan koltuğunda tutmaya çalışıyor. Burada Amerika ve Rusyanın tavrının oldukça önemli olduğu kesin. Türkiye ise taraf olmanın daraltısı ile genele hiç mdahale edemiyor. Ama, Libyada askeri üstü bulunurken, Suriyeden gönderdiği cihatçılar da başka sorun olarak seçimleri durduran koşulların önemlilerindendir. Temsilciler meclisi ve başkanlar konseği eğer anlaşıp yeni başbakan ve aday olacak kişinin görevlerinden istifa etme zorunlulluğu gerçekleşirse, Mart nisan aylarında seçimlerin yapılma olasılığı da hala geçerlidir.***

Libya, Emperyalist Ortadoğu ikinci versyonu ile müdahalelerle Kadafinin katledilmesiyle sözde “özgür ve demokrat olcaktı. Olmadı. Emperyalist müdahalenin sonuçları ülkeği darmadağın yaptı. Şimdi de oluşturulan bataklıkta sivrisineklerle uğraşılıyor. Birileri de durmadan pay alma peşinde.Türkiye fırsatı kulanıp Yeni Osmanlı dansına girişti. Pek de beceremedi. Karmakarışık Libya, müdahalede koşan kesimler şimdi ektikleri pisliği biçmekle meşkul. Yine bedel Libyalılarca ödenirken, bunu gidrecek ortak direnişe hala gelmediler.

Bakalım: Libya beklentilerle yapılmasını istediği seçimle yeni bir sıçrama yapacak mı? yOksa parçalanma veya herkesin cirit atıp yağmaladığı coğrafya şeklinde daha epey zaman mı sürecek? Bunun değişik yanıtları elbet zamanla karşımızda bulgu olarak gelecek. Tek gerçek, emperyalist müdahalelerle demokrasinin olmayacağı sonucudur.