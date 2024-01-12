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Ankara’nın uyguladığı tüm siyasi, psikolojik ve fiziki şiddet şekillerini reddediyoruz!

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manşetYKP'nin açıklamaları

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Yusuf Alkım’ın da Türkiye’ye girişine izin verilmemesi ve gözaltında tutulmasını değerlendirdi. Açıklama şöyle:

TC Devleti’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde Kıbrıslı Türkler üzerinde yaratmış olduğu baskı ve korku her geçen gün daha da artmaktadır. Uzun bir zamandır muhalif Kıbrıslı siyasilerin, sendikacıların, aktivistlerin aydınların Türkiye’ye girişi TC Devleti tarafından yasaklanmaktadır. TC Devleti’nin Kıbrıs’ta uyguladığı politikalara karşı yükselmekte olan sesler bu yöntemle bastırılmak, bitirilmek istenmektedir. Kıbrıslıların Türk işgal ve fetih politikalarına itaat etmesi için Ankara hükümeti elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Bütün baskılara, tehditlere rağmen Türk işgaline karşı direniş artarak devam etmektedir.

Daha önce de vurguladığımız gibi tüm bunlar sistematik bir saldırıdır. Türk sömürgeciliği, topluma, Ankara’ya karşı çıkmanın bir bedeli olduğunu göstererek insanlarımızı korkutmaya çalışmaktadır. Ankara’nın uyguladığı tüm siyasi, psikolojik ve fiziki şiddet şekillerini reddediyoruz!

Yusuf Alkım bugün 12 Ocak tarihinde İstanbul’a giriş yapmak üzereyken girişi yasaklanmış ve hakkındaki başka bir dava olduğu iddiası ile havaalanında gözaltında tutulmaktadır. Yeni Kıbrıs Partisi olarak başta Yusuf Alkım olmak üzere bütün Kıbrıslı aktivistlerin yanında olduğumuzu bildiririz.

Yusuf Alkım yalnız değildir!

Yeni Kıbrıs Partisi olarak, içinden geçtiğimiz bu zor dönemde TC devletinin uyguladığı baskılara karşı da herkesi dayanışma içinde tek bir ses olarak tepki vermeye çağırırız.

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