YKP; Kıbrıslıları, ırkçılığa, faşizme, neo-liberalizme karşı Avrupa Solunun güçlenmesi için oy vermeye çağırır

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Parti Meclisi tarafından “Avrupa Parlamentosu seçimleri üzerine” başlıklı 5 Mart 2024’te alınan karar şöyle:

YKP, Avrupa Sol Partisi (EL) gözlemci üyesidir ve Avrupa Parlamentosu seçimlerini de bu çerçevede değerlendirir.

Avrupa’da yükselen faşist, aşırı sağcı yaklaşımlara, neo-liberal dayatmalara, emek haklarının geriletilmesine, savaşlara, yükselen militarizme karşı mücadele edilmesi ve insan hak ve özgürlükleri alanlarının genişletilmesi için halkların ortak hareketi ile seçimlerde tavır geliştirme Avrupa Sol Partisi’nin uzun süredir temel gündemidir.

Bu çerçevede Şubat 2024’da, Ljubljana’daki Avrupa Sol Partisi Genel Kurulu toplantısında Avrupa Parlamentosu seçim manifestosu onaylandı.

Yeni Kıbrıs Partisi, üye, sempatizan ve parti dostlarını tüm Avrupa’da, Avrupa Sol Partisi’nin karar altına alınan dokümanı çerçevesinde oluşturulacak ortak seçim platformlarını desteklemeye ve aktif dayanışmasını ortaya koymaya; Avrupa Sol Partisi’ndeki siyasi parti ve seçim bloklarının ve dolayısı ile GUE/NGL Sol (The Left) grubunun üyelerinin barışçı, ekolojik, toplumsal cinsiyet eşitlikçi, emekten yana başka bir Avrupa mücadelesi için Avrupa Parlamentosunda daha güçlü yer alması için oy vermeye çağırır.

Yeni Kıbrıs Partisi, ısrarla “Kıbrıslı Türklerin 2 sandalye hakkı var” iddiasının doğru olmadığını, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin etnik temelli değil, tüm Avrupa Birliği yurttaşlarının bölgelerde oy kullanması olduğunun altını çizer. YKP, çözüm olduğunda Kıbrıs’ın kuzeyindeki AB yurttaşlarının 2, güneyindekilerin de 4 Avrupa Parlamenter seçmesi uzlaşısı olduğu ama bunun yazılı bir antlaşmaya dönüşmediğini hatırlatır. Bu çerçevede Yeni Kıbrıs Partisi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde seçme seçilme hakkı olan herkesi etnik farklılık temelinde değil, Avrupa Parlamentosundaki grupların ideolojik pozisyonlarına bakarak kendi ideolojik yaklaşımları çerçevesinde gidip oy vermeye çağırır.

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Yeni Kıbrıs Partisi

Basın Bürosu

08/03/24