YKP: Asgari ücreti hemen şimdi açıklayın!

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Hayat Pahalılığının korkunç hızlı yükseldiği, TL’nin her saat başı eridiği koşullarda 2024 için asgari ücretin hâlâ belirlenmemiş olmasını eleştirdi, YKP’nin taleplerini ortaya koydu. Açıklamanın tamamı şöyle:

Yılın başında yürürlüğe girmesi gereken asgari ücretin böylesi kötü ekonomik koşullarda henüz belirlenmemiş olması kabül edilebilir bir durum değildir… Hayat Pahalılığının korkunç hızlı yükseldiği, TL’nin her saat başı eridiği koşullarda altı ay önce belirlenen asgari ücret ile emekçilerin yaşamlarını sürdürmeye çalışmasına göz yuman tüm kesimleri YKP olarak kınarız…

Bir kez daha hatırlatırız ki 22/1975 sayılı yasaya göre “Asgari Ücret”, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere saptanan ücreti anlatır. Türk Lirasının erimesi ve yapılan onca zamdan sonra eriyen alım gücü karşısında yürürlükteki asgari ücret ile çalışanlar aylık net eline geçen 15 bin 750 TL ile 4 kişilik ailesinin aylık ihtiyaçları olan yeterli beslenme, eğitim, sağlık, konut ve diğer tüm giderlerini karşılamaya çalışmaktadır!

Uzun zamandır açlık sınırının zaten altında olan asgari ücret, son dönemdeki TL kullanımından ortaya çıkan alım gücü kaybı ve döviz krizi sonrası oluşan ekonomik göstergelerle okunduğunda insani bütün değerleri ayaklar altına alan seviye gelmiştir…

Bir kez daha altını çizeriz ki YKP olarak orta vadede talebimiz tıpkı emek örgütlerinin de talebi gibi asgari ücretin belirlenme kriterlerinin yeniden, acilen düzenlenmesi ve DPÖ’nün de 1992’den beri açıklamadığı geçim endeksi nin hemen kamuoyu ile paylaşılmasıdır. DPÖ, Başbakanlığa bağlıdır. “Atanmış” Ünal Üst-el’i aacc1992’den beri açıklanmayan geçim endeksinin açıklanması için gereğini yapmasını bir kez daha talep ederiz…

Güncel olarak ise en kısa sürede, asgari ücretin insanca, adil bir rakam olarak belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonun sorumlulukla harekete geçip, geçmişte defalarca ortaya konan sendikaların itirazları da göz önüne alınarak 2024’nin ilk asgari ücreti, hayat pahalılığı ve alım gücünün erimeye devam etmesi de dikkate alınarak, alım gücü kayıpları da gözetilerek hemen belirlenmelidir.

Bununla beraber asgari ücret ödemesinin 40 saatlik haftalık çalışma saati olması gerektiği gerçeğiyle, işverenlerin çalışma saatlerini artırarak asgari ücret altında çalışmayı yaygınlaştırdığı göz önüne alınarak acilen bu yasadışı uygulamaların önüne geçilmesi için denetlemelerin ilgili bakanlık tarafından yapılması çağrısını yineliyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde ücretler korunarak haftalık 4 günlük çalışma hayatı için çalışmalar yapılırken, Kıbrıs’ın kuzeyindeki kölelik koşullarına da dikkat çekeriz…

Yeni Kıbrıs Partisi gerek ücretlerde gerekse de alım gücünde yaşanan kayıpların Türk Lirasından kaynaklandığının altını yeniden çizer, Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik güven artırıcı önlemler çerçevesinde adanın ortak tümünde ortak para biriminin kullanımına yönelik hemen şimdi çalışma yapılması talebini yeniden dile getirir…

Yeni Kıbrıs Partisi, geçmişte olduğu gibi bugün de kölelik koşullarında çalıştırılmaya karşı mücadele eden emek örgütleriyle dayanışmasını sürdürecek, bunun büyütülmesi için kararlılıkla bu mücadelenin parçası olmaya devam edecektir.

Biliyoruz ki toplu sözleşmeli, iş güvenceli, sosyal güvenlikli, sendikalı, insanca, eşit ve adil ücretli, haftalık 40 saat olan iş, herkesin hakkıdır, mücadele ile kazanacağız!