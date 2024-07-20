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YKP: İşgalin ve istilanın 50. yıldönümünde yüzümüzü savaşa ve milliyetçiliğe değil insana ve sevgiye dönüyoruz

manşet YKP - 0

YKP: TC’nin emireri Tatar görüşmeleri Türkiye adına sabote ediyor

manşet YKP - 0
YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasında TC tarafından atanan Tatar’ın Türkiye adına görüşmeleri sabote ettiğinin...

Yeniçağ Özel

Yeniçağ Haber

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Bu Memleket Bizim
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Kemal Güçveren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
01:04:48
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Celal Devrim Önen ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
01:08:35
Yeniçağ Güncel
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Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Mertkan Hamit ile gündemi değerlendiriyor
01:15:12
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Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Ersever Beyaz ile gündemi değerlendiriyor
01:25:31
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Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı, Mehmet Hasgüler ile gündemi değerlendiriyor
54:51
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Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Berkay Ramiz ile gündemi değerlendiriyor
01:15:26
Ekoloji Forumu
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Ekoloji Forumu’nda Cemil Aksu ekoloji gündemini değerlendiriyor
01:17:16
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Ekoloji Forumu’nda Pınar Demircan Fukuşima’da radyoaktif atık suyun tahliyesini değerlendiriyor
58:24
İsmet Özgüren ile Gündem
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İsmet Özgüren ile Gündem'in konuğu İzzet İzcan
01:03:23
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İsmet Özgüren ile Gündem'in konuğu Cemal Özyiğit
01:01:27
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İsmet Özgüren ile Gündem'in konuğu Ayer Yarkıner ve Ahmet Tuğcu
01:03:43
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İsmet Özgüren ile Gündem'in konuğu Sıla Usar İncirli
01:00:37

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Avrupa Sol Partisi

Tozlu Arşiv Sayfalarından

arşivden yazılar

(1991) İki kez engellenen ADİSOK Heyeti üçüncü girişiminde kuzeye geçebildi

YKP - 0
YKP’nin Konukları Türk Basını ve izleyicilerine ilk kez konuşma olanağı buldular. YKP Genel Merkezindeki Basın toplantısında konuşan ADİSOK BAŞKANI Dinglis Barış ve Dostluğun tesis edileceği...
arşivden yazılar

(1991) ADİSOK Başkanı Dinglis’in Cuma akşamki sohbet toplantısından notlar – Ahmet...

YKP - 0
Geçen Cuma günü YKP”nin çağrılısı olarak Lefkoşa’nın Türk kesimine geçen Rum ADÎSOK (Yenilikçi Demokratik Sosyalist Hareket) partisinin dört kişilik heyeti, saat 19.00’da KTÖS lokalinde...
arşivden yazılar

Geçmiş Avrupa Parlamentosu seçimlerinde YKP ne demişti

YKP - 0
20 Mayıs 2009 YKP, seçme hakkı kazanmış tüm Kıbrıslı Türkleri Kıbrıs başta olmak üzere bulundukları coğrafyalarda, milliyetçilerin, ayrılıkçı devlet destekçilerinin, sahte bir şekilde Avrupalılığı savunan...

Tozlu arşivden: YKP kuruldu, TC dışişleri saldırısını İsmet Kotak yazdı

arşivden yazılar

Tozlu arşivden: YKP kuruldu, TC dışişleri saldırdı!

arşivden yazılar

Tozlu arşivden: YKP kuruluş hazırlıkları tamamlandı

arşivden yazılar

Keskiner, YKP’nin kuruluşunu anlatıyor

arşivden yazılar

Tozlu arşivden: Yine bombalar patladı (Ağustos 1991)

arşivden yazılar
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HABER

başka bir siyaset mümkün

Fransa Komünist Partisi: “Ültimatomla değil, vetoyla değil, sorumlulukla davranalım”

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başka bir siyaset mümkün

Fransa Komünist Partisi: Yeni Halk Cephesi ile halkımızın çoğunluğu adına hareket edin

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2024 yılının ilk Tohum-Takas etkinliği 17 Mart Pazar günü gerçekleşti

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Gazze’deki soykırıma derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz: Derhal Ateşkes

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Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi, meclis önünde yasa değişikliği için toplanıyor

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Vicdani retçilerin yargılanması sürüyor, dayanışma da büyüyor

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Gazze savaşının ilk vicdani retçisi Tal Mitnick: Şiddetin çözümü şiddet değil

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Yurt ödevimiz dünyada barış, vicdani ret hakkımız demek için buluşuyoruz

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Askerlik Yasası’nda değişiklik talebiyle “imza kampanyası” başlatıldı

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Vicdani ret Meclis gündemine taşındı

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Özdenefe, Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi aktivistlerini kabul etti

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“Meclis adım atmazsa 18 Ocak’ta cezaevine girecek”

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Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi’nden dayanışma çağrısı

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Vicdani retçi Mustafa Hürben: “Ben bir suç işlemiyorum. İnandığım şey için mücadele ediyorum”

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Vicdani retçi Mustafa Hürben: “Bir insanın askere gitmek istememesi suç olmamalı”

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Vicdani Ret İnisiyatifi: Vicdani retçilerin yargılanması sürüyor

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