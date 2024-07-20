20 Mayıs 2009 YKP, seçme hakkı kazanmış tüm Kıbrıslı Türkleri Kıbrıs başta olmak üzere bulundukları coğrafyalarda, milliyetçilerin, ayrılıkçı devlet destekçilerinin, sahte bir şekilde Avrupalılığı savunan...