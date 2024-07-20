YKP: TC’nin emireri Tatar görüşmeleri Türkiye adına sabote ediyor
YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasında TC tarafından atanan Tatar’ın Türkiye adına görüşmeleri sabote ettiğinin...
Yeniçağ Güncel
Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Mertkan Hamit ile gündemi değerlendiriyor
01:15:12
Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Ersever Beyaz ile gündemi değerlendiriyor
01:25:31
Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı, Mehmet Hasgüler ile gündemi değerlendiriyor
54:51
Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Berkay Ramiz ile gündemi değerlendiriyor
01:15:26
Tozlu Arşiv Sayfalarından
(1991) İki kez engellenen ADİSOK Heyeti üçüncü girişiminde kuzeye geçebildi
YKP’nin Konukları Türk Basını ve izleyicilerine ilk kez konuşma olanağı buldular. YKP Genel Merkezindeki Basın toplantısında konuşan ADİSOK BAŞKANI Dinglis Barış ve Dostluğun tesis edileceği...
(1991) ADİSOK Başkanı Dinglis’in Cuma akşamki sohbet toplantısından notlar – Ahmet...
Geçen Cuma günü YKP”nin çağrılısı olarak Lefkoşa’nın Türk kesimine geçen Rum ADÎSOK (Yenilikçi Demokratik Sosyalist Hareket) partisinin dört kişilik heyeti, saat 19.00’da KTÖS lokalinde...
Geçmiş Avrupa Parlamentosu seçimlerinde YKP ne demişti
20 Mayıs 2009 YKP, seçme hakkı kazanmış tüm Kıbrıslı Türkleri Kıbrıs başta olmak üzere bulundukları coğrafyalarda, milliyetçilerin, ayrılıkçı devlet destekçilerinin, sahte bir şekilde Avrupalılığı savunan...
"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin
Ekoloji Forumu’nda Cemil Aksu ekoloji gündemini değerlendiriyor
01:17:16
Ekoloji Forumu’nda Pınar Demircan Fukuşima’da radyoaktif atık suyun tahliyesini değerlendiriyor
58:24
Pınar Demircan ve Murat Kanatlı Çernobil’den Fukuşima’ya nükleer kazaları konuşuyor
01:40:29
Dr. Akgün İlhan ve Murat Kanatlı "dünyada su krizi, Asrın projesinin geleceği" başlığını konuşuyor
01:11:58
Pınar Demircan ve Murat Kanatlı, son gelişmelerle Akkuyu Nükleer Santrali’ni ve mücadeleyi konuşuyor
01:23:55