06/05/2024 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 74 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 06/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 05/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 02/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 02/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 28/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/04/2024 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et245AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Yılmaz Parlan ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor57:42 Celal Devrim Önen ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor58:46 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Kemal Baykallı ile gündemi yorumluyor01:08:02 Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Andros Karayannis ile seçimleri konuşuyor56:54 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin