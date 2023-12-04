YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı’nın Volt Kıbrıs Kuruluş Kongresindeki konuşması

“Volt Kıbrıs” (Volt Cyprus), Kuruluş Kongresi’ni 3 Aralık Pazar günü Lefkoşa’nın güneyindeki Filoxenia Konferans Merkezi‘nde yaptı. Kuruluş Kongresi’ne YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı da katılarak bir konuşma yaptı. Kanatlı’nın konuşmasının tamamı şöyle:

“Sevgili dostlar, arkadaşlar, özellikle genç arkadaşlar…

Volt Kıbrıs Kuruluş Kongresi’ni Yeni Kıbrıs Partisi olarak saygı ile selamlıyoruz, Kongrenizin başarılı olmasını diliyoruz…

Zor bir süreçte bu Kongrenin toplandığının sanırım farkındasınız… Kıbrıs ve bölgemiz bir kez daha gerginliklerin, silahlı çatışmaların ortasında ve tam da mücadele ve umuda ihtiyacımızın olduğu zamanlardayız…

Kıbrıs gerçek anlamı ile kalıcı bir bölünmeye doğru hızla gitmektedir… Gelecek yıl Kıbrıs’ın Türkiye tarafından işgalinin 50. Yılı olacak ve süreç durağan değildi… Geçtiğimiz 49 yıl boyunca Kıbrıs’ın kuzeyinde demografik yapı değişti, nüfusun tam ne olduğu maalesef bilinmiyor… Türkiye’nin dayattığı asimilasyon politikaları her yönü ile devam etmek… Türkiye’deki dini tarikatlar Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyetleri her gün artırmaktadır… Tam da böylesi dönemde adamızın yeniden birleştirilmesine ihtiyaç vardır.

Kıbrıs’ın iki bölgeli, iki toplumlu bir federal yapıda birleştirilmesi belki eskiden kötüler içinde iyi bir seçenekti ancak şimdi elimizdeki tek araçtır… Bunun için tüm Kıbrıslıların ana yurtlarını birleştirmek için ortak mücadelesine ihtiyaç vardır…

Ortak mücadele yalnız Kıbrıs konusunda değil, her geçen gün kendini derinden hissettiren ekolojik krize karşı ortak mücadele etmeliyiz… Bir yandan 2050’ya kadar karbon emisyonunu sıfırlamayı konuşurken, diğer yandan Doğu Akdeniz’de yeni karbon kaynaklarının yeryüzüne çıkarılması için kavga etmenin anlamsızlığını anlayıp, bu sürecin durdurulması için mücadele edebiliriz. Doğu Akdeniz’de doğal gaz aramaları başladığından beri bölgenin daha fazla militaristleştirilmesini iyi anlamamız gerekir.

Bölgede süren silahlı çatışmaların yarattığı yıkımı da iyi anlamamız gerekir, bu bize barışın ne kadar değerli olduğunu hatırlatmalıdır. Böylesi koşullarda bir kez her türlü işgale karşı olduğumuzun altını çizelim. Tam da bu nedenle Filistin halkı ile dayanıştığımızı, İsrail’in işgaline, saldırılarına karşı da dayanışma ve barışın sesini yükseltmemiz gerektiğini vurguluyoruz…

Yolsuzluk, ekonomik kriz, işsizlik gibi onlarca günlük sorunumuzun da çözümü mücadele etmektir ama gene tüm bunları bölünmüş bir adada değil, birleşik bir Kıbrıs’ta çok daha rahat çözümler üretebileceğimizi de belirtmek isteriz…

Tüm bunlar yanında ortak mücadelenin yükseltilmesi için de önümüzde ortak bir zemin mevcuttur. Haziran 2024 Avrupa Parlamentosu seçimleri tüm Kıbrıslıların ortak seçim kampanyası yapıp, ortak oy verecekleri bir olaydır. Son 4 seçim Kıbrıslı Türklerin kaydolmasından, oy kullanmasına ciddi sorunların yaşandığı dönemler yaşandı, bu kez farklı yapmak için ortak mücadele edebiliriz… Bu ortak mücadele yalnız aday listeleri oluşturma değil, seçim havasını adanın her yanına taşıma üstüne de olabilir… Diğer ortaklaşabileceğimiz nokta ise Neo-Nazilerin Kıbrıs Avrupa Parlamenteri olarak Brüksel’e gitmemesi olmalıdır…

Klasik bir söz olsa da, her zaman hatırlatmakta yarar vardır, Kıbrıs, bölünemeyecek kadar küçük ama tüm Kıbrıslılara yetecek kadar büyüktür, ortak yurdumuzu birleştirmek için ortak mücadele zeminlerinde buluşma dileklerimizle…

Yeni Kıbrıs Partisi olarak bir kez daha Kongrenizin başarılı geçmesi dileriz…