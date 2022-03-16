Yazıya başlamadan kısa zaman önceydi: Ukrayna devlet başkanı Zelenski Amerikan kesimine konuşuyordu. Hava çevresinin kapatılması,kendine askeri yardım verilmesini istiyordu. Yine birçok resim probaganda amaçlı gösterildi. Yıkımlar ve insani faciyalarla doluydu. Oysa daha kısa zaman önce probaganda maksatlı Zelenskinin yanında kendine eşlik eden kadının savaştan önce öldüğün bilgisi dolaşmaya başladıydı. Böylesi darmadağın,m neyin nerde doğru olup olmadığı tartışmalı bilgilerle dolu süreçten geçiyoruz. Ama, pek de fazla konuşulmayan ibretlik itiraf, Zelenskinin işbirlikçilikle ülkesini lerelere taşıdığıdır. Üstelik işbirlikçilik halinde ülkesini uçuruma sürüklleyen Zelenski, şimdi umduklarının çok azının karşılığını alıyor.

Batı Emperyalist çevrelre gelince, onlar tepe tepe Zelenskiyi kulandılar. Ukraynayı resmen ateşe atılar. Herkese nrnede ise Ukraynaya demokrasi getiriyorlar yeniden yalanının acı durumları yaşatılmaktadır. Her nedense, onca yalanlanmasına, milyonlarca insanın ölümlerle, sürgünlelerle yaşanarak kanıtlanmasına karşın, hala birileri ayyni palavrayı sıkıp karşılık bulması da acıdır. Hala, ABD nin demokrasi getireceği daha genele Emperyalizmin demokrzasi ve özgürlük getireceği yalanı probaganda olarak tutuyor. Bunun bedeli ödendikçe, yanına kurtardı veya özgürleştirdi kelimeleriyle tüm çirkinlikler ne yazık örtülüyor. Zelenski gibi başkanları da işbirlikçi olarak kulanırken, onu sıkılmadan ünlü demokrat imajıyla da porobagandalaştırmaktan çekinmiyuorlar. Ukrayna lideri Zelenski bu yeni sadece bir modeldir. İktitidarliktidarlaştırıldı, birçok kirli işine destek verildi, pofpoflanıp siyasal kumar masasında papaz olarak masaya sürüldü. Şimdi de Zelenski üzerinden Rusya yıpratma politikasıyla, anbargolu tetbirler peşpeşe gelmektedir. Ama, Zelenskinin beklediği kendini yüceltecek destek değil. Rusyayı zayıflatacak ve kuşatıracak kararlar alınmaktadır. Bedelini de Ukraybnalılar hem katledilerek, hem mültecileştirilerek, hem de ülkelerinde artık ortak yaşayamama koşullarını nefret ve ayrışmaya varlılmasıya ödüyorlar.

Zelenski tesadüf gibi görünüp, aslında bilerek Ukrayna aşkanı oldu. Dizideki oyunculuğu karektirini aynen siyasal yükselişte gerçekleştirildi. Bunu da Ukraynalı Yahudi oligart gerçekleştirdi. Sonra yolsuzlukllar nedeniyle ülkeği terkeden oligart! Zelenski bazı doğru işler de yapmak istedi. Örneğin, ülkedeki faşistleri dizginleme adımı atmak istedi. Engelendi. Daha sonra, kendi kökeni de olan Doğu Ukkraynaya karşı uygulanan ayrılıkçı saldırgan tavrı devam etirdi. Batının da desteği, teşviği ile imzalanan Minsk anlaşmalarını tanımadığını söyledi. Ülkedeki ikili resmi dilden biri olan Rusçanın yasaklı haline daha sert kararlar ekledi. Başta etkisiz kılmak istediği faşistleri, ordu ve hükümet içinde önemli yerlere getirdi. Onların özel taburlarını da ekletirdi. Böylelikle Neofaşistler oldukça güçlü kurumsaal dereceye taşındı. Yine Zelenski ısrarla ülkenin batılı olmasını, onlardan gelen desteklerle de doğu Ukraynadaki bölgeleri saldırılar düzenlemeye devam ediyordu. Binlerce insanlın öldürüldüğü söyleniyor. Ama, batı hep >Rusyayı suçlayıp Zelenskiyi överek ateşe benzin döküyordu. Arada da Ukraynada Rusya ile savaşa gitmeğeceğini de belirtiyordu. Nedense Zelenski tecrübesizlik mi diyeyim, yoksa resmen pofpoflanmanın tılsımıylamı desem, sonuçta kartları artırıyor, ingiltereye üst verme noktasına gelior, yeni slahlar alıp Rusyaya karşı kendini kahraman gibi sunuyordu. Ama, batı pofpofluyor, silah veriyor da askeri destek direk demiyordu.

Sonuçta,Zelenski ülkesini ateşe atı. Beklediği yardım gelmedi. Gelmeyeceği kesindi. Ama batılı medya en büyük yaalanları kulanıp, kendisini demokrat kahraman algısına koyuyordu. Batı Rusya vekalet savaşı Ukraynada verilirken, Zelenski zaten karakteri icabı birbirini tutmayan tutumlarla darmadağın oluyordu. Rusyaya karşı sert kararlar alınıyordu. Alınıyordu da Ukrayna da faciyasını yaşamaktadır. Zelenski övülme yanında talepleri sıralarken, yeni bir belayı daha ülkeye soktu. Paralı milisler. Suriye örneği ortada. Bunların ne olacağı belli değil. Üstelik ülkedeki kuraallara da uyup uymayacağı da malum. Hele de zaten faşistlerin kurumsal proplemi varken şimdi bir de paralı yabancı lilisler eklendi. Bu ilerde çok acı yaratacak hamledir. Batılılar kandırmacayla Ukraynaya yardım etiklerini ısbatlayacak ken, Ukrayna yeni bir gerici potansiyeli de içine almaya başladı.

Zelenski bir işbirlikçi. Dersleri bildik. Ülkesini soktuğu konum malum. Yerlebrir ediliyor. Artık eski Ukrayna yok. Sadece batının Rusyayı kuşatma, daha zayıflaatma işine yaradı. Ülkesini parçalama, yeni cihatçılarla başka soruna da sokuyor. Ama batı hala onu övüyor Kendinden kahraman yaratma imajını gayet güzel kulanıyor. Hala şişbirlikci tanımak isteyen varsa, Zelenski çok mükemmel örnekdir.