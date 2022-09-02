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YKP
Belgeler
Yeni Kıbrıs Partisi Tüzüğü
Yeni Kıbrıs Partisi Programı
YKP ne düşünür?
Yerinden yönetimler için manifesto
Parti Meclisi Kararları
Kıbrıs sorunu üzerine (7 Ekim 2013)
parti organları
Kurultay
12. Kurultay
YKP Kurultayı Olağan 12. Toplantısı gündemi
YKP Parti Meclisi Üyeleri
Sekretarya
İlçe Yönetim Kurulları
YKP
YKP’nin açıklamaları
YKP Lefkoşa Belediye Meclisi İzleme Komisyonu
Avrupa Sol Partisi
transform
seçim/boykot çalışmaları
seçim 2015
Başka bir Lefkoşa mümkün 2014
Anayasaya hayır
boykot 2013
Başka bir Lefkoşa mümkün 2013
YKPfem
YKPgençlik
Güncel
Yeniçağ Yazıları
Alpay Durduran
Murat Kanatlı
Halil Paşa
Ulus Irkad
Kemal Güçveren
Yılmaz Parlan
Rasıh Keskiner
Özkan Yıkıcı
Tegiye Birey
Faika Deniz Paşa
Halil Karapaşaoğlu
Ali Sarıtepe
Öncel Polili
Turgut Durduran
Said İlhan
yeniçağ haber
röportaj
multimedya (ses, fotoğraf, video)
ses
video
güncel haber
kıbrıs haber
dış haber
kızıl yeşil
başka bir siyaset mümkün
ekoloji
ekoloji haber
ekososyalizm
Nükleer karşıtı haber ve yazılar
anti-nükleer haber
anti-nükleer yazılar
anti-militarist haber
vicdani red
Haluk Selam Tufanlı tutuklandı
iktibas
David Harvey
Vandana Shiva
Immanuel Wallerstein
Niyazi Kızılyürek
Fikret Başkaya
Nikos Moudouros
Stefo Benlisoy
Foti Benlisoy
Halil Savda
Kıvanç Eliaçık
genel
emek
emek haberleri
toplumsal cinsiyet eşitliği
toplumsal muhalefet
sendikal hareket
Toplumsal Hareket
iletişim
yazılar
SON EKLENEN
iktibas
Küçük Asya ordusu üzerine bir hata analizi (Savaşa en çok Yunan komünistler karşı çıktı) – Prof. Dr. Engin Berber
YKP
-
02/09/2022
Yunan ordusunun 15 Mayıs 1919’da işgal ettiği İzmir’i, Türk...
iktibas
30 Ağustos – Atina bu savaşa neden girdi? Savaştan nasıl çıktı? – Doç. Dr. Esra Özsüer
YKP
-
02/09/2022
İnsanlık tarihi kadar kadim bir geçmişe sahip olan savaş...
Nidai Mesutoğlu
Görüşmeler başlayabilir mi? – Nidai Mesutoğlu
YKP
-
02/09/2022
28 Haziran, 2017’de İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında yapılan görüşmede Çözüme...
yeniçağ haber
1 Eylül Barış İçin Sendikaların Küresel Eylem Günü çerçevesinde yapılan ORTAK AÇIKLAMA
YKP
-
02/09/2022
1939’da Nazi Almanya’sının tüm insanlığa karşı saldırısını başlattığı 1...
Aziz Şah
“Mandıra”daki savaş esirlerinin yoklamasını al, Kayıplar Komitesi! – Aziz Şah
YKP
-
02/09/2022
1974 yazında Türk ordusu tarafından esir alınan RMMO askerlerinin...
Zât-ı muhteremler ne anlatmak istiyor?
Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?
YKP
-
02/09/2022
Sunat Atun “Ben vizyoner ve misyonerim” Benim olağanüstü...
Bizim gavehane
BİZİM GAVEHANE
YKP
-
02/09/2022
Aradan nerde ise 20 yıl geçti bizim kahve kapanalı....
Halil Karapaşaoğlu
Rüzgâr hasadı – Halil Karapaşaoğlu
YKP
-
02/09/2022
Rüzgar hasadı yapan çocuklar koşar tarlalarda… Ellerinde cam kavanozlar… Avuçlarının arasına...
Uzun lafın kısası
Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
YKP
-
02/09/2022
Uzun lafın kısası
Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
YKP
-
02/09/2022
Uzun lafın kısası
Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
YKP
-
02/09/2022
Uzun lafın kısası
Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
YKP
-
02/09/2022
Uzun lafın kısası
Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
YKP
-
02/09/2022
Uzun lafın kısası
Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
YKP
-
01/09/2022
Uzun lafın kısası
Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
YKP
-
01/09/2022
Uzun lafın kısası
Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
YKP
-
01/09/2022
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