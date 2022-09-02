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iktibas

Küçük Asya ordusu üzerine bir hata analizi (Savaşa en çok Yunan komünistler karşı çıktı) – Prof. Dr. Engin Berber

YKP -
Yunan ordusunun 15 Mayıs 1919’da işgal ettiği İzmir’i, Türk...
iktibas

30 Ağustos – Atina bu savaşa neden girdi? Savaştan nasıl çıktı? – Doç. Dr. Esra Özsüer

YKP -
İnsanlık tarihi kadar kadim bir geçmişe sahip olan savaş...
Nidai Mesutoğlu

Görüşmeler başlayabilir mi? – Nidai Mesutoğlu

YKP -
28 Haziran, 2017’de İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında yapılan görüşmede Çözüme...
yeniçağ haber

1 Eylül Barış İçin Sendikaların Küresel Eylem Günü çerçevesinde yapılan ORTAK AÇIKLAMA

YKP -
1939’da Nazi Almanya’sının tüm insanlığa karşı saldırısını başlattığı 1...
Aziz Şah

“Mandıra”daki savaş esirlerinin yoklamasını al, Kayıplar Komitesi! – Aziz Şah

YKP -
1974 yazında Türk ordusu tarafından esir alınan RMMO askerlerinin...
Zât-ı muhteremler ne anlatmak istiyor?

Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

YKP -
Sunat Atun “Ben vizyoner ve misyonerim” Benim olağanüstü...
Bizim gavehane

BİZİM GAVEHANE

YKP -
Aradan nerde ise 20 yıl geçti bizim kahve kapanalı....
Halil Karapaşaoğlu

Rüzgâr hasadı – Halil Karapaşaoğlu

YKP -
Rüzgar hasadı yapan çocuklar koşar tarlalarda… Ellerinde cam kavanozlar… Avuçlarının arasına...
Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

YKP -
Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

YKP -
Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

YKP -
Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

YKP -
Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

YKP -
Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

YKP -
Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

YKP -
Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

YKP -
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