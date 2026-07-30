YKP: EKTAM ve SAREX işçilerinin haklı direnişinin yanındayız; toplu iş sözleşmesi eksiksiz uygulansın, işverenlere göz yuman Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yapsın, işçilere yönelik baskı son bulsun!

YKP Sekreteryası, EKTAM işçilerinin 10 Temmuz’dan bu yana sürdürdüğü direnişi ve DEV-İŞ’in bugün yayımladığı basın açıklamasını değerlendirdi. Açıklamanın tamamı şöyle:

EKTAM işçileri, Şubat 2026’da başlattıkları kararlı mücadeleyle 12 Mart 2026’da bir toplu iş sözleşmesi imzalatmayı başarmıştı. Aradan aylar geçmesine rağmen bu sözleşme fiilen kâğıt üzerinde kalmış; TİS’in en temel hükmü olan hayat pahalılığı artışının işçilere yansıtılması yükümlülüğü açıkça çiğnenmiş, asgari ücretle çalışan işçilere Ocak 2026 dönemine ait yüzde 3,27’lik fark hâlâ ödenmemiştir. Buna ek olarak, EKTAM Kıbrıs Limited’in üretimini Mayıs 2026’dan itibaren kira sözleşmesiyle devralan SAREX Trading Limited, işçileri kendi bünyesine geçirerek imzalanmış toplu iş sözleşmesini tanımadığını iddia etmekte, kazanılmış hakları hukuki kılıflar üreterek ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Bir şirketin ismini değiştirmek, imzalanmış bir toplu iş sözleşmesinden kaçmanın gerekçesi olamaz; konu Emek-İş tarafından haklı olarak yargıya taşınmıştır. 10 Temmuz’dan bu yana yirmi gündür süren direniş; iş yavaşlatma, ek mesaiye kalmama, grev ve yasaların tanıdığı tüm demokratik-sendikal haklarla, işverenin bu keyfî tutumuna karşı işçilerin meşru cevabından ibarettir. YKP olarak DEV-İŞ öncülüğünde yürütülen bu haklı direnişin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Tablonun bir başka vahim yüzü ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tutumudur. DEV-İŞ’in açıkça ortaya koyduğu gibi, sendika aylardır her iki işvereni de Sendikalar Mukayyitliği’ne ve Çalışma Dairesi’ne resmî ihbarlarla defalarca şikâyet etmiş; ancak Bakanlık, toplu iş sözleşmesini fiilen ayaklar altına alan işverenlere karşı sessizliğini korurken, sendikanın yasal ve meşru mücadele araçlarını hedef almayı tercih etmiştir. Yasaları uygulamakla yükümlü bir Bakanlığın işverenin hukuksuzluğunu görmezden gelmesi işverene cesaret, işçiye ise güvensizlik veren bir taraf tutuşudur. Ayrıca işçilerin anayasal güvence altındaki grev ve eylem haklarını kullanmaları işten atma tehdidiyle bastırılmaya çalışılmaktadır.

Yeni Kıbrıs Partisi olarak taleplerimiz açıktır: EKTAM imzalanan toplu iş sözleşmesi eksiksiz uygulansın, gasp edilen hayat pahalılığı farkları derhal ödensin, SAREX Trading’in TİS’i tanımadığını iddia ederek işçilerin kazanılmış haklarını ortadan kaldırma girişimine son verilsin, işten atma tehditleri kaldırılsın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini derhal yerine getirsin.

Adanın kuzeyindeki tüm emek örgütlerini, meslek birliklerini, dayanışma güçlerini ve bağımsız yurttaşları, EKTAM ve SAREX işçilerinin haklı direnişine omuz vermeye çağırıyoruz.

Yeni Kıbrıs Partisi olarak, İşverenleri sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı ise işçilerin haklarını korumak üzere derhal sorumluluk almaya çağırıyoruz.