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Uzun lafın kısası
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.YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
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Celal Devrim Önen ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
01:08:35
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Kemal Güçveren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
57:45
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Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Abdullah Ekinci ile gündemi değerlendiriyor
59:31
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Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Mehmet Hasgüler ile gündemi değerlendiriyor
01:10:20

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