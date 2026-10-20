YKP: Bir yanda masa, bir yanda tatbikat: iki yakada ortak milliyetçilik ve ortak militarizm federal çözümün önündeki en somut engeldir; koşulsuz askersizleştirme ve garantörlüğün sona ermesi ısrarımızı sürdürüyoruz

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekreteryası, 3-15 Ekim 2026 tarihlerinde Kıbrıs’ın kuzeyinde icra edilen Akdeniz Fırtınası-2026 tatbikatını, Türk basınında yer alan ve Ta Nea’ya dayanılarak aktarılan, 19 Ekim 2026’de Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin katılımıyla Doğu Akdeniz’de yapılacağı belirtilen Eunomia tatbikatını, aynı dönemde Erhürman ile Hristodulidis’in 13 Ekim 2026’de BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde gerçekleştirdikleri görüşmeyi ve 17 Ekim 2026’de birlikte katıldıkları Pile Barış Festivali’ni birlikte değerlendirdi. Açıklama şöyle:

Kıbrıs’ın kuzeyinde 3-15 Ekim 2026 tarihlerinde icra edilen Akdeniz Fırtınası-2026 tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı kara, hava, deniz unsurları ile Özel Kuvvetler Komutanlığı ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın katılımıyla Sadrazamköy, Beyköy ve Sarıbaşaklar bölgelerinde yapıldı; F-16 savaş uçakları ve T129 Atak helikopterleri sahne aldı. Türk basınında Ta Nea’ya dayanılarak aktarılan haberlere göre, 19 Ekim 2026’de Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin katılımıyla Doğu Akdeniz’de Eunomia adında bir ortak askeri tatbikat yapılacak; aktarıma göre tatbikatın Yunanistan-Kıbrıs-İsrail elektrik hattı (GSI) projesiyle bağlantılı gerilim alanında planlandığı, Yunanistan’ın NAVTEX yayımladığı ve Türkiye’nin 16 Ekim’de Antalya NAVTEX istasyonu üzerinden karşı NAVTEX yayımladığı aktarılmaktadır. Bu iki tatbikat zinciri ile Erhürman ile Hristodulidis’in BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde 13 Ekim 2026’de 15.50-17.10 arası gerçekleştirdikleri görüşme, bu görüşmede alınan 17 Ekim’de Pile festivaline birlikte katılım ve gelecek hafta yapılacağı duyurulan yeni görüşme aynı günlerin olaylarıdır. Masa hareket ederken askeri hazırlık da ilerletilmektedir.

Yeni Kıbrıs Partisi bu tabloyu bir çelişki olarak değil, statükocu yapının iki yüzü olarak okur. Ankara’nın bir yandan “egemen eşit devlet” söylemini tekrarlayıp öte yandan 3-15 Ekim boyunca adanın kuzeyinde F-16’ları, komandoları ve savaş araçlarıyla tatbikat icra etmesi; Atina’nın bir yandan Hristodulidis’in masada güven artırıcı önlemleri gündemde tutmasına paralel giderken öte yandan 19 Ekim 2026’de Doğu Akdeniz’de dört ülkeli ortak askeri tatbikata liderlik etmesi; bu iki pozisyonun birbirinin karşıtı değil, birbirinin tamamlayıcısı olduğunun göstergesidir. 20 Temmuz 2026’de kuzeyde kurulan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Sistemi (GTH) militarizasyonu, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın Guterres ziyareti arifesindeki “Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs artık yakındır” açıklaması ve şimdi de Ekim ayının iki tatbikat haftası birbirinin devamıdır. Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar için federal çözümün önündeki en somut engel, aynı adada iki ayrı milliyetçiliğin aynı anda silah kuşanmaya devam etmesidir.

Erhürman ile Hristodulidis’in bir hafta içinde iki kez karşılıklı görüşme yapması, dün (17 Ekim 2026 Cumartesi) Pile’de birlikte sivil bir festivale katılmasını ve Kültürel Miras ile Gençlik Teknik Komitelerinin ortak toplantılarına beraber iştirak etmeye hazırlanmasını, Kıbrıs halklarının gündelik yaşamında aradığı güven artırıcı önlemlerin somut adımları olarak değerlendiren YKP, bu adımları takip etmektedir. Ancak aynı adada bir gün sivil ortaklık görüntüsü verilirken iki gün sonra dört ülkeli ortak askeri tatbikatın icra edilmesi, hangi geleceğin inşa edildiği sorusunu açıkça ortaya koymaktadır: 17 Ekim Cumartesi halkların Pile Barış Festivali’nde buluştuğu, 19 Ekim Pazartesi dört ülke silahlı kuvvetinin birlikte sahnede olacağı bir hafta, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünü sürdüren yapıyı tasvir etmektedir. Yeni Kıbrıs Partisi’nin uzun süreli ısrarı buradan geçer: koşulsuz askersizleştirme, garantörlüğün sona ermesi, Kıbrıs’ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetleri varlığı dahil adadaki tüm yabancı silahlı varlıkların tasfiyesi ve İngiliz üslerinin kapatılması. Masa bu çerçeveden kurtulmadıkça, iki yakada paralel yürüyen askeri hazırlık her yeni görüşmenin önüne yeni bir engel koyacaktır.

Yeni Kıbrıs Partisi bu çerçevede somut taleplerini yineler. Adadaki tüm yabancı silahlı varlıklar (Türk Silahlı Kuvvetleri, İngiliz üsleri ve adaya yönelik üçüncü ülke askeri işbirlikleri) çözüm sürecinin bir parçası olarak koşulsuz bir tasfiye takvimine bağlanmalıdır. 1960 garantörlük sistemi sona erdirilmeli; Kıbrıs’ın güvenliği silahlı garantör üçlüsünün tekelinden çıkarılarak uluslararası hukukun ve adanın tümünün sivil denetiminin güvencesine devredilmelidir. Kuzeyde icra edilen Akdeniz Fırtınası tatbikatı ile 19 Ekim 2026’de Doğu Akdeniz’de yapılacağı aktarılan Eunomia tatbikatı başta olmak üzere ada çevresinde yürütülen askeri tatbikatların koordinat, kapsam ve ekonomik maliyet bilgileri her iki yakanın kamuoyuyla şeffaf olarak paylaşılmalıdır. Erhürman ile Hristodulidis’in masada aldığı adımlar, iki yakanın hükümetlerinin ve garantör devletlerin askeri hazırlıklarıyla eşzamanlı olarak sorgulanmadıkça güven artırıcı önlemler kalıcılık kazanamaz; bu nedenle iki toplum düzeyinde askersizleştirme talebi masanın gündemine resmi başlık olarak alınmalıdır.

Yeni Kıbrıs Partisi, adanın her iki yakasından ve barıştan yana olan tüm Kıbrıslıları (sivil toplum örgütlerini, sendikaları, meslek birliklerini, gençlik ve kadın hareketlerini, bağımsız yurttaşları) iki yakadaki ortak milliyetçiliğe ve ortak militarizme karşı adanın askersizleştirilmesi, garantörlüğün sona ermesi ve iki toplumlu federal çözüm için birlikte yürümeye çağırır.

Masada güven, tatbikatta tehdit olmaz; iki yakada ortak milliyetçiliğe karşı iki toplumlu federal çözüm ve askersizleştirme için sokakta buluşmaya devam!