YKP: Cezasız kalan her saldırı bir sonrakine cesaret veriyor

Yeni Kıbrıs Partisi Sekreteryası, 27 Ekim 2026 günü Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi avlusunda, sahte diploma davasında Fatma Ünal’a verilen beş yıl hapis kararının ardından görevini yapan gazetecilere yönelik gerçekleştirilen fiziksel ve sözlü saldırıyı değerlendirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

27 Ekim 2026 günü Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, eski UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal’ı sahte diploma davasında on altı suçlamanın tamamından suçlu bularak beş yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar okunduktan sonra mahkeme avlusunda Fatma Ünal’ın yakınları haberi takip eden basın mensuplarına saldırdı. Özgür Gazete yazı işleri sorumlusu Pınar Barut’un yüzüne şişe fırlatıldı, Barut elmacık kemiği hizasından yaralandı; diğer gazeteciler tehdit ve hakarete uğradı. Olay çok sayıda polisin bulunduğu bir mahkeme avlusunda, güpegündüz, kameraların önünde yaşandı. Saldırıya uğrayan gazeteciler Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne şikayette bulundu; KTGB, Basın-Sen, Basın Konseyi ve Kıbrıs Türk Medya Çalışanları Birliği olayı kınadı ve 28 Ekim günü Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde ortak basın açıklaması yaptı.

Yeni Kıbrıs Partisi, Pınar Barut’un ve meslektaşlarının yanındadır. Bu saldırı bir öfke patlaması değil, bir susturma girişimidir. Mahkemenin verdiği kararı haber yapan gazeteciye şişe fırlatan, kararın değil haberin önünü kesmeye çalışmıştır; bu nedenle saldırı yalnız Barut’a değil, bu adada haber alma hakkına ve demokratik kamusal hayatın tamamına yöneltilmiştir. Bir mahkeme kararına itirazın yolu üst mahkemedir, gazetecinin yüzü değildir. Kararın muhatabı mahkemedir, kamera değildir.

Basın örgütlerinin ortak sesiyle söylenen şu cümle, bugün bu adada basın özgürlüğünün durduğu yerin özetidir: cezasız kalan her saldırı, bir sonrakine cesaret veriyor. Son yıllarda basın emekçileri sözlü taciz, sosyal medya linci, hedef gösterme ve fiziksel saldırıyla kuşatılmış durumdadır; bu olayların büyük bölümü sümen altı edilmiş, failleri yargı önüne çıkarılmamıştır. 27 Ekim’de bir avluda, polisin gözleri önünde şişe fırlatılabilmesinin asıl nedeni de budur. Her sessiz kalınan saldırı bir sonrakini örgütlemiştir, bu dosya da sonuçsuz kalırsa bir sonrakini örgütleyecektir.

Bu nedenle Yeni Kıbrıs Partisi talep ediyor: Mahkeme avlusunun kamera görüntüleri ve tanık ifadeleri gecikmeksizin incelensin, şişeyi fırlatan kişi ve saldırıya katılanlar kimliklendirilerek haklarında ivedilikle dava açılsın; dosya basın emekçilerine yönelik diğer dosyalar gibi sürüncemede bırakılmasın.

Yeni Kıbrıs Partisi, herkesi saldırıya uğrayan gazetecilerin yanında durmaya, 28 Ekim’de polis önünde başlayan iradeyi büyütmeye, haber alma hakkını ve basın özgürlüğünü savunmaya çağırır. Özgür basın bu adanın demokratik geleceğinin güvencesidir; bu güvenceye şişe fırlatan el hepimize yöneltilmiş saymalıdır.