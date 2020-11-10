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Son yapılan ubp kurultayı üzerine – Yılmaz Parlan

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Yılmaz Parlan
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Son UBP kurultayında müdahale olmu-şşşş.

Ankara son anda müdahale etmi-şşş.

Reis onu istememi-şşşş.

Saray’dan ”ben onla çalışamam” diye haber uçmu-şşş.

Yahu hangisi seçilse kim itiraz edebilir ki uzun adama…

Kıbrısın kuzeyinde ÇATI çökmüştür…

Ekonomik ve Siyasi çatı çöktüğünden bu çöküntünün görülmemesi için dikkatleri dağıtmak için yapılan bir operasyondur bu…

Sokaklar aç insanla dolu fakirleştirme tavan yapmış ama siz UBP kurultayına müdahaleyi konuşuyorsunuz.

Ayni stratejiyi Cumhurbaşkanlığı seçiminde de güttüler insanların sandığa gitmeye meyili olmadığını gördükleri için uzun adam yaptığı bir kaç hamle ile ortalığı kızıştırdı ve sizi sandığa götürdü.

Hem de herkesin battığı tam 9 bin esnafın iflas ettiği, sokakların aç insan dolu olduğu, turizmin toptan havlu attığı, işizliğin tavan yaptığı rejimin boykot edileceği bir ortamda aleni bir müdahale ile sizi tıpış tıpış sandığa götürdüler. Hem de ne götürme!

Her fırsatta yazıyor söylüyor dile getiriyoruz ama seçimlere toto loto gibi bakıldığından toplum olarak hiç bir ders almıyoruz.

Söylüyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz ama dinleyen yok ki.

İddia ederim önümüzdeki hafta sandık kurulacak dense yine küllüma gidecek vatandaş.

Vatandaş gitse ne ise aydın, düşünür bildiğimiz insanlar da ayni yolun yolcusu.

”O kazanacak, bu kazanacak kim kazanacak, onu yedirmeyiz bunu yedirmeyiz vs, vs”

E seçime böyle bakıldığı sürece sandığın yolunu tutmaya mahkumsun…

74 yılından beri bu ülkede seçim olmamıştır biz sadece sandğı onların atadığı adamları onaylamak için gitmişizdir.

Baba Denktaş bu gerçeği bildiğinden son seçiminde aday olmamıştır..

Ne demiştii Baba Denktaş ”Türkiye’nin istemediği hiç bir aday seçimi kazanamaz”

Bu kadar net..

Daha çok şey yazabilirim ama okuyucunun canını sıkmayayım..

Son olarak şunu söyleyim, BOYKOT’u ciddiye almayanlar sahte demokraside yok olmaya mahkumdurlar.

Not bu satırları yazarken Sucuoğlu’nun parti genel başkanlığına tekrardan aday olacağı medya da yer alıyordu.

Yani sizi hep bir seçimden bir seçime sürükleyecekler.

Hep kurultay, hep seçimi konuşacağız.

Böylece ÇATI’nın çöktüğünü kimse görmeyecek, konuşmayacak gerçekler perdelenecektir.

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