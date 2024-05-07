Sahte diploma soruşturması TRT’ye uzandı – Gözde Bedeloğlu

Milliyetçi Hareket Partisi Mersin milletvekili Levent Uysal ve eşi Ece Uysal’ın kurduğu Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) şubat ayından bu yana sürdürülen ‘sahte diploma ve yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, aralarında asker, polis ve devlet memuru bulunan onlarca kişi tutuklandı. Tutuklu yargılanan KSTÜ Genel Sekreteri Serdal Gündüz’ün ifadesine göre sahte notlarla 600’den fazla kişiye lisans, yüksek lisans ve doktora diploması dağıtıldı. KSTÜ mezunlarının diplomaları Türkiye’de kabul görüyor.

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Soruşturma devam ederken eski KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Faiz Sucuoğlu’nun “bu diplomaları terfi için kullananlar ayrı ama bir de hiç bir yerde kullanılmamış diplomalar için ayrı bir şey yapmak lazım, çünkü iş farklı boyutlara gidecek gibi görünüyor ve bu büyük bir zarar verecektir” sözü dosyanın ‘yüksek yerlere’ ulaşmadan kapatılmak istendiğine dair şüpheleri artırdı. İddialar arasında diploma satışının KSTÜ ile sınırlı olmadığı var ve soruşturmanın başka üniversiteleri kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiği savunuluyor. Kuzey Kıbrıs dışında, Türkiye ve diğer ülke vatandaşlarına kaç tane diploma satıldığı, bu yolla kaç üst düzey ismin kademe yükselttiği ise belirsizliğini koruyor.

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Sahte diploma skandalında adı geçen ve dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan son kişi TRT Kıbrıs temsilcisi Sefa Karahasan oldu. Polisin, hakkındaki ifadelerin henüz tamamlanmadığını belirttiği Karahasan’ın sahte diploma ile bir günde doktor yapıldığı iddia ediliyor. Polise, doktora tez konusunu hatırlamadığını söyleyen Karahasan, bir yıldır ders verdiği üniversitenin aynı zamanda mütevelli heyetinde yer almış. Karahasan’ın, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nden aldığı yüksek lisans diplomasına dair de inceleme başlatıldığı ve soruşturmanın böylece Kuzey Kıbrıs’taki başka üniversitelere sıçrayabileceği konuşuluyor. Bugün Kıbrıs haber sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye’den bazı üst düzey isimler Karahasan’ın serbest bırakılması için devreye girdi ancak çabaları sonuçsuz kaldı.

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Kuzey Kıbrıs’ta uzun yıllar Milliyet Gazetesi muhabirliği yapan Sefa Karahasan, Türkiye’nin KKTC’den sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay döneminde TRT Lefkoşa temsilciliğine getirildi. AKP ve UBP’den üst düzey isimlerle olan yakınlığıyla bilinen Karahasan’ın nikah şahitliğini KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptı. KKTC yasalarına göre evlilik yoluyla vatandaşlık hakkı elde etmek için evliliğin üzerinden 1 yıl geçmesi gerekirken Karahasan’ın eşine yaklaşık 1 ay sonra vatandaşlık verildi. Süre, İçişleri Bakanlığı’nın takdiriyle kısaltıldı. Kişilere ayrıcalık tanıyan bu durum Kıbrıs’ta tartışmalı bir konu.

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2017 yılında sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek yaşadığı Kuzey Kıbrıs’tan sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal’ın, getirildiği Atatürk Havalimanı apronunda lince uğramasına varan provokatif süreçte adı geçenlerden biriydi Sefa Karahasan. Konuyla ilgili yaptığı bir sosyal medya paylaşımında Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye küfreden ‘vatan hainlerinin’ sığınağı olamayacağını yazmıştı. Şansal’dan şikayetçi olan 8 kişinin dilekçesini işleme koyan dönemin İçişleri Bakanı Kutlu Evren ise kararı savunmuş ve “Türkiye’ye ‘dil uzatılmasına’ izin vermeyeceğiz” demişti. Dönemin Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, ihraç kararını Bakanlar Kurulu’nun almadığını ve kurulun kararı kaldırma yetkisi olduğunu dile getirmişti. Türkiye’nin kapalı Maraş bölgesini yatırımcıya açma planını eleştiren Denktaş ile sosyal medya üzerinden tartışan Karahasan, Denktaş’ın Türkiye karşıtı olduğunu ima etmişti.

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Şansal kararı Kuzey Kıbrıs’ta protesto edildi ve Türkiye ile eşit diplomatik ilişkiler kurmak istediği için AKP’nin hışmına uğrayan dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından “nefret tohumlarının yeşertilmeye çalışıldığı” kaygısıyla eleştirildi. Sanatçı, yazar, gazeteci ve çeşitli dernekler tarafından yayınlanan ortak bildiride, Şansal’ın sınır dışı edilmesinin ardında KKTC’de görev yapan bir grup gazetecinin ünlü modacıyı hedef gösteren, kışkırtıcı nefret söylemleri olduğu açıklandı. O gazetecilerden biri, bugün KSTÜ’den sahte doktora diploması aldığı gerekçesiyle tutuklanan ve TRT Kıbrıs temsilciliği görevinden alınan Sefa Karahasan’dı.

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KSTÜ’deki soruşturma nerelere kadar uzanacak, dosyada daha kimlerin isimleriyle karşılaşacağız bekleyip göreceğiz. Ancak, Kuzey Kıbrıs’ı Türkiye’nin arka bahçesi gibi kullanmaktan, uluslararası hukukun dışında oluşunu fırsat bilerek, ne eğitim ne turizm, aksine karanlık bir suç adasına dönüştürmekten vazgeçilmediği sürece; kuşkusuz daha çok dosya, daha çok isim düşecektir önümüze.

Kaynaklar

*Bugün Kıbrıs haber sitesi

*Afrika Gazetesi

*Kıbrıs Gazetesi

*Yeni Düzen Gazetesi