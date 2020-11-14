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İsyanımız kuklacıya

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YKP Sekretaryası Tayyip Erdoğan’ın adaya gelip provokasyon yapmasını kınadı, halkı sokağa davet etti… Açıklama şöyle:

Bir süredir daha da görünür oranda TC yetkililerinin Kıbrıslı Türklerin hayatlarına müdahale ettiğini görüyoruz. Gazete manşetlerine, Türkiye’deki bir mitingde işaret verip Sivas katliamı tarzı linç eylemlerini Kıbrıs’ın kuzeyinde organize edenler, seçimlerde de oyların kaydırılmasını sağlayıp, bin bir türlü müdahaleler ile daha da sadık kendi kuklalarının seçilmesini sağlayabilmektedirler. Müdahalelerin ilk olmadığını biliyoruz, son da olmayacak… Ancak müdahalelere karşı mücadele de ne bugün başladı ne de yarın bitecek, adamız, anayurdumuz sınırsız, silahsız, askersiz, garantörsüz birleşip özgürleşinceye kadar mücadelemiz sürecek…

YKP, 66 örgüt ile ortak metne imza atarak Maraş ile tavrını ortaya koydu, bu bildiri çerçevesinde de sokakta olmak gerektiği tespitini yapmaktadır. Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinde tıpkı 19 Temmuz 2011’de olduğu gibi sokakta olduk, sokakta olanlarla beraber olduk, böylesi koşullarda yeniden sokakta olacağız…

YKP, ayrı devlet anlayışını hiçbir zaman kabül etmedi, bunun istirdat projesinin parçası olduğunu söyledi, bu görüşlerinin altını bir kez daha çiziyor. YKP, Maraş’ta yeni bir fetihçi zihniyet şovunun Kıbrıs’ta görüşme sürecine zarar vereceğinin altını hep çizdi, çizmeye devam ediyor. Kıbrıs’ta bulunacak çözümün insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde, uluslararası hukuğa saygı ile mümkün olduğunun altına yeniden çiziyoruz. Böylesi koşullarda bunları ayaklar altına alan, “Maraş’ta piknik” provokasyona cevap için halkımızı sokağa çıkmaya, tepki göstermeye çağırırız.

YKP, 15 Kasım’da sokakta olacak herkesle dayanışır, mücadelelerini selamlar…

YKP, üyelerini, sempatizanlarını, parti dostlarını 15 Kasım, Pazar saat 14’te Pronto çemberinde buluşmaya ve valilik gibi hareket eden tabelasında elçilik yazan yere yürümeye, sokakta olanlarla birlikte mücadeleye davet eder…

YKP, halkımızı yarın sokakta olmaya çağırır, eylemlere destek olmaya davet eder…

Kuklanın kuklalığı ile övündüğü koşullarda isyanımız kuklacıya

 

MARAŞ HAKKINDA ORTAK AÇIKLAMA

Adamızın bölünmüşlüğünün simgelerinden biri olan kapalı Maraş’ta BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olarak yapılan tek yanlı girişim hem barış sürecine, bölge istikrarına hem de iki toplum arasındaki lişkilere zarar vermektedir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 numaralı kararları Kapalı Maraş’ın BM’nin gözetiminde şehrin gerçek sahiplerine iadesini öngörmektedir. BM Güvenlik Koneyi 9 Ekim 2020 tarihinde Maraş’ta tansiyonu yükseltecek tek yanlı girişimlerden uzak durulması çağrısını yapmıştır. Yakın geçmişimiz, uluslararası hukuğun ve BM kararlarına aykırı yapılan tüm açılımların siyasi bedellerinin ne olduğunun, bunun hiç bir tarafın faydasına olmadığının örnekleriyle doludur. Bu, ne yıllardır çözümsüzlüğün bedelini ödeyen Kıbrıslı Türklerin ne de pandemi ortamında ekonomik ve siyasi sorunlarla boğuşan Türkiye’nin yararına değildir.

Açılışın hayata geçirildiği andan itibaren yapılan açıklamalar ve sahadaki emareler bu açılımda Kıbrıslı Türklerin kurumlarının devre dışı bırakıldığı ve operasyonun doğrudan Türkiye’den yönetildiğini işaret etmektedir. Bu da Kıbrıslı Türklerin karar almasına bir başka müdahale anlamı taşımaktadır.

Bizler çözümü beklemeden Maraş’ın BM kararlarıyla uyumlu olarak açılışını hep savunduk. Barışçıl girişimler uzlaşmayı ve yakınlaşmayı teşvik edecek maiyette olmalı, uzlaşıyla gerçekleşmelidir. Zorla, tek yanlı olarak, oldu bitti yaratan açılımlar adanın her iki yanındaki milliyetçi unsurları ve söylemleri beslemekte, siyasi misilleme ihtimalini artırmakta, özellikle geçişlerin durma noktasına gelmesi sonrasında oluşan güvensizlik ortamını daha da körüklemektedir. Bundan da en büyük zararı Kıbrıslılar görmektedir.

Herşey bir yana, Maraş’ın yasal sakinlerinin acılarının ve anılarının üzerine bina edilmeye çalışılan bu açılımın bir festival havasında kutlamalarla yapılması vicdanlarımızı yaralamaktadır.

Bizler, öncelikle Maraş’taki tek yanlı açılıma bir an önce son verilmesi ve Maraş’a ilişkin olası tüm açılımların BM ve yasal sahiplerinin katılımıyla yapılması çağrısını yaparız. Maraş bir işbirliği ve uzlaşı alanı olduğu sürece barışa ve istikrara katkı sağlayacaktır. Bu coğrafyadaki önceliğimiz yıllardır hayatımızı karartan siyasi çözümsüzlüğe bir son verilmesi, gerek ada üzerinde, gerekse bölgede karşılıklı uzlaşının, işbirliğinin ve barışın hakim olmasıdır.

Bu yol gerek Kıbrıs’taki insanların gerekse bölge halklarının çıkarını ve refahını koruyacak yegane yoldur.

 

Örgütler

  1. Mağusa İnsiyatifi (Famagusta Initiative)
  2. Unite Cyprus Now
  3. Sol Hareket (Left Movement)
  4. Barış Derneği (Peace Association)
  5. AKEL (The Progressive Party of Working People)
  6. YKP (New Cyprus Party)
  7. TKP-YG (Communal Liberation Party New Forces)
  8. ΠΕΟ (Pancyprian Federation of Labour)
  9. DEV-İŞ (Revolutionary Trade Unions Federation)
  10. KTOEÖS (Cyprus Turkish Secondary Education Teachers Union)
  11. KTÖS (Cyprus Turkish Teacher’s Trade Union)
  12. ÇAĞ-SEN (Cyprus Turkish State Employees Union)
  13. KOOP-SEN (Cooperative Workers Union)
  14. BES (Municipal Workers Union)
  15. ΕΔΟΝ (The United Democratic Youth Organization)
  16. Sol Hareket Gençlik Komitesi (Left Movement Youth Committee)
  17. Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών (Proodeftiki Students Union)
  18. United Cyprus Platform (Overseas Cypriots),
  19. Cypriot Refugees Union of Greece
  20. Αμμόχωστος η Πόλη Μας – Mağusa Kentimiz
  21. ΠΟΓΟ (Pancyprian Federation of Women’s Organisations)
  22. Womens Initiative for Peace Cyprus (WINPEACE)
  23. ΟΠΕΚ – OPEK (Association for Social Reform)
  24. Antifa λευkoşa
  25. Αριστερή Κίνηση Θέλουμεν Ομοσπονδία (Leftist Movement – We want Federation)
  26. Πρωτοβουλία Σοσιαλιστών (Socialists’ Inititiative)
  27. Συσπείρωση Ατάκτων (Sispirosi Atakton)
  28. Yeni Kıbrıs Derneği/ Νεοκυπριακός Σύνδεσμος
  29. Αριστερή Πτέρυγα (Left Wing)
  30. Εργατική Δημοκρατία (Workers’ Democracy)
  31. Cypriots’ Voice – Φωνή Κυπρίων – Kıbrıslıların Sesi
  32. Σπιριθκιά (Spirithkia)
  33. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (Trade Union of Air Traffic Controllers)
  34. Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης / Kıbrıs Barış Konseyi
  35. Ενόρασις (Enorasis)
  36. Ανατροπή (Anatropi)
  37. Gender Advisory Team
  38. NEDA-New Internationalist Left
  39. Cyprus Writer’s Union
  40. Cyprus Publisher’s Association – KYaB
  41. Movement for a Federal Cyprus
  42. United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
  43. İskele Citizens Initiative
  44. Socialist İnitiative Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events – Together We Can
  45. Epilogi Limassol cultural movement
  46. Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation
  47. Bi-communal Choir For Peace in Cyprus
  48. Turkish Cypriot Association for Democracy (London)
  49. Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”
  50. Cyprus Reunification Movement
  51. IKME Sociopolitical Studies Institute
  52. Hands across the Divide
  53. Association of Historical Dialogue and Research
  54. Stop the War Coalition
  55. Kontea Heritage Foundation
  56. Cyprus Sustainability Institute
  57. KISA – Action for Equality, Support, Antiracism
  58. INVEST IN EDUCATION
  59. Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association
  60. Cyprus Association of Social Psychology
  61. Αριστερά και το Κυπριακό Πρόβλημα (Left and the Cyprus Problem)
  62. HASDER
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