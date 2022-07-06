İngiltere K. Kıbrıs yörüngesinden – Özkan Yıkıcı

K. Kıbrıs oldukça karanlık günlerden geçiyor. En somutu, elektrik kesintileriyle yaşatılıyor. Daha da düşündürücü olması gereken, konuyla alakalı makamcının birden ortadan yok olmasıdır. Söylentiler, hacı olmaya veya umreye gidildiğidir. Fakat, en normal politik bilgi dahi açıklanmayarak, nerelere gelindiğinin çok yönlü yaşananıdır. Elektrik oldukça sorun. Kurum batıyor. İhale yolsuzlukları ayuka çıktı. Artık nerede ise siyasetin önemli kesiminin listesi birçok kirli gelişmelerde anılıyor. Tm da kağos tırmanırken, kendine başbakan diyen makamcı peşpeşe brakın tek yalanı, birçok yalanı sıralayıp, ne dediğinin dahi anlışılmamasına neden oldu. Bir anlamda AKP müdahaleleri, Fuat beyin dizayinli K. Kıbrıslı makamlar iflasın da ötesinde bir rolü oynuyorlar. Fakat, saraylı küliğe rüyasının gerçeğe geçmesi umuduyla, atıp tutmaya ve Ankaraya çağrılma hevesiyle artık ne dediği dahi anlaşılmıyor. Bunlar K. Kıbrıstaki kağos ile hala yandaşlama paylaşımlı sığ rejimin Türkiye yelpazeli son sahnesinden sadece birkaç kelimedir.

Fakat; toplumsal sanal medya marazileri duyulsa da tepkiler hala sokakta yok. Onca yalana rağmen rejimle olan bağlar ile oluşturulan defakto nifus yapısı sonucu ortak çıkış dahi oluşturulamadı. Kocaman medyalar ise olayı sadece bir yerde tutup geneline hiç yaklaşamıyor. Bu Kıbrısın elbet yakın tarih sömürge gerçekliği vardır. Son dönem ise Türkiyeleşme yelkenlisi limana yaklaşmaya çalışıyor. Ama karanlık ve kayaların tehlikeli durumu da pek sesizlmiyor. Adanın günümüze gelişinde en önemli rolü alan ülkelerden biri de İngiltere. İngilterede de Conson için kimisi gün sayıyor. Oda birçok sorunu yaşasa da toplumsal muhalefet değil de kendi iç sorunları ve bazı yalan söyleme ile savunulan tutumlar sonucu yeniden Muhavazakar parti kaynıyor….

Son günlerde İngiltere Başbakanı onson oldukça zor günler yaşıyor. Pandemiği iyi yönetmemesi veya İskoçya K. İrlanda sorunları nedeniyle değil, ekonomik krizin vuruş şekliyle de alakası yok. Ruandaya mülteci gönderme siyasal duruşuyla da hiç alakası yok. Ukrayna krizini tetiklemesi, orada birçok oyuna girişmesinin de pek katgısı yok. Yalan söylemek ve bir tercih edilen bakanın eskiiden tecavüz yapması veya tacizci olmasından dolayıdır. Bu ingiiltere gerçeği olarak karşımıza geldi. Birçok tutumuylan kimiye göre iyi, bazısı da eleştirel bakılabn Conson: şimdi zor durumunda. Bazı bakanlar istifa yaptı. Değişik kazan kaldıranlar artıyor. Bir anlamda Consonun günleri sayılı olabilir.

Kıbrısın sömürge önemli efelndilerinden biridir İngiltere. Bu nedenle alaka olması önemli. Oda pek olmuyor. Ders alıcı gelişmeler içeriyor. Sorunlar ve yetersiz muhalefete karşın, Conson hem de umadığı konular sonucu kendi partisindeki isyanla belki de gidecek. Tıpkı eski arkadaşı Mey gibi. İşçi partisinin sorunlara rağmen muhalefeti kulanamadığı Britanyada, şimdi kendi iç koşulları sonucu yalan söylemenin bedelini Conson yaşıyor. Muhavazakarlar. Muhalefetin değil de sorunların yoğunluğuna rağmen direnirken, şimdi kendi başkanlarını, yalan ve yanlış kendilerine göre değerlerini imkar eden başkanlarını devirme hamleleriyle karşılaşıyorlar. Bu tutumun, işçi partisine yarayacağı ise başka bir tartışma konusu. Net olan, sorunlar, krizler değil de kendi kendini yalanla yıkan Consonun tarihi şu sırada Londrada yaşanıyor.

Kapitalizim krizlerle ayyakta durmaya çalışıyor. Net şekilde baskı ve savaşa çekinmeden baş vuruyor. Sol seçeneğin birçok yerde yetersizliği de malum. Ama yine de ister Kıbrıs ister ingilterede iktidarlarda çürümüşlüğün çöküşü yaşanıyor. Ufak bir duruşun nasıl duvarın sahte harça örülüşünün yıkımla sonlanma gelişmelerine tanık oluyoruz. Hani bizde moda olan; “İngiltere de böle şeyler yok” ezberi de yeniden başka şekilde çöküyor. Üstelik sandıkta değil de resmen parti içinden gerçekleşiyor. Not: parayla konuşan çok: Sterlinin dolar karşısında düştüğünü de şöylesine beliirtecem. Buda özellikle. İngiltereden gelip burada hava atanlara sunarım.