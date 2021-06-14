Ekonomi bakanı ve bayrak politikası – Yılmaz Parlan

Bir Bakan düşünün ki kendi bayrak yasasına uymuyor.

Bir Bakan düşünün ki kendi devletine ait bir kurum olan Anıtlar yüksek kurulunun kararını tanımıyor ve tehdit ediyor.

Bir Bakan düşünün ki Bakanlar kurulunda konuyla ilgili Turizm Bakanı ve başka Bakanlar varken ülkenin sahibi bir tek oymuş gibi konuşup hareket edebiliyor..

Bir Bakan düşünün ki Ekonomi Bakanı olarak yaşam standardımızı, yaşam kalitemizi bir milim yukarı çekmiyor.

Bir Bakan düşünün ki içinden geçtiğimiz bu zor günlerde hayatı ucuzlatmak yerine her şeye zam yapıyor.

Bir Bakan düşünün ki faizin altında ezilen Esnafın sorunlarını çözmek yerine hamasete ve bayrağa sarılıyor.

Bir Bakan düşünün ki her fırsatta bayrak edebiyatı altında herkesi tehdit edebiliyor.

Bir Bakan düşünün ki insanlar açlıktan ölürken o KIB-TEK’le yatıyor onunla kalkıyor.

KIB-TEK – Bayrak – Hamaset üçgeninde dolanıp duran bir adam

Tek derdi var KIB-TEK’i özelleştirecek ve rahatlayacak çünkü bu iş için oraya oturtulmuş anlayacağınız o bir özelleştirme misyoneri. Bu yüzden onunla yatıp onunla kalkıyor.

Bir Bakan düşünün ki ülkenin sorunlarına çözüm üretmek yerine kutuplaştırıcı politikalara sarılıyor.

Üstelik bu Bakan Ekonomi Bakanı ve içinden geçtiğimiz bu karanlık günlerde en çok çözüm üretmesi gereken Bakanlık.

O ise hep bayrağa hamasete sarılıyor insanlar enflasyonun, döviz krizinin altında yoksullaşıp inim inim inlerken o KIB-TEK – Bayrak – Hamaset üçgeninde dolanıp duruyor.

‘’O bayrağı indirecek elleri kırarız’’ diyor. Sanki de bir marifetmiş onu oraya asmak orda tutmak.

Bakan değil de sanki de bir çete reisi mubarek. Bu ülkenin polisi var yargısı var kurumları var ama o bunları takmıyor ve kaba kuvvete başvuracağını açıkça ilan ediyor.

Dahası her yere bayrak asınca iş yapmış gibi oluyorlar nasılsa bu politikanın alıcısı var. Açlığı bastırmanın, fakirliği, çöken ekonomik ÇATI’yı saklamanın en iyi yolu ver mehteri ver gazı.

Sonsuza kadar yaşatacakları iddia ettikleri KKTC’nin kurumlarını kendisi tanımıyor sonrada başkasının tanımasını istiyor garibim.

Ona bir hatırlatma yapalım. Marifet onu oraya asmak değil efendi.

Sen o bayrağı Birleşmiş Milletler genel merkezine astırabilirmisin?

Ya da Avrupalılar Birliğinin Brükseldeki merkezinde dalgalandırabilir misin?

FİFA genel Merkez binasına çektirebilirmisin?

İşte marifet budur yoksa dağa taşa gelişi güzel her yere kendi bayrak yasana ve kurumlarına karşı gelerek bayrak asmak çok ucuz bir politika olduğu gibi vatan sevgisiyle de alakası yoktur. Olsa olsa işlenen suçları başarızlıkları örtmek için kullanılan bir kılıf.

İşin aslında türkçesi şudur Ekonomide birşey yapamıyoruz bayrakla idare edin

Hem insanların yaşadıkları travmadan dolayı intihar ettiği bir ülkede her yeriniz bayrak olsa ne yazar.

Mesele COVİD’den dolayı çöken ekonomik ÇATI’ya çözüm bulmak üretmektir. 2021 yılında yaşıyoruz bırakın bu bayrak işlerini, bırakın her konuya hamasi nutuklar atmayı. Siz bileşik faiz diye tabir edilen esnafın batmasına sebeb olan banka faizlerini kaldırabiliyormusunuz ona yanıt verin. İnsanlar bu faiz yasası yüzünden ülkeden göç ediyor edemeyen intihar ediyor. Ekonomi bakanı olarak buna bir çözüm getirmeniz gerekmiyor mu?

Yoksa insanların açlıktan öldüğü bir ülkede sizi kirazın fiyatı mı daha çok ilgilendiriyor?

İşin aslında türkçesi şudur Ekonomide birşey yapamıyoruz bayrakla idare edin.

Ne diyelim sizi oraya oturtanlar utansın…