08/05/2024 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 29 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 08/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 08/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 07/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 06/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 06/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 05/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/05/2024 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et246AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Burak Kurtcebe, Halil Karapaşaoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor01:01:12 Hüseyin Yalyalı ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor01:02:08 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Kemal Baykallı ile gündemi yorumluyor01:08:02 Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Andros Karayannis ile seçimleri konuşuyor56:54 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin