Düzenbaz – Yılmaz Parlan

Siyasi partilerimiz sırf şov olsun dostlar alışverişde görsün diye tümü de ”Kutlu Adalı cinayeti tekrar soruşturulsun” diyor…

E soralım o zaman hepiniz sırayla hükümete geldiniz niye bu konuda bir adım atmadınız da bir Mafia babası dile getirdi diye soruşturulsun diye sıraya dizildiniz.

Bunu hangi Polis teşkilatıyla yapmayı düşünüyorsunuz?

Siz Polisin bu ülkede Askere bağlı olduğunu bilmiyor musunuz?

Hükümette iken niye Polisi sivil otoriteye bağlamak için adım atmadınız da şimdi konuşuyorsunuz.

Sivilden talimat almayan Polis teşkilatı

Sonra işinize gelen olayları cımbızla çekip niye bir tek onun soruşturulmasını istiyorsunuz?

1990 yıllarda YKP Genel sekreteri Alpay Durduran 2 kez bombalandı partisi de kurşunlandı niye bu olayın da aydınlatılmasını hiç gündeme getirmeyip görmezden geliyorsunuz?

Bu ülkede başbakanlarda bombalandı başka siyasi partilerde, Avrupa gazetesi de niye bunların da aydınlatılmasını istemiyor ve içerisinden cımbızla seçerek sırf şov olsun diye hareketlerde bulunuyorsunuz.

Polisin sivil otoriteye bağlanmasına yaşanan bunça olaya rağmen neden gündeme getirmeyip ucuz siyaseti tercih ediyorsunuz.

Dahası size bağlı olmayan sizden en ufak bir talimat bile almayan Polis teşkilatı ile hangi sorunu çözeceksiniz?

Siyasi irade göstermediğiniz sürece konuşamayacak hep yalpalayacaksınız

Soruyorum mesela Sedat Peker Kutlu Adalı cinayetinde Mehmet Ağar’ı işaret etti. Pekala Mehmet Ağarı burdan gidip sorgulayacak bir Polisiniz var mıdır?

Var mı o siyasi iradeniz?

Yani iş olsun diye bunun bile popülizmini yaptınız yapıyorsunuz…

Bugün yaşanan ekonomik yıkıma en ufak bir çözümünüz bile yok…

Var mı aranızda bir baba yiğit gidip Ankara’dan Mehmet Ağar’ı Korkut Eken’i talep edip alıp getirip burada yargılayacak.

Mehmet Ağar orada Korkut Eken orada hadi buyurun getirin onları yargılayın samimiyetinize inanalım.

Polisin sivil otoriteye bağlı olmadığı bir ülkede bu konuda hiç bir sonuca varamaz sadece masturbasyon yaparsınız…

İnsanları kandırmayı marifet ve siyaset sanıyorlar

Lafım Meclise bu konuda samimi iseniz önce insan olup insanhaklarına evrensel değerlere saygı gösterip Polisi sivil otoriteye bağlayacaksınız ki sonra konuşma hakkınız olsun…

Yediği naneye bak sen gitmiş Polise de bizzat talep etmiş…

Kimden konuşuyorum HP Gnel Başkanı Kudret Özersay’dan

Sen hükümette iken gereğini yapıp Polisi sivil otoriteye bağlasaydın bugün talep etmene gerek kalmayacak Polis otamatik olarak harekete geçecekti zaten…

Bırakın artık insanları kandırmayı biraz ayıp oluyor yani yaptığınız…

Ya ana muhalefetin lideri CTP’nin başkanıTufan Erhürman’a ne demeli. Başbakanlık yaptığı dönemde gereğini yapmak yerine tam bir softa şaşırtması yaparak Polisin zaten kendisine bağlı olduğunu söyleyecek ve herkesi ahmak yerine koyacak tam bir hayal kırıklığı yaratacaktı. Bunu yaparken CTP’nin seçim manifostosunda Polisin sivil otoriteye bağlanması maddesini unutmuşa benziyor iki yüzlü politikanın daniskasını uyguluyordu…

DP Başkanı Serdar Denktaş ise bu soruşturmayı nereye kadar götürebiliriz derken o dönem Türkiye’nin bu soruşturmanın durdurulmasını istediğini söyledi.

Yetkili makamlarda oturduğu zamanlarda o da polisin sivil otoriteye bağlanmasına itiraz edenlerden ve Ankara’nın emir subaylarından.

Başbakan Ersan Saner ise yaptığı açıklamalarla atanmış olmanın gereğini yerine getiriyordu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise ‘’Yasadışı bir şey varsa tabi araştırılsın’’ diyecekti. Yahu adam öldürülmüş daha ne olsun?

Düzenbaz düzenbazı takip eder

Bir de Mafia babasını film dizisi izler gibi takip edenlere lafım olacak

Sedat Peker’in söylediği şeyler yeni değil.. 1990 yıllarda bir çok insan bunları dile getirdi YKP’de bunu dile getiren siyasi oluşumlardan biriydi. O zaman insanların yaklaşımı şuydu ”Bunlar Rum ağzıya konuşuyor vatan hainleri” diyordu.

Şimdi ise Peker’in söylediklerine herkes ”Abi duydun ama adam neler söylüyor”

Bunları 30 yıl önce söyleyenlere dudak bükenler bugün dizi film izler gibi Mafia babalarının söylediklerine TV önünde pür dikkat kesiliyor.

Çünkü işin aslı şudur kendisi de düzenbaz olduğundan düzenbaz düzanbazı takip eder.

Sorun toplumun biraz da kendisinde…

Toplumun kendisi düzenbaz peşinde koştuğu siyaset erbabı düzenbaz…

Düşünsenize vatandaş da bayrağı seviyor bu dehşet verici suçların işlenmesi için emir verenlerde bayrağı seviyor. Ne büyük raslantı Mafia babaları da seviyor.

Mafia babalarının yaptıklara açıklamalara inanan itibar eden az buz bir kesim de yok değil yani.

Halbuki video seyredip soluk soluğa sosyal medya da yazılara sarılanlar ayni heyecan ve öfkeyle örgütlenmeye sarılsa ortalık sallanacak bir çok şey değişecek…

Bugün başımızda bu yöneticiler varısa bu düzenbaz insanlar sayesindedir…

Faili meçhul cinayet yoktur failleri bilinen ve korunanlar vardır…

Ya başka ne vardır?

Siyasi irade eksikliği vardır.

Eskiden askerin vesayeti vardı.

Şimdi ise AKP’nin vesayeti var yani değişen bir şey yok.

Kısaca bugün herkes ektiğini biçerken Polis sivil otoriteye bağlanıp insanhaklarına evrensel değerlere saygı gösterilmediği sürece kimse hiçbir cinayet konusunda bir sonuca ulaşamaz ulaşmayı da beklemesin…

Polisin acilen sivil otoriteye bağlanma zorunluluğu vardır gerisi hikayedir…