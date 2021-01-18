Çatı çökmüştür – Yılmaz Parlan

Herkes yukarıda bir güç savaşı olduğunu sanıyor. ”Ali Pilli elini masaya vurdu” ”Başbakan Sağlık Bakanını görevden alacak mı?”

Veya Kurultayda işte anlaşamadılar da adaylar çekildi Genel Sekreter partiyi toparlama adına tek aday olarak çıktı”

Halbuki gerçek böyle değildir.

Bizler pratikte o insanların yetkili olmadığını biliyoruz zaten.

Yetki her zaman olduğu gibi Vali’dedir. Ankara’nın onayı olmadan nefes bile alamazlar. Durum bu kadar netken bizler de saf saf aralarında bir güç kavgası olduğunu sanıyoruz.

Pekala nedir mesele o zaman?

Örneğin bizler sözde bu güç kavgasını tartışırken ülkede ÇATI’nın çöktüğü görmüyor ve konuşmuyoruz…

İşte budur bütün mesele ortada Kriz yoktur ÇATI çökmüştür hiç kimse bunu konuşmuyor görmüyor, görmek istemiyor.

Bütün sektörler iflas etmiştir maaşların ödenmesi bile aksama durumuna düşmüş hayat pahalılığı ödensin diye yapılan zamlardan elde edilen 100 milyon TL’ye bile dün akşam itibarı ile el konulmuştur…

Durumun sürdürülebilir bir yanı yoktur Esnaftan tutun da Turizm sektörüne kadar herkes havlu atmıştır…

Ama bir yetki kavgasıdır gider ”Yetki ondaymı-şşşş”

Geçin bunları biz pratikte hiçbirinin yetkili olmadığını biliyoruz.

Yetki Vali’de.

Onun onaylamadığı hiçbir hükümet kurulmaz, istemediği Bakan atanamaz…

Zaten 10’ncu madde de herşeyi onlara vermiyor mu?

Bu kadar nettir durum…

İşte budur asıl konuşulması gereken bu ülkede gerisi hikayedir!

Ama biz ısrarla bunu görmek istemiyoruz ve gerçekte olmayan bir kavganın peşine düşüp esası gözden kaçırıyoruz…

Bu ülke de 74 yılından beridir seçim yoktur ya ne vardır?

Ankara’nın atadıklarını sandığa gidip onaylama durumu vardır.

Kime oy verdiğinizin de pek bir önemi yoktur yeter ki gidin ve bu oyunu oynayın bu şekilde kurdukları ucube sistemi legalize etmiş oluyorsunuz.

Dahası oyunu oynayınca da itiraz etme hakkınız ortadan kalkmış oluyor.

İşte son örnek Cumhurbaşkanlığı seçimleri…

Orada her türlü müdahale yapıldı ama siz oyunu oynamayı kabul etiğiniz için son adımı atıp çekilemediğiniz gibi ciddi bir itiraz da koyamadınız…

Çünkü onların kurduğu düzenekte oyunu oynamayı kabul ettiniz…

Bunları görebildiğimiz takdirde sorunların çözümü yolunda da bir adım atmış olacaksınız yoksa her gün aldatılmaya devam edeceksiniz son Bakanlar kurulu kararında olduğu gibi.

Son söz bunu görmek isteyen görecek görmek istemeyen görmeyecek ve bu orta oyun sürüp gidecek beraberinde size de bitirecek, tüketecek!