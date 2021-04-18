Algı oyunlarıyla gündem yaratılması – Özkan Yıkıcı

Gelişen konu gündemdedir. Sizin bilginiz yok. Konuya yaklaşımınız taraftarlık yandaş bilgisiyle oluşuyor. Bu iki önemli eksiklik, sizin adeta kulanılmaya hazır potansiyel gündemci haline taşır. Bilgi ile deyil de algı oyunlarıyla etkilenip gündeme katılmanız sağlanıır. Gündem oluşumunda özellikle cihalet ve taraftarlık deyerleri, sonuçta algı oyunlarındaki potansiyel hale dönüştürür. Nitekim, günümüzde bazı gelişmelr yok sayılır, bazısı taraftarlık yönüyle gündemleştirilir. Bazısı dilenen bölümle yetinilir. Tüm bunlar gerçeklerden kooparlıp algı simgesiyle kulnıma getirilir. Bu konuyu güncel örneklerle anlatalım.

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Hafta sonuna doğru özellikle Cuma günü Türkiye Kıbrıs ekseninde fırtına koptu. Erdoğan dahi esip gürledi. Altun inanılmaz iletişim tehtitlerini yağdırtı. Çavuşoğlu adını “idolojik” koydu. Neydi olan; K. Kıbrıs Anayasa mahkemesi çıkan yasada yetkilerin Din işleri dayresine vermesi nedeniyle Havızlık kursları konusunda bazı madeleri iptal etti. Yasalığın eğitim makamının denetimli kontrolunda olması gerektiği vurgulandı. Ama, öylesi fetişizim oldu ki kimisi laiklik başarısı ve Kuran kurslarının iptali dedi, başta Türkiye yetkilileri ise resmen olayı egemenlik ve rejim boyutuna taaşıdılr. Aslında itiraf resmen istenen K. Kıbrısın Türkiyeleşme mesajını da verdiler. Öylesine yüklü siyasal oluş gerçekleşti ki iptalin ne olduğu arada unuturuldu. Siyasal algı oyunlarla mesajlar verildi.

Algı oyunu ile olayın kendisi deyildi tartışılaan. Ama başka gerçeklik sırttı: K. Kıbrıs gerçekleri. Bu süreçte gerçekleri konuşmak isteyen pek az oldu. Hele siyasal meclis ana muhalefet liderinin “anlatacğız, telefon açıp anlatmalıydılar” lafları oldukça garip geliyordu. Zaten amaç olanı deyil başka mesaj vermekti. Buda aslında gerçekleşti. Bu arada konuşan Mehmedali ile Mustafaya önerimdir: bu konularda artık konuşmayın. Saraydayken yaptıklarınızla oldukça katfgınız oldu. Sığınılacak limandan tutun AKP acentası olma dereceleri hala akıldadır. Zaten her konuşmanız birşeyleri hatırlatıp umut kırıklıklarındaki yeriniz yeniden beyine geliyor. Ötekilere diyeceğim yok. Zaten, koltuğa gelirken yapılanlar hhala canlı. Parti müdahaleleri dahi gerçekleştirildi. Sadece onca eleştirmeme karşın Cemal Hocanın saraydaki toplantıya protesto nedeniyle gitmemesi, bence doğrudur.

Son bir not: Hüsnü Mahalinin Korkusuz Gazetesindeki Kıbrısla alakalı “Müslüman Kıbrıs” yazısını okuyun. Buradakilerin yazmaktan kaçtığı ve bazı acı itirafları da dikatle çizin. Son nokta. K. Kıbrıs tartışması Türkiyede de yankı bulurken, Hocam Kongar ile Yanardağın prokranmlarında alkışladıkları Erssin Tatarın seçilmesiyle alakalı, hala ayni görüşte olup olmadığını da merakla bekliyorum. Onca AKP karşıtlıkla, K. Kıbrısta AKP seçkisinin seçilmesini alkışlamanın çelişkisini mutlaka kendileri sorgulatmalıdır. Yoksa, hala Kıbrıs tabusu travmasında kalırlarsa, dış politikada hep iflaslar devam edecektir.****

Bir de Karadenize, Ukrayna algı oyunlarına geçelim: Ukrayna doğudaki bağımsız cumhuriyetlere yönelik askeri yığınak yaptı. Devamında ihalar uçurtu. Natodan üst kurmasını ve asker göndermesini istedi. Sınırda bazı provakasyonlar için faşistleri yığdı. Dünya pek haber geçmedi. Rusya daa karşılık olarak aayni derecede askeri yığınak yaptı. “Vay, Rusya saldıracak” açıklamaları yükseldi. Yetmedi: Montrol anlaşması ile Karadenize askeri yığınak konusu ısıtıldı. Amerikanın iki gemi Karadenize geçireceği açıklandı. Biraz kuşkulu tepki gelince; yalanlandı! Ama, ortaya çıktı ki gemiler geçirilecek. Fakat yalanlama sonrası, gemilerin geçeceği de pek hhaber deyeri görülmedi. Ardından İngiltere Karadenize iki gemi göndereceği açıklaması geldi. Rusya da Hazar denizinden gemileri Karadenize geçirme bilgisi epey öne çekilerek yapıldı. Ukraynanın egemenliği sık sık kulanılmayya başlandı. Nedense iki kez seçimle seçilen Rus yanlısı liderlerin birinin renkli devrim, ötekinin darbeyle devrildiği haberleri Ukrayna gelişmelerine hiç konulmuyor?

Ufak gelişmelerle, yapılan seçiliş haberler, Ukrayna algısı da oluşuyor. Batının haklı Rusyanın yayılmacı oluşu vurgulanma peşinde. Yapılan ve Türkiyenin kontroluna geçen boğazların Montro anlaşması da sorgulanıyor. Elbet, rant eklentisi de unutulmadan bağdaştırılmalıdır.*****

Geçelim Afrine: Afrin kelimesinin K. Kıbrıstaki linç girişiimi de akla gelir. Afrika gazetesinin uğradağı linç gerçeği de var. Türkiyenin Afrine Rusya izniyle girerken, orada olacakları ben ve Şener Levent yazdık. Hepsi gerçekleşiyor da haberlerde yok. Örneğin, son raporlarda Afrinde Kürtlerin kovulup Türkmenlerin yerleştiği bilgiler var. Afrin fırtınasını çıkaranlar elbet konuyla alakalı olacakları yok. Ama gerçekten K. Suriyede önemli defakto olayları gerçekleşiyor. Hat ta Suriyedeki Rus füzelelri Türkiye kontrolundaki ekonomik petrol hedeflerini vuruyor. Bunun haberi dhahi yok. Şimdilik algı gündemleşme ihdiyacına gerek yok.****

Bir de iran İsrail eksenine deyinecem: israilin direk katıldığı iran cinayetleri haberini alırız. En son nükler mühendisler öldürtüldü. Bazı iran gemileri saldırıya uğradılar. İsrail probaganda aygıtından bilgileri duyuyoruz. Ama, örneğin israilde tutuklanan eski enerji bakanının iran casusu olduğu, israildeki onbinlerce sol göstericilerin devlet politikasını protesto etiği, iranın misilleme olarak bazı İsrail gemilerini vurduğu bilgielrini hiç duymuyoruz. Böylelikle saldıran ve çaresiz kötü iran algı gündemine de tutsak haline geliyoruz.

Daha sıralacağım nice basit olaylar vaar. Hepsinde konu deyişmez. Günümüzde gündem resmen algı oyunlarıyla geliştiriliyor. Konunun kendisi deyil de egemen siyasetin lehine kurgulanarak gerçekleşmektedir. Dikat denmenin ve her duyulana kapılmama uyarıları boşuna deyildir. Sistem ezberci yerine daha araştırmacı kesime önem vermenin de kaçınılmazlığı artık imkar edilemezdir. Ama, siz hala bu algı oyunlarıyla gündeme takıldıkça,kulanılan denilen kesim olmaktan da kurtulamazsınız