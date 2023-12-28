Yurt ödevimiz dünyada barış, vicdani ret hakkımız demek için buluşuyoruz

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi, 18 Ocak 2024 tarihinde vicdani retçi Mustafa Hürben’in Askeri Mahkemede yargılanmasına devam edileceğini hatırlatarak, o güne kadar gerçekleştirecekleri eylemlere dayanışma ve katılım çağrısı yaptı.

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi açıklaması şöyle

Kıbrıs’ın kuzeyinde Anayasa Mahkemesi ve Askeri Yargıtay kararlarında vicdani ret hakkının açıkça tanınması, çeşitli siyasi parti ve örgütün birçok açıklamasında vicdani ret hakkının tanınması çağrı yapılmasına, mecliste bu yönde yasa değişikliklerinin konuşulmasına rağmen Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi aktivistlerinin yargılanması sürüyor…

Böylesi koşullarda, 18 Ocak 2024 tarihinde yeniden, bir kez daha sonu cezaevinde bitme olasılığı çok çok yüksek olan, hatta kesin diyebileceğimiz vicdani retçi Mustafa Hürben’in Askeri Mahkemede yargılanmasına devam edilecek…

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak, tüm anti-militaristleri ve barış aktivistlerini o tarihi kadar gerçekleştireceğimiz tüm eylemlere katılmaya çağırırız…

YARIN 29 Aralık, Cuma günü, saat 12:00’de Büyük Han’da yurt ödevimiz dünyada barış, vicdani ret hakkımız demeyi her dilde konuşma, sanat ile savaşa karşı olduğumuzu, vicdani retçilerle dayanıştığımızı ortaya koymak için buluşuyoruz… Davetlisiniz…