Facebook Instagram Mail Twitter Youtube
Tel: +9 0392 2274 917
E-Posta: ykp@ykp.org.cy
anti-militarist habervicdani redYurt ödevimiz dünyada barış, vicdani ret hakkımız demek için buluşuyoruz
tüm haberler:
vicdani red

Yurt ödevimiz dünyada barış, vicdani ret hakkımız demek için buluşuyoruz

29 Aralık Cuma günü saat 12:00’de Büyük Han’da yurt ödevimiz dünyada barış, vicdani ret hakkımız demeyi her dilde konuşma, sanat ile savaşa karşı olduğumuzu, vicdani retçilerle dayanıştığımızı ortaya koymak için buluşuyoruz

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

116 kişi tarafından okundu

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi, 18 Ocak 2024 tarihinde vicdani retçi Mustafa Hürben’in Askeri Mahkemede yargılanmasına devam edileceğini hatırlatarak, o güne kadar gerçekleştirecekleri eylemlere dayanışma ve katılım çağrısı yaptı.

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi açıklaması şöyle

Kıbrıs’ın kuzeyinde Anayasa Mahkemesi ve Askeri Yargıtay kararlarında vicdani ret hakkının açıkça tanınması, çeşitli siyasi parti ve örgütün birçok açıklamasında vicdani ret hakkının tanınması çağrı yapılmasına, mecliste bu yönde yasa değişikliklerinin konuşulmasına rağmen Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi aktivistlerinin yargılanması sürüyor…

Böylesi koşullarda, 18 Ocak 2024 tarihinde yeniden, bir kez daha sonu cezaevinde bitme olasılığı çok çok yüksek olan, hatta kesin diyebileceğimiz vicdani retçi Mustafa Hürben’in Askeri Mahkemede yargılanmasına devam edilecek…

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak, tüm anti-militaristleri ve barış aktivistlerini o tarihi kadar gerçekleştireceğimiz tüm eylemlere katılmaya çağırırız…

YARIN 29 Aralık, Cuma günü, saat 12:00’de Büyük Han’da yurt ödevimiz dünyada barış, vicdani ret hakkımız demeyi her dilde konuşma, sanat ile savaşa karşı olduğumuzu, vicdani retçilerle dayanıştığımızı ortaya koymak için buluşuyoruz… Davetlisiniz…

Önceki İçerik
Askerlik Yasası’nda değişiklik talebiyle “imza kampanyası” başlatıldı
Sonraki İçerik
Gazze savaşının ilk vicdani retçisi Tal Mitnick: Şiddetin çözümü şiddet değil
- Advertisement -spot_img
Devamını Göster
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
172AboneAbone Ol
"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
Burak Kurtcebe, Cemre Gürdal ve Murat Kanatlı 2023’teki olayları değerlendiriyor
01:10:30
Video thumbnail
Aykut Bektaşoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
59:35
"Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Can Kara ile değerlendirmeler yapıyor
01:12:05
Video thumbnail
Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Hulusi Kilim ile değerlendirmeler yapıyor
01:02:59
Devamını Göster

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

DİĞER HABERLER

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

Uzun lafın kısası