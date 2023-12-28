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anti-militarist habervicdani redAskerlik Yasası'nda değişiklik talebiyle "imza kampanyası" başlatıldı
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Askerlik Yasası’nda değişiklik talebiyle “imza kampanyası” başlatıldı

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Mustafa Hürben isimli yurttaşın vicdani reddini açıklamasının ardından başlayan anti militarist kampanyalar kapsamında bir grup Kıbrıslı Türk genç, Askerlik Yasası’nda değişikliğe gidilmesi talebiyle imza kampanyası başlattı.

Kampanyanın içeriğine ilişkin yapılan açıklamada, Kıbrıslı gençlerin hem eğitim hem de kariyer planlarını, mevcut Askerlik Yasası’na göre değiştirmek zorunda kaldığı ifade edilerek, “Kimimiz senelerimizi yurtdışında çalışarak ülkemizden, ailemizden ayrı geçiriyor, kimilerimiz ise tamamen yalnız oluyoruz. Ülkemize dönemiyor, katkı sağlayamıyor ve çalışamıyoruz” denildi.

Açıklamada, uzun yıllardır mahkeme emirlerinde açıkça belirtildiği üzere vicdani reddin Meclis tarafından yasallaştırılması gereken bir insan hakkı olduğu vurgulanarak, şöyle devam edildi:

“Belki eğitimden, belki savaş karşıtı olmamızdan veya belki bambaşka kişisel sebeplerden dolayı askerlik yapmak istemiyor olabiliriz, bu hakkın tanınmadığı her geçen gün bireysel hayatlarımıza ciddi müdahaleler yapılmış oluyor ve mahkeme kararlarına rağmen uygulanmaması hukukun üstünlüğünü ayaklar altına alıyor.”

Mustafa Hürben’in, bu sorunu yaşayan gençlerin sesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Eğer Askerlik Yasası değiştirilmezse, Mustafa Hürben 18 Ocak’ta hapse girecek. Bunu istiyor muyuz?” sorusu soruldu.
“Bir gencin vicdanı, düşünceleri, prensipleri için, silah tutmak istemediği için, insanlık dışı savaşlara hayır dediği için hapse atılması doğru mudur?” denilen açıklamada, Askerlik Yasası’nda değişiklik yapılması ve vicdani reddin yasallaştırılması talep edildi.

Yapılan açıklamada imza linki şöyle paylaşıldı: Kıbrıslı Türk gençler zorunlu askerliğin kaldırılmasını talep ediyor: Mustafa’ya destek!

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