Gazze savaşının ilk vicdani retçisi Tal Mitnick: Şiddetin çözümü şiddet değil

Gazze’deki savaşa karşı çıkarak vicdani ret kararı alan ve İsrail ordusuna katılmayacağını bildirmek üzere bir askeri üsse giden 18 yaşındaki Tal Mitnick 30 gün hapse mahkum edildi. Jerusalem Post gazetesi, Mitnick’in Gazze’deki savaşın ilk vicdani retçisi olduğunu yazdı. Gazeteye göre 18 yaşındaki gence, orduya katılmayı ilk kez reddedenler için alışılmadık derecede uzun bir ceza verildi.

İsrailli genç, hapse girmeden önce yaptığı konuşmada “Burada Tel Hashomer Üssü’nde duruyorum ve askere alınmayı ve Gazze’deki suç teşkil eden savaşa katılmayı reddediyorum. Katliamın katliamı çözmediğine ve şiddetin de şiddetin çözümü olmadığına inanıyorum. Gazze’ye yönelik suç teşkil eden saldırı, Hamas’ın vahşi katliamını çözmeyecek. Bu yüzden reddediyorum” dedi.

Mitnick, konuşmasının ardından alkışlar eşliğinde askeri üsse teslim oldu.

‘İNTİKAM SAVAŞINDA YER ALMAYI REDDEDİYORUM’

18 yaşındaki genç, yazılı açıklamasında da şu ifadeleri kullandı:

“Daha fazla şiddetin güvenlik getireceğine inanmayı reddediyorum, bir intikam savaşında yer almayı reddediyorum. Hayatın kutsal sayıldığı, tartışmaya değer verilen, tartışmanın ve anlayışın şiddet içeren önlemlerden her zaman daha önce geldiği bir evde büyüdüm. İçinde yaşadığımız yozlaşmış çıkarlarla dolu dünyada şiddet ve savaş, hükümete desteği artırmanın ve eleştiriyi susturmanın bir başka yolu.

Şu gerçeği kabul etmeliyiz ki, rehineler, Gazze’de haftalar süren kara operasyonundan sonra nihayetinde müzakereler ve anlaşma ile geri getirildi. Öldürülmelerine neden olan ise esasında askeri eylemdi. Suç teşkil eden ‘Gazze’de hiç masum sivil yok’ yalanı nedeniyle, beyaz bayrak sallayıp İbranice bağıran rehineler bile vurularak öldürüldü. Kurbanlar çitin öbür tarafında doğmuş olduğu için soruşturulmayan kaç benzer vaka olduğunu düşünmek istemiyorum.”

Mitnick açıklamasında, Hamas’la müzakere çağrısında bulundu, diplomasi ve siyasi çabaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

‘DOĞRU ŞEYİ YAPTIĞIMI BİLİYORUM’

18 yaşındaki genç, teslim olmasından bir gün önce Haaretz’e yaptığı açıklama da, “Biraz stresliyim ancak bunu aşacağımı biliyorum. Ve doğru şeyi yaptığımı da biliyorum” demişti.

TEL AVİV’DEKİ GÖSTERİLERDE TANINMIŞTI

Mitnick, genç yaşına rağmen İsrail’de savaş karşıtı ve demokrasi yanlısı gösterilerde ön plana çıkan hak savunucularından biri. Tel Aviv’de mayısta düzenlenen savaş ve işgal karşıtı bir gösteride de, 2022’de İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile’nin posterini taşımıştı.

Kendisi, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun yargı bağımsızlığının altını oyan düzenlemelerine karşı haftalar süren kitlesel protestolar sırasında da İsrail ordusunda görev yapmayacaklarını bir mektupla duyuran Mesarvot Ağı’ndaki gençler arasındaydı. Mektupta, “Biz, askere gitmek üzere olan gençler, hem İsrail’de hem işgal altındaki Filistin topraklarında diktatörlüğe hayır diyoruz ve İsrail yönetimi altında yaşayan herkese demokrasi garanti edilene kadar hizmet etmeyeceğimizi duyuruyoruz” ifadelerine yer verilmişti.