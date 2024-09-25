New York’tan Beyrut’a, Beyrut’tan Gazzeye utanç tablosu – Özkan Yıkıcı

Dünyanın liderleri her zaman olduğu gibi, B.M. toplantısı için Amerikan yolcusu oldu. Nivyorkta adeta liderlerin cirit atığı günleri yaşıyor. B.M. kürüsüsü bir liderden öötesine çıkıp da durmadan konuşmalar yapılıyor. Tabi Türkiye cumhurbaşkanı Erdoğan da orada. Bizim figürlerle de fırsat çıktı. Genelde saraylı ve dışişleri koltuklu sonbaharda Nivyorka giderdi. Orada adı temas fakat gerçeği adet yerini bulsun, tanıdık sohbetli görüşmelerle abartılı haber gönderiyorlardı. Bu defa krevatını takan Ana Muhalefet lideri Tufan da yolcu oldu. Biraz laf diyen olsa da karşılık bulmadı. Fakat, Tufanın Ersine göre daha somut diplomatik görüşme yaptığı da tartışmasızdı.

Sonuçta, birçok lider Nivyoklrta. Bol bol konuşuyorlar. Temaslar yapıyorlar. Guteres de dans edecek alan alıyor. Risksiz ve birileri için iş yapıyor olacak mavzeme de buldu. Kıbrıs tam da istediği gibi diplomatik alandır. Sonucu ne isterse olsun, temaslarıyla beklenti ve beklentisizlik arasında bazı ülkelerde gündem yapmayanyarıyor.

Fakat, Nivyork dünyadan adeta şovlarla kopuyor. Tam da liderler Nivyokta ve kürsüde sıralanırken, nutuklarla atıp tutulurken, ,srail sadece Gazze değil, Lübnanı da imha hareketine başladı. Çoluk çocuk demeden en moderin bonbalarla bombalıyor. Gazzedeki soykırım ise devam çizgisinden geri kalmıyordu. Guteresin nedense bu konuda diplomatik rolü hala meydanda yok. Kıbrısa durmadan temsilci gönderen Guteresin, israile göndermemesi tesadüf değildir. Üstelik İsrail utanmazca, sınır tanımayan katliyamlarında B.M. yardım görevlilerini de sıkılmadan paranparça edip katletmekten çekinmiyor. Yine de B.M. kürüsünde işler tamam. Arada laflar sıralansa da yine israile tek tetbir kararı da yok.

Halbuki gerçeklere bakın: belarus bir aktliyam yapmadı. Sadece suçu Rusyanın yanında olması. Anbargolar kondu. Spor müsabakalarından dıştalandı. Oysa katliyam yapan İsrail takımları Avrupa turnuvalarında yerlerini alıyor. Rusya ve Belarus olimpiyatlara katırılmazken, İsrail Gazze soykırımına rağmen dokunulmazlıkta devam deniliyor.

Şimdi dünya liderleri Nivyorkta. B.M. kürüsüsüne çıkıp nutuklar atıyor. Fakat, ayni dünyanın Lübnanı da Gazze gibi kıyıma uğramaya başladı. Dahsaı var: İsrail resmen teknolojik yeni cihaz patlatmayla resmen yeni savaş sıçramasını da yaptı. Uluslararası hukuka uyup uymadığı sorgulaması dahi yapılmadı. Nede olsa yapan israildi.

Tam da bu sırada başka haber de ingiltereden geldi. Yeni iktidarı alan işçi partisi resmen sosyaldemokrat felakete yeni sayfa ekledi. Yapılan toplantıda dış işleri konuşulurjen, salındaki bir üye israile verilen desteği kınayarak, ona yardım edilmesinin durdurulmasını haykırdı. İşçi partililer onu salondan çıkardılar. Buda günümüz dünyasının sosyaldemokratların tavrı bakımından iberetliktir.

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Dünya liderleri Nivyorkta. Kürüsüde atıp tutuyor. Ama İsrail nasıl bir dünyanın yeni hedefi Lübnana ölüm saçıyor. Lübnanın başka bir iornisi de var. batı kolektif emperyalist kesimler Suriyeye uyguladıkları anbargoyu Lübnana da yansıtıyor. Oysa Lübnan zaten siyasiyasal tavır koyacak durumu yokok. B.M. bunu dahi düzeltmedi. Şimdi birçok Lübnanlının belkide tek kaçış dış kapısı suriyedir. Tabi deniz yoluyla Kıbrısa gelecekelri de kesin. Kaçakçıların gözü aydın. Birileri ceplerini Lübnanlılarla da dolduracaktır.!

Kısaca, Dünya liderleri vyorkta. Liderler atıp tutuyor. Ama ortadoğuda İsrail faşist dehşet saçıyor. Katliyamlar gerçekleştiriyor. B.M. sözleşmeli çocuk veya kadın sözleşmeleri ateşle yangına çevriliyor. Ama liderler israile brakın tavır koymayı, karar verecek önemli güçler hala desteklemeye devam ediyor. Ğstelik Amerika ve İngiltere daha fazla asker bölgeğe yoluyor. Adını da israili koruma diyor. Katliyama desteğin böylesi utanmazlığı yaşamla kanıtlanıyor. Emperyalist dünyanın tam da resmini Nivyorktan Beyruta çizen çizgileri ile bize yaşatıyor. İsrailin faşist devletinin Gazze soykırımından Lübnan imhasındaki en moderin teknoloji ile en acımasız soykırınları yapıyor. Sistem güçleri de dur demiyor. Tam aksi, onu destekliyor. Hem de halka gidecek kamusal sosyal alanlardaki kaynakları kesip de soykırıma vererek yapıyorlar. Utanmazlığın böylesine ne desek az. Ama çaresizce öfkeyle seyretme dışında hiçbirşey de hala olmuyor. Dünya kamuoyu sokak protestoları devletlerin savaş hayranlığını durduramıyor. Demek ki daha başka çözümler gerektiği de kesin. İktidara karşı yönelmeyen sokak giderek çaresizliğe doğru gidiyor. Buda Beyrut Gazze ekseninin dünya pratiğinin acı göstergesidir.