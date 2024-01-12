Gazze’deki soykırıma derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz: Derhal Ateşkes

Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs’taki Vicdani Retçi Örgütlerden Gazze’de yaşanan soykırıma dair ortak açıklaması şöyle:

7 Ocak 2024’te üçüncü ayına giren savaşta 20.000’den fazla kişi öldürüldü ve 50.000’den fazla kişi yaralandı. Geçen her gün, Gazze’de daha fazla can kaybı yaşanmakta ve insani felaket daha da kötüleşmektedir. İsrail devletinin saldırılarında hayatını kaybedenlerin üçte birinden fazlasını çocuklar oluşturmaktadır. İsrail’in devam eden bombardımanı, Gazze’de milyonlarca insanın yerinden edilmesini, mülksüzleştirilmesini ve ölümü dayatmaktadır.

İsrail devletinin yıllardır uyguladığı Gazze ablukası, bu savaş sırasında daha da sıkılaşarak su, gıda ve yakıt gibi malların girişini engellemiş ve 2 milyondan fazla insanın hayatta kalma şansını azaltmıştır. Filistinlilere yönelik devlet ve yerleşimci şiddeti ve baskısı, sadece Gazze’de değil, Filistin’in diğer bölgelerinde de artmaktadır.

İsrail’deki savaş karşıtı aktivistler ve vicdani retçiler de bu şiddet ve baskıdan nasibini almaktadır. Gazze’ye yönelik bombardımanın başlamasından bu yana, İsrail’in farklı şehirlerindeki savaş karşıtı aktivistler ve gruplar, İsrail devletinin askeri aygıtının uyguladığı baskılara rağmen barışın sesini yükseltmekte ısrarcı olmaya devam ettiler. Geçtiğimiz üç ay boyunca birçok savaş karşıtı aktivist soruşturmaya uğradı, tutuklandı ve bazıları ülkeyi terk etti. 18 yaşındaki İsrailli vicdani retçi Tal Mitnick, İsrail ordusunda askere alınmayı ve Gazze’de “intikam savaşı” olarak adlandırdığı savaşa katılmayı reddetti. Askeri hapishanede 30 gün hapis cezasına çarptırıldı ve 26 Aralık 2023 tarihinde hapsedildi.

Ateşkesin olmadığı her gün bu insani kriz daha da derinleşmektedir. Ateşkesin tehlikeli olduğu ve İsrail’in Hamas ortadan kaldırılana kadar ne pahasına olursa olsun Gazze’deki işgalini sürdürme “hakkına” sahip olması gerektiği yönündeki savaş yanlısı görüşlere karşı çıkıyor ve sivillerin sadece korunmasız kalmayıp hedef alındığını belirtiyoruz. Bu tür fikirleri

temelden tehlikeli bulduğumuz için reddediyor ve sivillerin korunmasının ve barışın yeniden tesis edilmesinin mutlak öncelik olması gerektiğini hatırlatıyoruz.

Bu nedenle, Birleşmiş Milletler’in 12 Aralık 2023 tarihli kararı doğrultusunda, savaş suçlarının sona erdirilmesi, Gazze’de artan ölümlerin durdurulması; insani yardım, su, gıda ve tıbbi yardımın Gazze’ye ulaşması ve daha fazla insan hakları ihlalini önlemek için çatışmanın tüm taraflarınca derhal ateşkes ilan edilmesi gerekmektedir.

Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs’tan vicdani retçi örgütler olarak, yeni yılda, son 3 ayda yaşanan tüm yıkımlara derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Bunun için tek çözümün silahların bırakılması, savaşın durdurulması ve siyasi bir çözüm için konuşmaya başlamak olduğunu biliyoruz.

Gazze’de tutulan rehinelerin serbest bırakılması, müzakerelerin yeniden başlaması, İsrail devletinin Filistinlilere yönelik yok etme politikalarına son vermesi için; İsrail’de savaşa ve militarist politikalara karşı mücadele eden vicdani retçilerin taleplerini sahipleniyoruz. İsrail’deki vicdani retçi örgütler Mesarvot ve Refuser Solidarity Netwok’ün, savaşın en başından bugüne vurguladığı gibi “Herkes için barış, özgürlük ve insanca bir yaşamı garanti altına alacak bir çözüm için” ateşkes çağrısında bulunuyoruz.

Filistin’de, tüm Ortadoğu’da ve dünyanın her yerinde süren her savaş, yeni ölümleri ve yıkımları beraberinde getirmektedir. Savaşları, ölümleri ve yıkımları durdurmak için vicdani ret!