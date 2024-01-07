Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi, meclis önünde yasa değişikliği için toplanıyor

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi, vicdani ret hakkının yasal tanınması için meclise sunulan yasa değişikliği önerisine dikkat çekiyor.

Vicdani ret hakkı, bireylerin kişisel inançları veya vicdani sebepleri nedeniyle askerlik hizmetini reddetme hakkıdır. Kıbrıs’ın kuzeyinde şu ana kadar yasal olarak tanınmamış olan bu hak, Anayasa Mahkemesi ve Askeri Yargıtay kararlarında vicdani retçiler lehine kararlar çıkmasına rağmen, somut bir yasal düzenleme olmadığı için aktivistlerin yargılanmasına devam ediliyor.

Vicdani Ret İnisiyatifi, tüm siyasi partileri, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini, anti-militaristleri ve barış aktivistlerini yarınki toplantı ve basın açıklamasına katılmaya çağırıyor. Ayrıca, 18 Ocak 2024 tarihinde vicdani retçi Mustafa Hürben’in Askeri Mahkemede yargılanmasının devam edeceği ve bu süreçte her türlü dayanışmanın değerli olduğu belirtiliyor.

Bu yasa değişikliğinin kabul edilmesi, Kıbrıs’ın kuzeyinde vicdani ret hakkının tanınması ve vicdani retçilerin yasal bir zeminde korunması anlamına geliyor. İnisiyatife göre, bu değişiklik, hem vicdani retçiler için önemli bir adım hem de bölgedeki insan hakları ve demokratikleşme süreçleri açısından büyük önem taşıyor.