Gösterilerin gölgesinde, Gürcistan – Özkan Yıkıcı

Ukrayna savaşıyla birlikte, devamının Kafkaslara da yayılacağı beklentileri yoğundu. Zaten Gürcistan hem iç olaylar hem de batı ve Rusya hegemonya mücadelesi bakımından ilk önemli patlayan kıvılcımdı. İlk başta karanfil darbesiyle batı hamle yapsa ve öteki alanlarda da gelişse de Rusyanın da karşılık vermesiyle dondurtulan sorun oldu. Ama, Gürcistan batının hep hamle yhapmayı beklediği, uğraştığı ülke olarak akılda duruyordu. Bu arada ekleyelim: Gürcistan Sovyetlerden ayrılırken, bütünsel olarak ortak olamayan devlet şeklindeydi. Daha ilk başlangıçtan başta Apazya ve Osetya Gürcistan devletiyle bağlarını kurmadılar. Hep ayrı durdular. Gürcistanın hamlelerine rağmen başarısız olundu. Onun için Gürcistan salt Batı kolektif Emperyalizim ile Rusya arasında deyil, çizilen toprak haritasıyla gerçekteki egemenlik alanı da ayni deyildir. Apazya bağımsız devlet olarak Osetya da Rusyaya bağlanarak ülkenin çizilen ve gemenlik farklı konumunu da göstermektedir. Bu özellikleri yok saymak demek, Gürcistanın durumlarını da yanlış anlamaya dek sizi taşıma ihtimaline fitil yakmanız demektir.

Son günlerde Kafkasyanın Güney ülkelerinden Gürcistanda sokak gösterileri yaşandı. Konu, Parlementoya sunulan Ajan yasasından kaynaklanmaktadır. Fonların Y.20 ütünde yabancı sermaye olamayacağı veya yumuşatılmış biçimiyhyle dış yardım çizgisi koyan teklif parlementoda tartışılmaya başlandı. Şubat ayında sunulan yasa ilk başta sınırlı sanıldı. Sadece basın ve medya alanında olacağı tahminleri yaygındı. Sorosçular ve AB kesimleri bu nedense pek tepki göstermedi. Taki konu anlaşılıncaya dek. Olayın ilgili kurumlardaki Y.20 dış katgı konusu çıkınca, Sorosculardan öteki fonculara varan kesimler hemen sokağa indi. Buna b ir de Rusya ajanlık yasası eklenince, anti Moskova durumu da hortlatılmaya girişildi.

Protestolar yaygınlaştı. Örgütlenme şekline doğru kayıldı. AB ile yakınlaşmanın etkileneceği, yardımların gelmeyeceği algıları da konuyu alevlendirdi. Bir anlamda Gürcistan görünürde yasa tepkileri olurken içerikte epey unsur da eklendi. Kimileri bunu Rusya karşıtı AB eksenli yöne çekmeği de başardı. Nato üyeliği veya AB girişi gibi konular da tartıştırıldı. Bu durum üzerine iktidar yasayı geri çekti. Zaten Cumhurbaşkanı yasayın imzalamayacağını da belirti. Kimine göre sokak kimine göre de batı bir deneyim gerçekleştirdi. Rusyanın zayıf olduğu bir dönemde Ukrayna algılarının yaygınlaşmasının da etkisiyle konulan Rusya ajanlık yasası simgesi de istenen hükümet yasasının geçmesi de şimdilik engelendi.

Günlerce süren protestolar, Gürcistan için herkese dersleri kolayca vermesi gerekiyor. Daha Sovyetlerden ayrılır ayrılmaz resmen toprak bütünlüğünü sağlayamayan ülke olarak resmen özellikle Apazya ile savaş yaşandı. Bir denge ile konu donduruldu. Fakat her an alevlenmeye de hazır. Sonrasında Rusyadaki Yelsin aşmazlığı ve Çeçen savaşı nedeni, batının Gürcistanda Karanfil devrimi gibi Soros tipi darbelerle ülkede huzursuzluğu artırdı. Natoya almak ve AB genişlemede ki hamleler ise Rusyanın Putininin ilk müdahale askeri operasyonunu da gerçekleştirmesini dayatı.

Bu durumdan sonra Gürcistan her an kulanılmaya hazır kart olarak Güney Kafkasyada yerini alıyor. Amerika ve Almanya çekinmeden Gürcistanı direk nifus alanlarına alacaklarını belirtiyorlar. Orada girişimler yapılıyor. Soroscuların da etkisi tartışılmazdır. Rusyanın her an zayıflaması durumunda müdahaleye her yönüyle hazır. Gürcistan ise zaten baştan çizilen toprak yapısını kontrol edemiyor. Apazya bizim derken, apazların ta baştan Gürcistan egemenliğine girmedikleri gerçeği de var. Kaşınacak ömemli bir alan olarak bekletiliyor. Yine 2008 yılındaki Rusya müdahalesi sonrası Rusyaya karşı da karşıt duruş içinde olan siyasal kesimler vardır. Ama, şu eksiklik hep bedel ötetildi. Amerika ve Nato Karadenize direk girip etkin olamadıklarından dolayı, Gürcistana istenen dış askeri yardımı yapamıyorlar. Şimdi aklınıza elbet MOntro anlaşması gelecek. Neden emperyalist sistemin bu anlaşmanın sorgulanmasını ve mümkünse ihlal edilmesinin istenmesinden ötürü Gürcistanın da oluşunu anlamak da kolaydır.

Gürcistanda günlerce protestolar oldu. Hele de yasaya Rusya Ajan yasası da kondurtulunca anti Rusyan potansiyelini de arkalarına alıp gelen dış fonlamanın da tadına varalma güzeliği nedeniyle gösteriler sert geçti. Sonuçta yasa geri çekildi. Daha ilgincini de sona braktım: hükümetin de AB ühyeliğini istediğini ve batıya daha yakın olduğunu söylersem, aklınıza nelerin geleceğini de tahmin etmek zor deyil. Ama, dünyamız böyle gerçeklerle dönüyor. Hatırlayın, Ukrayna savaşı sıçrarken uyardıklarıma: Bunu batının fırsat bilmesiyle Kafkaslara sıçramasını da ekledim. Özetlediğim son gelişmeler hernekadar Gürcistan iç işi dense de aslında yukarda özetlediğim geniş bazı noktalarla sistemsel rekabetin de damıtılmasının olduğu da kesin. Zaten önce yasaya karşı gösterilen ilgisizlik ve sonra sSorosçuların da kapzandığı elirtince, birden yasanın adının Rusya ajanlık ifadesinin konulması da sıradan gelişmeler deyildir. Şimdi Kafkaslarda da dansın deyişik şekilde yapılacağı kesin. Gürcistan, Karabağ ve yarın belkiApazya gibi konular yeniden ısıtılmaya hazır topraklardır.