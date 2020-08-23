E-Mail: ykp@ykp.org.cy

Yolsuzluk, nepotizm ve popülizm suçtur – Alpay Durduran

100 kişi tarafından okundu

Yolsuzluk gangsterlerin, kara para çamaşırhanelerinin ve kâr artırma spekülasyonlarının arkasındadır. Onlarla mücadele için en etkili araç etkin ve verimli bir yönetim kurmaktır. Devlet mekanizması bilimsel olarak çok iyi incelenmiş ve böyle bir mekanizma kurulmasının ve sürdürülmesinin tekniği ortaya çıkarılmıştır. Dünya uluslararası ilişkilerinin böyle bir mekanizmanın geliştirilmesi için para ayırıp yardımcı olmaya çalıştıkları da günümüzün gerçeğidir.

Bu gerçek nedeniyle suçlarla mücadele ve halka hizmetin bir gerekliliği olarak reform ve reorganizasyonla sürekli işleyen denetim mekanizmalarıyla donatılmış devlet yaratma bir sorumluluktur. Kim ki böyle bir fırsattan yararlanmaya engel olur ve atıl, hantal ve denetim için olanaklar sağlayan bir devlet örgütü kurulması şansını reddederse şu anda bu salgın döneminde de hıyaneti açığa çıkmış soysuzlardandır.

Elimizde son olarak rekabet edebilirlik raporu açıklanmıştı. Rapor durdurulmuş olan ekonomiden sonra yasakları birer birer kaldırıp ekonomiye salgında zaten harcamalarını kısarak yarı aç insanların hakkı olan yardımları kesip ekonomiyi hareketlendirecek desteklere ödeme yapmaya hazırlanılıyor. Şimdi elimdeki rekabet edebilirlik raporu var ama bize devlet yardımlarının yani desteklerin havaya gittiğini, örneğin süt endüstrisinin ihraç edilen kısmına yapılan desteğin ihracattan ülkeye giren paradan fazla olduğunu yani yabancılara zararına hesapla ucuz mal (süt ürünü) sağladığımızı görüyoruz. Bu örnek bize ekonominin hesap kitap işi olduğunu ve hesap için elimizde kayıtlar ve gerçek yani uydurma olmayan maliyetleri gösteren mal ve hizmet değerleri şarttır. Ancak gene son yapılan vergi değerleri ve kaçak oranı anketi işadamlarımızın ölçümleriyle %60’a varan kaçağı gösterdiğine göre vergi istatistikleri de gerçekleri göstermez. Onun için bu pandemi döneminde kaynaklarımızı sonuna kadar zorlayıp üretimi desteklemeye çalışacağız ama elimizde yalan yanlış bilgiler vardır.

Destek yerine köstek hak eden işleri desteklememiz hiç de kaçınılmaz değildir. Basındaki tartışmalar da bunu iyice gözümüze sokmaktadır.

Yolsuzluğa gelince özellikle bu pandemi döneminde dikkatle kaçınmamız gereken, hem de devletin kıt kaynaklarını arazi spekülasyonuna kurban edip ciddi yatırımlar için yapıyoruz deyip betonlaşmaya, verimli tarım arazilerini kullanılamaz hale getiren yapılaşmaya ve bozuk ulaşım hatlarını daha da içinden çıkılmaz trafik tuzakları haline getiren vurgunculuğa hizmet edebiliriz.

Lapta’daki liman artı kumarhane artı plaj kompleksi gibi kimseye incelemesini yaptırmadıkları projelere kurtarıcı damgası vurup ülkenin geleceğini ipotek altına sokmak hiç kaçınılamayacak olasılıklardır. Hükümet düşürecekmiş gibi de duran olaylar pandeminin fırsat görülüp halkın servetlerini yapmaya kalkılması ve bitmeyen planlı laflarla süslenmiş sürtüşmeler oldu. Görülüyor ki devlet yönetimimi ıslah etmek için ısrarla siyasileri bastırmalıyız.

Asla AB’den gelen para ile reform ve reorganizasyon yapılması fırsatını kullanmayan zamanın hükümet üyelerini unutmamalıyız. İngiltere Kraliyet Enstitüsünden parası AB bütçesinden kullanılacak projenin ilk adımı durum saptaması idi ve raporu teslim edildi ve gereği için yapılması gerekli işlemleri yapıp bizi çağırın reform ve reorganizasyonu yapalım, yapın ve etkin ve verimli, hesaba gelir hesap sorulabilir bir yönetime kavuşasınız dediler. Ancak bizim yönetim YKP’nin anımsatma ve uyarılarına rağmen çağrı yapmadı ve reform ve reorganizasyon yarım kaldı.

Zamanın başbakanı uyarılarımız üzerine kendini, adadığını ve üç ay sonra, yıl başına kadar gibi vaatler verdiği halde uyuttu ve proje iptal oldu. Tıpkı ormanlarda AB parasıyla kurulan uyarı elektronik sistemin gereklerini yerine getirmeyip çalışmaz hale getirilmesi gibi…

Napsın AB? Biz hayrımızı değil fırsatı kollarız mı diyelim?

Çünkü seçtiğimiz insanlar AB’den şikâyet de ederler ama basınımızda arada bir bile şükran AB diyen olmaz. O da değil bize lazım olan seçtiklerimizden hesap sormaktır.

Önceki İçerikKıbrıs tarihinde hiçbir yönetim altında huzur olmadı – Ulus Irkad
- Advertisement -
- Advertisement -
5,943BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,043TakipçilerTakip Et
13AbonelerAbone

Diğer yazıları

Alpay Durduran

Ombudsman Emine Dizdarlı Hukuk Devleti’ni anımsattı – Alpay Durduran

YKP - 0
KKTC iddiasına ve hukukuna göre bir hukuk devletidir. Ama yurttaşları hukuk devletini umursamaz. Açıkça görülüyor ki bir toplumun gücünü elinde tutanlar hukuk devletini umursamamaktadır....
Devamını Oku
Alpay Durduran

Meclis utanmalı ve halka saygı gösterip eski başbakana aklanma şansı vermelidir – Alpay Durduran

YKP - 0
Dünya tarihine skandallarıyla geçecek ama buna bir de meclis dokunulmazlığını kaldırdığı halde eski başbakanın istifası gene meclis tarafından kabul etmeyip yargılanmasına izin vermedi diye...
Devamını Oku
Alpay Durduran

Ekonomik görüş olmayınca kör uçuş olur – Alpay Durduran

YKP - 0
Halkımız önce seçtiklerinin onun oyunu almak için uğraştığını ama iyi idare nedir bilmeyenlerin de laf ebesi olarak arada durması nedeniyle onları birbirinden ayırmayıp oyunu...
Devamını Oku
Alpay Durduran

BM Barış Gücü’nün görev süresini uzattı, Kıbrıs sorununun hikâyesi yine anlatıldı – Alpay Durduran

YKP - 0
Bize anlatılan yalanları bir kez daha anlamak isteyene bedavadan ders gibi anlattı. Daha dün televizyonlardan mecliste Kıbrıs sorununu değerlendirmesini yapan UBP sözcüsüne göre BM...
Devamını Oku
Alpay Durduran

Sömürgeci hukuk dedi sömürülen ne diyecek – Alpay Durduran

YKP - 0
İnsan atarken de dikkatli olmalı yoksa açığa düşebilir. Dünyaya bela olacak kadar desteksiz hak iddialarını sıralayıp ülkesinde duruma göre tutarsa ne ala, tutmazsa tutacak umudu...
Devamını Oku

YKP basın açıklamaları

Hukuksuzluğa karşı direniş her yerde

YKP'nin açıklamaları YKP - 0
YKP Sekretaryası mahkemelerde süren davaları değerlendirdi. Açıklama şöyle: YKP dahil birçok örgüt, kurum kuruluş COVID-19 başladığında yasaların uygulanmasını talep etti, UBP-HP hükümeti ise yasadışılığı normalleştirip...
Devamını Oku

Yarınki eyleme katılım çağrısı yaparız

YKP'nin açıklamaları YKP - 0
Yeni Kıbrıs Partisi, yaptığı açıklama ile güneyde çalışan emekçilerin yarın düzenleyeceği eyleme destek belirtti. Açıklama şöyle: YKP olarak, Kıbrıs bölünemeyecek kadar küçüktür söylemini kurulduğu günden...
Devamını Oku

Kıbrıslı ancak barışın ve işbirliğinin dünyayı rahata erdireceğin inananlar güç kazanırsa bu sorunlardan kurtulabilir

YKP'nin açıklamaları YKP - 0
YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran son gelişmeleri değerlendirdi. Açıklama şöyle: Corvid-19 dolayısıyla alınan önlemler ve sonrasındaki gelişmelere sonucu bizde iktidarın hala bir isyanla karşılaşmaması gelen...
Devamını Oku
Υeni Kıbrıs Partisi / Κόμμα Νέα Κύπρος / New Cyprus Party
Bizimle iletişime geç: ykp@ykp.org.cy