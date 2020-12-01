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Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

By YKP
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Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

YKP - 0
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Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

YKP - 0
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Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

YKP - 0
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YKP
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Özkan Yıkıcı

Ateşle dansın merkezi, İran – Özkan Yıkıcı

YKP - 0
İran siyasal tarihte bölgesel olarak önemli güç halindeydi. Nitekim, Sovyet dağılması sonrası Amerikaya göre “yıkılacak şer eksenli devlet”, israile göre, “bölgenin en tehlikeli güvenlik...
Devamını Oku
Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

YKP - 0
Devamını Oku
Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

YKP - 0
Devamını Oku
Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

YKP - 0
Devamını Oku
Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

YKP - 0
Devamını Oku
Υeni Kıbrıs Partisi / Κόμμα Νέα Κύπρος / New Cyprus Party
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