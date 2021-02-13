Pandemiden dağınıklığa – Ulus Irkad

Covid 19 Pandemisi çıktı çıkalı, Kuzey Kıbrıs’taki yapı devamlı fire verdi. Bu fire verme aslında yetkililerin kendi koymuş oldukları kuralları gene kendilerinin delmesinden, ihlal etmesinden dolayıdır. Yoksa bu kuralları uygulayabilseydiler geçmiş haftalarda pandemi bu kadar yükselmeyecek ve belki de daha rahat bir açılım olacaktı ama söylentilere göre kumarhane sahiplerinin sesine kulak asıldı ve yine söylentilere göre dikkat edilirse daha fazla kumarhanesi bulunan bölgelerdeki köylerde salgında patlamalar oldu. İddialar böyle…Bunun testini şu anda ben yapamam. Halk bunları sosyal medyada konuşuyor veya yazıyor. Bu arada Bilim kurulu devamlı uyarmasına rağmen ikinci dönemde patlama başlangıcında, ilk zamanlar hiç Bilim Kurulu’nun uyarılarına kulak asılmadı denmektedir. Tabi bu arada Sağlık Bakanı’nın da dinlenmediği ve Hükümet’e baskı yapan kesimler hükümetin kararlarını değil Bilim Kurulu’nun önerilerinin uygulamaya konmasını engellemişler deniyor. Ama salgın kontrol altına alındıktan sonra patlamasının en büyük sebebi başka ne olabilir? Aslında 47 yıldır olanlar oluyor. Bu ülkede afetlerde ve salgınlarda ciddi bir sorun olduğu zaman işin ciddiyetine varılıyor. Ama ta işin ciddiyeti anlaşılıncaya kadar da giden gidiyor. Şimdi ilgisi yok denilecek ama mesela Girne’deki imar planı ve yapılan lüzumsuz binalara dikkat edilse, dere yataklarının içi binalarla veya yollarla Doldurulmasa, birkaç sene önce ölen dört gencimiz ölmeyecek ve o acılar çekilmeyecekti.

Salgın sırasında önceleri salgın yok dense bile daha sonra bilim kurulunun uyarıları kaale alınarak salgın kontrol altına alınmıştı. Daha sonra gene gevşeme yaşandı ve salgın bu defa da “pik” yaptı. Ama bu defa da hastahanelerdeki yeretsizlikler ortaya çıktı. Teçhizat ve personel yetersizlikleri yansımaya başladı. Çünkü yeterli sayıda hastabakıcı istihdam edilmemişti ve bu defa da yoğun bakım dolunca şikayetleri duymaya başladık.

Gerçek bir devletin dirimliliği veya düzen ve sistemi işte bir afetle karşılaşıldığında anlaşılırmış. Bizde ise afet gelince herşey kontroldan çıkıyor ve olan da emekçilerle halka oluyor. Bu ara hükümet gene önlemlerini elinde bulunan memur maaşlarına el koymakla aldı. Aradaki boşluğu onların paralarına veya maaşlarına ek koymakla kapatacak. Peki ya sen, öncelikle pahalılığı önlendin mi? Enflasyon, döviz düşmesine rağmen devam ediyor. Hükümetteki çok kahraman ve milliyetçiler sadece ses veriyorlar ama ellerinde bu pahalılığı durdurma ve servet vergisi koyma yetkisi olmasına rağmen sanki de muhalefetmiş gibi ses çıkarıyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlar.

Açıkça yazayım da anlaşılsın; Kuzey Kıbrıs dökülüyor. Duyan yok mu?