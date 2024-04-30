Yeniden Bir Mayıs gününe gelirken – Özkan Yıkıcı

Daha dün gibi geçmmiş yılın Bir Mayısını yaşadık. Günler aktı, aylara döndü ve seneyi tamamlayıp tekrardan Bir Mayısa ulaştık. Bir Mayıs demek, senenin en azından gücü ve örgütsel konumuyla emeğin sorunlarını konuşmak, meydanlara çıkmak ile sistemin değiştirilmesi boyutlarını yaşamaktır. Yılın bir gün dışında hep sermayenin bakışları ile algı operasyonlarında sıkışıp kalıyoruz. Bir Mayıs en azından gücü ve seçeneklik konumuyla emek ekseninin tüm ezilenlerle gücünü görmek ve sorunlarını haykırma günüdür. Mücadelenin geldiği aşamayı görme açısından en net sorgulama yapılacak gündür.

Yeniden Bir Mayısa gelirken, dünya pek de iyi dönemlerden geçmiyor. Ekonomik krizler değişik alanlarda dalga dalga vurup geçiyor. Finansman alanından gıdaya, yoksulaşmadan mafya tipi kirli ilişkilere de ekonomi resmen kuşatılmkış abluka yaşıyor. Oluşan krizler ve sol seçeneksizliği en gelişmiş ülkelerde dahi bazen net faşist parti veya sağ eksenli öteki örgütlerle artık siyasal gerçeklikle yönetimlere geliyor, muhalefet ekseninde de karşılık bulmaktadır. Kriz sonucu çözümsüzlük katgısıyla da sistem resmen savaş seçeneklerini kulanıyor. Hiç uzağa gitmeyelim, komşularımız israilden alıp Karadenizdeki Ukrayna dek hep savaş kurallı günceleşen savaşlarla yaşanmaktadır. Yine, kapitalist sistem krizler karşısında seçeneksizlik ile yönetememe kuralının tutsağı oldu. Yalanın yayıldığı, faşist probagandanın artığı savaşalrın desteklenip demokratik haklardaki iki yüzlülüklerin adeta normalleştiği günlerden geçiyoruz. Servet dağılımı zenginlikle artarken, yoksuluk da derinleşerek normalin de ötesine geçti. Tüm olumsuzluklar ise büyük göçler ve mafya tipi örgütleri de güçlendirdi. İklim bozulmaları da yeni yıkım politikasıyla göçlerden açlığa birçok sorunu ateşletirdi.

Yukarda özetlemeğe çalıştığım konular kapitalist sistemin gidişatında yol aldığı kesin. Bunlarla yaşatıp gündem de belirleniyor. Buna karşılık, sol seçenek oldukça zayıf. Yaşanan savaşlarda barış hareketlerinin güçlü olmaması, sendikal yapıların gerilemesi yanında siyasal kopuşla daraltılmaları, artan gericilik ve mafya türü yapılar sonucu insan haklarının oldukça darbelenmesi, kadından çocuğuğa her alanda kirli siyaset karının yoğunlaşmasıyla sistem aşmazdadır.

Bir Mayısa ilgili koşullarla geldik. Bir Mayısta karşılığının ne olduğu, seçenek boyutu ve direnç alanı bize yaşamla ne durumda olduğu anlatılacak. İzlerken, gelinen aşama ile öne çıkan taleplerle deyerlendirme yapılmalıdır. Ezilen sınıfların direnci ile siyasal seçenek düzeyi sistemin yarınıniçin önemlidir. Elbet sendikal çağrılarda olduğu gibi önemli tedirginlikten biri de demokratik gerileme ve faşizmin genişlemesidir. Demokratik gelişleme ve demokrasi mkelimeleriyle hedefler , ortak paydaşlıklar oluşturulmaya çalışılınıyor. Genelde bu tutum, siyasal seçenek olarak oldukça geride olduğunun da ne yazık knıtıdır. Irkçılık ile gericiliğin yayıldığı, emek eksenini kültürel tutsağa alınan aşamada, sınıfsal dayanışma kırılması da açıkça görülüyor.

Sıraladığım tüm durumlar, yarın hem de pratikle meydanlarda izlenmesi gerekir. Gelinen aşama net. Net olmayan, emek eksenli ezilenlerin nerelerde olduğudur. Sermaye gayet güzel sınıfsal eksenden kimliksel eksene durumu kaydırtıp faşizme karşı da tabanın oluşmasını başardı. Solsuz dünya ise nedemek olduğu yeniden örneklerle kanıtlanıyor. Fakat sınıfsal değil, sistem değişimli hedef olmama gibi yanlış olan koşullar sistemin ayakta durması için faşizimden mafyacılığa varan kirli ve gerici siyasal duruşları da tetiklemektedir.

Burada önemli kulanım siyasal duruşa da dokunmak şart: ülkemizde de sık sık karşılaşıyoruz. Nedense özellikle de eskiden kendini sol gösteren nice çevre, hem Bir Maısın anlamsız olduğu probagandasını çok çirkin şekilde yaparken, solu da hep kötülemektedir. Kendi döneklikleri, kirli ilişki teslimiyetlerini sola saldırarak ve tüm deyerleri kötüleyerek bu rolü almaktadırlar. Sömürgeciliğin havasından sistemin rantiyle payını yutarak, kendi geçmişelrini de imkar ederek, saldırgan şekilde solu hep kötülemektedrler. Unutukları, bugün en basitiyle sigortalı veya güvenceleri solun elirli mücadelesiyle kazanıldığıdır.

Lünpen solculuk, lahkçı yeni potansiyelci ve bireysel tüketm havarileri havasında enn kolay risksiz Sola küfür edilmektedir. Çoğu zaman sol olmayan sol durşlarla kendilerince solculuk saldırganlığı yapmaktadırlar. Dar kafalı solcular veya eski malum solcular gibi kelimeler ağızlarında tüketdikleri linpen solculuğunn teslğmiyet ratn itirafıdır.

Kısaca, yeni Bir mayısa daha geldik. Bu gün ezilenlerin gücü ve seçenek durumları ortaya çıkacak. Ezilenlerin sorunları gücü oranında tartıştırılacak. Yarın için nerede olduğumuz anlaşılacak. Bu arada bizde olduğu gibi tüketici teslimiyetneğlenceli piknik havalı kutlamalar da konuyu dejenere etmeler de gırla gidecek. Bakalım, yarın nasıl Bir Mayıs karşımızda yaşanacak. Belli olan Türkiyede Taksim boyutuyla epey gerilimli olacağıdır. Bizde hava tamam.