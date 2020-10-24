E-Mail: ykp@ykp.org.cy

Demir tavında dövülür – Ulus Irkad

yazarın tüm yazıları -->
Ulus Irkad
111 kişi tarafından okundu

1957 yılında emeği ve sol mücadeleyi savunan Kıbrıslıtürk ilerici ve sol aydınlar Kıbrıs’ta iki toplum arasındaki bölünmenin çok yanlış olacağını, savaşmak ve kan dökmek yerine en iyisi oturup anlaşmak ve de asgari müştereklerde birleşmek olduğunu vurgulamaya başladıklarında birer birer tehdit edilmeye ve öldürülmeye başlandılar. Sonuçta çoğu adayı terkederek dünyanın belli merkezlerine göçettiler. Çoğunluk da Londra’da yaşamaya başladı. Aradan geçen onlarca sene sonra haklılıkları anlaşıldı ama iş işten geçmişti. Hem toplum darbe yedi hem de onların temsil etmiş olduğu o barışçı ve birleştirici dinamizm bir daha gerçekleşemedi.

Dr. İhsan Ali de bir aydın olarak Kıbrıslıtürk ve Kıbrslırum toplumların biraraya gelmesini savunuyordu. Üstelik bu görüşünü 1930’lu yıllardan beri tekrarlamaktaydı. Sonuçta milliyetçi liderler ve yeraltı teşkilatı galip geldi. Doktor toplumdan izole edildi. Söyledikleri doğruydu ama Doktorun temsil ettiği halk kesimleri sessizleştirildi ve doktor da artık ses çıkaramadı. 1970’li yılların başlarında Makarios’un danışmanı oldu ama artık çok geçti. Aslında elimde kanıt yok ama doktorun yalnız başına hareket etmediğine ve çevresinde kendisine inanan gerek Türkiye’de gerekse Kıbrıs’ta bir akil adamlar gurubu olduğuna bugün de eminim (Birçok insanla konuştum, indirek belgelerden bunları gördüm veya o dömenlerde etkin olan kişilerin de bana verdiği bilgiler var elimde).Doktorun bu hareketi bile Kıbrıslıtürk liderliği tarafından hainlik olarak nitelendi. Oysa Danışmanlığı sırasında bile Doktor toplumu için birçok çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar bile toplumda duyurulmadı. TC elçiliğinin birçok sorunları, pasaport işlemleri, 1973 yılında Erkin Gemisi Sorunu onun tarafından çözümlenmişti. Doktor hala daha hain biliniyor, fakat savundukları bugün açıkça haklı olduğunu gösteriyor.

1990’lı yılların başlarında AB’nin ilk Büyükelçisi Jill Anouil’le hem YKP aracılığı ile hem de kişisel dostluğum olmuştu. Ona Kuzey Kıbrıs’ta KTÖS ve Mağusa’da konferans verme olanağı sağladım. Anouil aslında Fransa’da önemli bir politik kişilikti. Mitterand’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde danışmanlığını ve basın sözcülüğünü yapmıştı. Jill Anouil özetle  Kıbrıslıtürklerin muhakkak AB komisyonlarına girmelerini ve çalışmalarını, AB konusunda önderliği Kıbrıslırum liderliğine kaptırmamalarını savunuyordu. Olmazsa Kıbrıslıtükler AB konusunda çok zorluk çekeceklerdi. Sankide doğru söylemez diye Kıbrıslıtürk liderliği Jill Anhouil’in Kuzey’e geçişlerini yasakladı. Ona konuşma olanağı vermemeye başladı. 2003 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB üyesi olmasıyla yaşanılan güçlükler ve sorunları herkes yaşamakta. Pandemi sonrası şu anda müşterileri olmayan, turistleri olmayan boş bir çarşı var, gerçi yardımlar çıkıyor, AB projelerinden Kuzey de zaman zaman yararlanıyor ama bunlar yetersiz. Şu and Jill Anouil’in ne kadar haklı olduğunu kendi gözlerimle yaşıyorum. Hem Türkiye’nin bugün karşılaştığı zor şartlar ve dünyaya uyumsuz bir liderinin Türk halkının haklarını pervasızca harcayışıyla karşılaştıkça ne kadar yanlış yapıldığı da ortada. Şu anda Orta Doğu’da Türkiye, dünya ve bölgeyle en fazla kapışan veya çekişen bir ülke. Bu politikalar devam ederse Türkiye belki de AB Gümrük Birliği’nden de çıkarılacak ve kırılgan ekonomisiyle daha da darbe yiyecek.

Toplumlarına liderlik yapacak olan liderler veya elitler önceden gelecek olanları, zararları veya sorunları öngörüleri veya öngörüşleri ile görmezlerse daha sonraları toplumlarına sorun yaşatabiliyorlar.

Bugün Kıbrıslıtürklerin ve Türkiye Cumhuriyetinin yaşadığı sorunlar işte öngörüsüzlüğün de bir yansıması ve herşey anında ileriyi görüp toplum liderliğinin zamanında doğru hareketiyle olabiliyor. Boşuna eskiler “Demir tavında dövülür” dememişlerdi.

Önceki İçerikGarip kesişmelerle Türkiye ve Polonya – Özkan Yıkıcı
Sonraki İçerikSeçimlerden sonra ne yapılmalı? – Ulus Irkad
- Advertisement -
- Advertisement -
5,944BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,070TakipçilerTakip Et
15AbonelerAbone

Diğer yazıları

Ulus Irkad

Seçimlerden sonra ne yapılmalı? – Ulus Irkad

YKP - 0
Açıkça söyleyeyim mi ben aslında pek fazla bir şey de beklemiyorum. Seçimler bitmiş ama birkaç sendika dışında bir hareketlenme yok. Evet, ben de yazdım,...
Devamını Oku
Ulus Irkad

İttifak yapmak zaruridir – Ulus Irkad

YKP - 0
1933 yılında Almanya’daki seçimler sırasında aklı başında olan sol kesimler Almanya’daki solculara, sosyal demokratlarla ittifak yaparak faşizmi engellemeleri gerektiğini söylemişler ama bu teklif reddedilmişti....
Devamını Oku
Ulus Irkad

Biz devrime çok inanmıştık-2- Ulus Irkad

YKP - 0
Yüksek öğrenimime Girne’de Öğretmen Kolleji’nde başlamama rağmen daha ilk başlardan Sosyal emperyalizm”, “Sosyal Faşizm” gibi konuları oradaki arkadaşlarla tartışmakta olduğumuzu ve Öğretmen Kolleji’nde daha...
Devamını Oku
Ulus Irkad

Biz devrime çok inanmıştık-1- Ulus Irkad

YKP - 0
Sevgili Halil Paşa’nın akıcı ve Öyküsel anlatımıyla süslediği 1978 Gençliğinin nostaljik-ideolojik eleştirel hayat hikayesini birkaç gün içinde okuyup bitirdim. Halil Paşa arkadaşımız benim akranım....
Devamını Oku
Ulus Irkad

Bariz müdahalelerin gölgesinde bir seçim – Ulus Irkad

YKP - 0
1974 sonrasında Türkiye harekatlar bittikten sonra Kuzey Kıbrıs’ın bağımsız ve egemen bir bölge kalacağını, harekatlarla Kıbrıslıtürk halkının demokrasisi dahil tüm haklarına saygı göstereceği vurgusu...
Devamını Oku
Devamını yükle

YKP basın açıklamaları

İsyanımız fetihçi zihniyete

manşet YKP - 0
Yeni Kıbrıs Partisi Sekretaryası, Pazar günü gerçekleşecek seçimlerin ikinci turu için Şubat 2020’deki YKP Parti Meclisi kararı çerçevesi süreci değerlendirip, şu tespitler yapar: Olağanüstü koşullardan...
Devamını Oku

Tayyip Erdoğan, elini Kıbrıs’tan çek!

YKP'nin açıklamaları YKP - 0
YKP Sekretaryası, son siyasal gelişmeleri değerlendirdi. Açıklama şöyle: Türkiye’yi yönetenler çok uzun zamandır Kıbrıs’ın kuzeyinin idare edilmesine müdahale etmektedirler, 1970’lerde elçilerin bakanlar kurulu toplantılara katıldığı...
Devamını Oku

İstirdat savaş nedenidir, savaşa hayır, yaşasın barış!

YKP'nin açıklamaları YKP - 0
Yeni Kıbrıs Partisi Sekretaryası'nın 1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle yayınladığı açıklama şöyle: Bugün bölgemiz savaş, silahlı çatışma ve yeni askeri müdahalelerin ve işgallerin sürekli...
Devamını Oku
Υeni Kıbrıs Partisi / Κόμμα Νέα Κύπρος / New Cyprus Party
Bizimle iletişime geç: ykp@ykp.org.cy