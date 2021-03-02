Almanya’da sol nereye doğru yönleniyor – Özkan Yıkıcı

Dünya krizlerinde de anlaşıldığına göre, solun eksikliğinin nerelere mal olduğu kanıtlanırken, sol siyasetin neler yaptığı da pek fazla tartışılmayan son önemli ek olmaktaydı. Sosyalizmin eksikliği siyasal alanda yaşanırken, bu sistemsel krizlerde net kanıtlanırken, birçok alanda söylenmeye başlanırken, siyasal eksendeki seçeneksizliğin partiler düzeyinde konuşulması da şart. Nitekim, Sosyalist ekonomisler gayet güzel şekilde öngörülerle sistemin gerçeğini kanıtlayıp kabul görünürken, krizlerdeki yanlışın nedeni sol deyerlerle söylenirken, sistemin çürüyüp yeniden iretilmekte zorlandığı acılarla yaşanırken, sağlıktan ekolojiye varan iflaslarla seçenek dayatışı olurken, seçeneksizlikteki isimin sosyalisim olması da varken, dünyada neden sol eksik sorusu elbet izlenecek siyasal gelişmelerle yanıt bulunmaya çalışılmaası gerekir. Tüm bunların bir sonucu olarak, Avrupada sosyalizim adına siyaset yapan Almanya Sol partisi de izlenen örgütlerden birisidir. Bunun da sonucu olarak nerede ise tüm partiler hükümet kurmakta Sol Partisiz davranmayı savundular. Öyle savundular ki Sosyaldemokratlar Sol partiyle hükümet kurmayız derken, sağ Hristiyan partiyle gayet güzel kualisyon kurduğuna da tanık olduk.

Tüm bu sıraladığım gerekçeli yaşam olguları, sonuçta şu basit gerçekle yüzleştiriyor: Bilim alanında Marksis bilimciler artık herkes tarafından doğrularıyla kabulendi. Krizlerde halkın dilinde olan seçenekler veya olması gerekenlerin prokramı ile düşüncel karşılığı da sosyalistlik olurken, ahali brakın sosyalistliği, daha kötüye yönelmektedir. Bunun da kurumsal kuram anlamı Yeni Faşizimle birleşiyor. Bu önemli fark, bilimseliği ve düşüncesi karşışık bulan görüşlerin, hala siyasal karşılığlığının parti örgüt anlamında olmaması gibi derin uçurumun varlığıdır. Sosyalist partilerin eksikliği seçeneksizliği de krizlerde daha derin yoksuluklarla faşizme yönelişin de temel nedeni haline de galiyor.

Hafta sonu Avrupada nadir duyulan sosyalist partilerden biri “Almanys Sol partisi” kongresi yapıldı. Genelde, Avrupada Sol genel partiler içinde en güçllülerinden birisidir. Fakat, genelde olan sorular, hep devam ediyor. Sosyalist partiler neleri savunuyor, neden seçenek olamıyor ile tam aksi kendi savundukları deyerlerin seslendirildiği günlerden geçiyoruz? Gerçi, son dönemde özellikle Sol içi tartışmalar yanında bölgesel konularda da sosyalist hareketler arasında uçurum deneecek farklılıklar oluşmaya devam ediyor. Bunu en net; Ortadoğu krizlerinde Avrupa Afrika eksenli sosyalistler arasındaki uçurumda yakaladık. Mısırlı bir sosyalistin: “Biz Avrupalılardan öğreneceklerimizi umuorken, sizler bize sömürgeciliği savunan kesimler olarak karşımıza geldiniz” acı eleştirisini yaptıydı. Hem krizler, hem memnuniyetsizlik, hem de istenen deyerlerle, bunu savunana hala oy vermeme çelişkileri gayet normal haliyle Almanyada da görülüyor. Her kayışta ise “zaten SDP bunu savunuyor” düşüncesini de besleyince, oylar da güçlü partiye yönelir. Şimdi daha garibi, SDp de oy almak adına hem kualisyona girdi, hem de sağa kaydı. Oyları da öyle düştü ki birçok yerde Yeşilerin gerisinde kaldı. Yeşiller ise bazı muhalefet olguları kulanıp sol siyaaasaal gerçekleri ret ederek, sağ ve tarafsız kulanıma hazır solu da peşinden sürüklüyor. Şu paradoks Almanyada da yaşanıyor: Hem siyasal sol deyerler isteniyor, hem de siyasaal partiler sağa kayarak oy istiyor!

Sayılan bu özellikler direk Alman Sol partide de gerçekleşiyor. Şimdi merakla beklenen gelişme şu: Öncelikle öteki blok, Sol partiyi genel ortak olarak görecek mi; Sol parti hükümet ortağı adına nerelere dek tavize hazır. Buna ek olarak, kitleler krizlerle şikâyetçi olurken, sınıfsal eksenli mi yoksa kimlik deyerine sarılıp faşizme mi yönelecek. Almanya batı dünyası için bu sorulara en yakın yanıt verecek ülkedir. Üstelik, şu veya bu şekilde Alman Sol partinin önemli örgütsel gücü de vardır. Natoyu sorgulayan, dış ülklere asker gönderilmesini yasaklayan,daha eşitli toplum oluşturma, paylaşımdaki daha dengeli oluşu hedeflemeleri gibi önemli siyasal farklılıkları vardır. Tabi çevre ve sosyal deyerleri taleplerin de yanıtı bulunuyor. Soru şu:bu prokramla mı devam edilecek, yoksa, bazı geri adımlarla Nato üyeliğine devam dış ülkelere asker gönderme sürecek yanıtları mı olacak. Bunlar sadece Alman deyil, Dünya solu için önemli koşullardır. Bakalım Sol parti yola nasıl devam edecek.

Alman sol parti kongresi dünyadaki bu gerçeklerle yapıldı. Birşeyler bulma beklentisi vardı. Üstelik, Almanyada sonbaharda seçimler var. Merkel de aday olmayacağını açıkladı. Korona krizindeki başlangıç başarılı hikayesi de şimdielrde sorunlarla dolu. Almanyadaki geneleksel sol birikimi yanında doğrusu yanlışı Doğu Alman deneyimi de derslerle doludur. Zaten, Alman Sol parti, Batı Alman Sosyaldemokrat partiden kopan sol kesim ile Doğu Almanyadaki yönetici durumundaki Komonist partisinin döüşerek kurduğu örgütle birleşerek oluştu. Doğu Alman öcülüğüne karşın, yenilgisi de yaşanmasına karşın, son seçimde Y.10 yakın oyla muhalif parti olarak meclise girdi. Şimdi Sonbahardaki seçim öncesi ve genel ekonomik kriz sürecindeki Sol Parti önemliydi. Küba bakışı gibi kendi içinde de tutum sorunları da yaşandı.

Kongrenin en net sonuçları, önce şekilsel olarak yankı bulan, eşbaşkanın iki kadın olmasıdır. Devamında Kualisyon hedefli olma planı sonucu, temel konulan bazı ilkelerin tartışılma şaamasına gelmesidir. Örneğin, Natoya üyelik gibi….Gerçi, Alman Sol parti itifaklı hükümet yönetimi istese de karşısındakilerin de tutumu önemlidir. Örneğin, bbaşlangıçtaa sosyalistlikten çevreciliğie kayıp muhalif iyi bir durumda olan Yeşiler partisi şimdilerde Liberal çevreci çizgisinde iktidar kualisyoncu ortak gibi dans ediyor. Oysa, Sol Parti, SDP ile birlikte üçünün ortak hükümet kurma düşüncesindedir. Böylelikle halka ne yapabileceğini göstereceğine ininanıyor. Gerçi, Alman Sol parti bazı eyaletlerde ortak hükümetler kurdu. Ama, hala genelde onları pek ortak isteyen yok. Belki de bundan olacak ki bazı konularda gerileme veya sulandırma sözler kulanılmaya başlandı. Hedef iktidar oluncaa, seçenek seçim belirleyici konulunca, yetersizlikler nedeniyle de görüşlerden tavizler düşünülünce,sorgu buradan başlar.