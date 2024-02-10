Kıbrıslıların Sesi Kıbrıs’taki mevcut sosyo-politik durumu inceledi

Kıbrıslıların Sesi Kıbrıs’taki mevcut sosyo-politik durumu inceleyerek şu sonuca vardı:

BM Genel Sekreteri Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın atanmasıyla uluslararası diplomasinin, Orta Doğu’da çatışmaların zirveye çıktığı bir dönemde Kıbrıs Sorunu’nun çözümünde olumlu bir adım atarak gelişmelerin tetiklenmesinin sinyalini vermiş bulunmaktadır.,Kıbrıslıların Sesi, Kıbrıslı liderlere ve garantör devletlere, bu fırsatı değerlendirmeleri ve BM Güvenlik Konseyi kararı olan iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon için çalışmaları gerektiği çağrısında bulunmaktadır. Kıbrıs’taki Sivil Toplum Örgütleri, Crans Montana’da Kıbrıs Sorunu’nun çözümünün mümkün olacağına inanmaktaydı. Şu anda ihtiyaç duyulan şey, geriye kalan konuların açıklığa kavuşturularak anlaşmanın sonuçlandırılmasına yönelik son bir çabadır. Böyle bir hedefe ulaşmanın tek gerçekçi yolu, BM Genel Sekreteri’nin 2017’de Crans Montana’da önerdiği altı maddelik çerçevenin koşulsuz olarak kabul edilmesidir. Kıbrıslıların Sesi, açık ve basit bir mesajın geniş bir kitleye yayılması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu noktada, Kıbrıs Sorunu’nun barışçıl bir şekilde federasyon temelinde çözülmesinin hem Kıbrıs hem de yakın komşu ülkelere sağlayacağı yararı ve önemi hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için medya kuruluşlarına önemli bir görev düştüğünü savunmaktadır. Kuzey Kıbrıs’taki mevcut ekonomik durum; Türkiye ekonomisi ve Türkiye ile imzalanan protokollerin uygulanmasıyla, KT toplumunun GSYİH gelişimini baskılayan ekonomi politikalarıyla yakından ilişkilidir. Maaşlar TL cinsinden ödenirken, her bir ürün sterlin, euro ve ABD doları vb. para birimlerleriyle alınıp satılıyor. Bu durum, piyasadaki talebi da önemli ölçüde etkiliyor. KKTC yönetimi, vergileri ağırlıklı olarak düşük gelirli kesimlerden dolaylı yoldan vergiler ile toplamayı tercih ediyor. Önemli kamu çalışmalarının (yol çalışmaları vb.) büyük bir kısmı Türkiye’deki firmalara verilmektedir. Kıbrıslı Türkler için mevcut olan en önemli ekonomik fırsat, yeşil hat tüzüğü temelinde ticaret ile ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanmış olmasıdır. Kıbrıslıların Sesi, Kıbrıs Sorununun çözümü olmadığı sürece Kuzey Kıbrıs’ta sağlıklı bir ekonomik kalkınmanın sağlanmasının çok zor olduğuna inanmaktadır. Toplumlar arasındaki ekonomik ilişkileri kolaylaştıracak etkili önlemler almaları ve işbirliğini ve toplumlararası temasları teşvik eden projelere yönelik programlar ve hibeler yoluyla gerekli düzenlemelerin yapılmasını teşvik etmeleri yönünde Kıbrıs Hükümetine ve AB’ye çağrıda bulunuyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’nin Kıbrıslı Türkler için açıkladığı 14 madde, vermeye çalıştığı olumlu mesaja rağmen etkisiz ve bir çok konuda anlamsız görülmüştür. Hükümetin bu tür önlemleri, örneğin geçişlerdeki kontrolleri en aza indirerek, anayasal olarak hakkı bulunan tüm Kıbrıslı Türk bireyleri koşulsuz olarak vatandaşlığa kabul ederek ve kendi vatandaşları arasında ayrımcılığı kaldırarak, toplumlar arasındaki ekonomik ve sosyal işbirliğini güçlendirmeye yönelik adımlar atması ve daha önce belirtmiş olduğu konularda ve hibelerde tutarlı olması gerekmektedir. Kuzeydeki Kıbrıs Rum mallarının mafya çevreleri tarafından yasadışı ticareti yapılması, mülkiyet sorununun müzakere yoluyla çözümünü zorlaştırmaktadır. Ancak bu konu, Kıbrıs sorununun müzakere yoluyla bütünsel çözümüne etkili bir şekilde hazırlanmak için bir teşvik olarak görülmelidir. Uygun yetkiye sahip bir Teknik Komite atanmalı, mülkiyet davaları, uluslararası mahkeme kararları ve uygulamalarıyla belirlenen yasal çerçeve içerisinde gerçeklere uygun olarak izlenmeli ve analiz edilmelidir. Haziran 2024’teki Avrupa Parlamentosu seçimlerini, Kıbrıs’ın uzlaşma, birlik ve Avrupa Birliği değerlerine gösterdiği ilgiyi göstermesi bakımından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti, Kıbrıslı Türk vatandaşlarının seçim sürecinde etkin katılımını teşvik edip kolaylaştırması için erişilebilir oylama merkezleri, elektronik oylama veya mektup yoluyla oylama gibi imkanlar sağlamalıdır. Daha çok Kıbrıslı Türk seçmenin ilgisini çekebilmesi ve daha fazla Kıbrıslı Türk adayların adaylığını ortaya koyması için zemin hazırlanması Kıbrıslıların Avrupa Birliği ile bağlarını güçlendirebilir.

Kıbrıslıların Sesi, Kıbrıs Sorunu’nun mevcut durumu hakkında vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik aktif bir rol üstlenmeye kararlıdır, bu amaçla sivil toplumun Kıbrıs Sorunu’nun çözümüyle ilgili BM’nin kalıcı ve sürdürülebilir barışçıl bir zemin oluşturma yolunda gerçekleştirdiği çalışmalara katılımın teşvik edilmesi için mücadele etmeyi sürdürecektir.

10/02/2024