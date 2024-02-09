Evrodo değiliz, Kıbrıs Cumhuriyeti var – Aziz Şah

Aynı duvara kaç defa toslayacağız?

Badadez, enginar ve narenciye üreticisi Türkiye ambargosundan şikayetçi…

-Mersin Gümrüğü geçilmezdir!

1974’te Türk askerine rehber olarak tankla Kıbrıs’a çıkan gençlerden birinin evine gittim geçenlerde. Narenciye üreticisidir. 1975’ten beridir UBP’ye oy verir, ağzına geleni söylüyor Türkiye’ye. Çünkü narenciye dalında kaldı…

-“Kıbrıs sorunu çözülmezsa, işgal sona ermezsa, hepimiz da batacayık” diye bağırıyor badadez üreticilerinden Mehmet Bicen.

Spor federasyonları da Türkiye’nin ambargosundan şikayetçi…

9-18 Ağustos 2022’de Konya’da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nda Türkiye, Kıbrıslı Türklere spor ambargosu uygulayınca ne demişti Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu?

-“Biz evrodo muyuz? Evet evrodoyuz. Evet, kimsesiz ve bir başımızayız”…

Son olarak da Atletizm Federasyonu, 10 Şubat 2024’te İstanbul’da düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’nin ambargo uyguladığından şikayet etti. KKTC’yi davet etmeyi unutmuş Türkiye Atletizm Federasyonu…

Kıbrıs Cumhuriyeti milli takımı katılıyor Cumartesi günü İstanbul’daki şampiyonaya, “KKTC” nasıl katılsın?

Stavro’ya, Kalliopi’ye, Stavroula’ya ve Daphne’ye başarılar dilerim İstanbul’da. Bayrağımızı dalgalandırsınlar…

Kıbrıslı Türkler en son ne zaman katıldı KENDİ KİMLİĞİYLE Kıbrıslı olarak uluslararası bir müsabakaya?

Federe Devlet olarak Mete Adanır, Tözün, Tanışık, Özer, Ali Çetin, Erbay, Mustafa, Mehmet, Ruso ve Fikri Orakçıoğlu’nun olduğu karmayla katıldık son kez İzmir’de uluslararası bir müsabakaya 1980’de!

KKTC kurulmadan önce…

Sorunun ne olduğunu biliyor muyuz?

1955’te Kıbrıs Futbol Federasyonu’nu terk ettik, mahalle maçı yaptık kendi aramızda.

1964’te Kıbrıs Cumhuriyeti’ni terk ettik, devletsiz kaldık…

1983’te CTP-UBP-TKP’liler KKTC’yi kurdu. Adımız mezar taşına yazıldı…

Tam da 6 Şubat’ta Kıbrıs Haber Ajansı, 1955’te terk ettiğimiz Kıbrıs Futbol Federasyonu’nun (KOP) açıklamasını yayınladı:

-“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun uluslararası alanda tanınması talebiyle Kıbrıs futbolunun statüsünde herhangi bir değişikliğe izin vermeyeceğiz”…

Trajedi tarihin motorudur!

Kıbrıslı Türklerin 1955 Ekim’inde terk ettiği ve geri dönmeyi reddettiği Kıbrıs Futbol Federasyonu’nun Başkanı Yorgos Kumas, “2013 yılında Zürih’te Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile imzaladığımız anlaşma geçerlidir” dedi.

5 Kasım 2013’te FIFA ve UEFA Başkanları Sepp Blatter ile Michael Platini’nin katılımıyla, 1955 yılında Kıbrıs Futbol Federasyonu’nu terk eden Kıbrıslı Türk toplumu yeniden Kıbrıs Futbol Federasyonu’na katılım için Zürih’te bir anlaşma imzaladı. İmzayı Hasan Sertoğlu attı…

TC Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıslı Türklerin dünyaya bağlanmasını sağlayacak olan bu anlaşmaya karşı çıktı.

TC Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs’ta futbola neden karışır?

Mehmet Ali Talat, Serdar Denktaş, Kudret Özersay ve Volkan gazetesi kutsal bir ittifak kurarak KTFF’ye savaş açtı.

KTFF ile KOP arasında imzalanan anlaşmayı baltalamak için Türkiye Futbol Federasyonu, Kıbrıs’ın kuzeyinde temsilcilik açmak için FIFA’ya başvurdu.

Ödleri koptu Kıbrıslılar futbolda birleşecek diye!

KOP-KTFF anlaşmasına göre, Kıbrıs’ta futbolun 1955 öncesinde olduğu gibi birleşmesi için FIFA ve UEFA’nın tüm tüzük ve yönetmenlikleri çerçevesinde bir düzenlemeye gidilecekti. Kıbrıs Futbol Federasyonu’nun Genel Kurul, Konsey ve Komitelerine Kıbrıslı Türkler katılacaktı. Ayrıca Kıbrıslı Türkler UEFA ve FIFA eğitimlerine, programlarına ve müsabakalarına katılacaktı. Kıbrıslı Türk gözlemciler de Kıbrıs Futbol Federasyonu heyetlerine dahil olacaktı.

KOP Başkanı Kumas açıklamasında şöyle dedi:

-“Biz 2013 yılında Kıbrıslı Türklerle bir anlaşma imzaladık ve bu anlaşma, Kıbrıs Türk tarafında bugün hâlâ başkan olan kişi tarafından imzalandı. Tüm Kıbrıs’ın futbol otoritesinin kapıları Kıbrıslı Türklere açıktır. Anlaşma oradadır ve bunun dışında hiçbir şey bizim için kabul edilemez. Bu anlaşma Kıbrıs sorunu çözülene kadar yürürlükte kalacaktır”…

Evrodo değiliz biz, Kıbrıs Cumhuriyeti var. Yeter ki altına imza koyduğumuz anlaşmalara sahip çıkalım…

60 sene sonra kimse sizi kırmızı halıyla karşılamaz, ama KKTC temelinde siyaset yaparak ancak da “evrodo” kalırsınız…