Kıbrıslıların Sesi’nden bir heyet, Lefkoşa Çağlayan bölgesinde geçiş kapısı açılması girişimleri çerçevesinde LTB’yi ziyaret etti

İki toplumlu platformlardan Kıbrıslıların Sesi’nden bir heyet, Lefkoşa Çağlayan bölgesinde geçiş kapısı açılması girişimleri çerçevesinde Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret etti.

Kıbrıslıların Sesi, nisanda Lefkoşa’da yeni geçiş noktalarının açılması için çalışma başlatacağını duyurmuştu.

Platform adına yapılan açıklamada, geçiş kapılarının çoğaltılmasının, sosyal ve ekonomik açının yanında karşılıklı güvenin de artması açısından önemli olduğu belirtildi.

Geçiş noktalarının yetersiz oluşu ve bürokratik engellerden dolayı geçiş noktalarında zaman zaman bekleme sürelerinin uzadığı kaydedilen açıklamada, “Kıbrıslıların Sesi, sınır hattının tamamen kaldırılmasını savunmakla birlikte, mevcut sistem yürürlükte olduğu sürece geçişlerin daha hızlı ve dostane hale gelmesi gerektiğini de savunmaktadır. Daha fazla geçiş noktasının açılması ile eş zamanlı olarak geçişlerin hızlanmasını sağlayacak geçiş izleme otomasyonuna da ihtiyaç vardır” denildi.

Lefkoşa’nın Çağlayan ve Pallourkotissa bölgelerinin buluştuğu (Mağusa Kapısı’nın) bölgede bir geçiş kapısı açılmasını savundukları belirtilen açıklamada, “Kolay uygulanabilir olmakla birlikte toplumlar arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel iş birliğini geliştirme ve ilerletme sürecine çok büyük katkı sağlama potansiyeline sahiptir” denildi.

Kıbrıslıların Sesi iki toplumlu forumu, Nisan 2023’te açıkladığı Lefkoşa’da yeni geçiş noktalarının açılması kararının tanıtımına devam ediyor.

“İki taraf arasında karşılıklı geçişler, insanların sosyal ve ekonomik yaşamları açısından olduğu kadar karşılıklı güven geliştirmeleri ve böylece gelecekteki birleşik ülkede toplumlar arası uyumun yolunu açmak açısından çok önemlidir.

İki taraf arasında mevcut yaya veya araçlı “geçiş” seçenekleri bürokratik formaliteler ve yetersiz kapı (geçiş noktası) sayısı nedeniyle son derece uzun süreler almaktadır. Kıbrıslıların Sesi, sınır hattının tamamen kaldırılmasını savunmakla birlikte, mevcut sistem yürürlükte olduğu sürece geçişlerin daha hızlı ve dostane hale gelmesi gerektiğini de savunmaktadır. Daha fazla geçiş noktasının açılması ile eş zamanlı olarak geçişlerin hızlanmasını sağlayacak geçiş izleme otomasyonuna da ihtiyaç vardır.”

Bu bağlamda, Kıbrıslıların Sesi, Lefkoşa’nın Çağlayan ve Pallourkotissa bölgelerinin buluştuğu doğu ucunda bir geçiş noktası açılması çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla her iki tarafın yetkilileriyle istişarelerde bulunmak üzere bir komite oluşturmuştur

Mağusa Kapısında araçlı ve yaya geçişleri için bir geçiş noktasının açılması toplum nezdinde kabul görmüş, kolay uygulanabilir olmakla birlikte toplumlar arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel iş birliğini geliştirme ve ilerletme sürecine çok büyük katkı sağlama potansiyeline sahiptir. Tarihi önem taşıyan bölgenin yeniden inşası ve canlandırılması için de ayrıca faydalı olabileceği düşünülmektedir.

Yol altyapısı, 1963 – 1974 yılları arasındaki şekli ile nerdeyse bozulmamış bir şekilde durmaktadır. Geçit noktası, eski şehir surlarının dışından elverişli bir şekilde uzandığından yayalar ve ağır kamyonlar dahil her türlü araç geçişine uygun durumdadır.

Komite, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Sayın Mehmet Harmancı ile bir araya gelerek konu ile ilgili verimli bir toplantı gerçekleştirmiştir. Belediye Başkanı komiteye bu konuda destek bildirerek, yeni geçiş noktaları önerisi ile ilgili olarak gelecekteki çabalarda iş birliği sözü vermiştir.

Kıbrıslıların Sesi, “Çağlayan – Pallourkotissa” bölgesinde (Mağusa Kapısı) geçiş noktasının açılması önerisi için çalışmalarına devam edecektir.

15/05/2023