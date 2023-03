Kıbrıslıların Sesi’nden yeni Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetine çağrı

İki toplumlu Kıbrıslıların Sesi – Φωνη Κυπριων – Cyprıots’ Voıce, yeni Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetini selamlayarak, Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde ve bugüne kadar müzakere edilmiş yakınlaşmalar doğrultusunda başarı ile sonuçlanması için çağrıda bulundu

“Kıbrıslı liderleri iki toplumlu aktiviteleri desteklemeye davet ediyoruz”

Üç dilde yapılan yazılı açıklama şöyle;

Kıbrıslıların Sesi BM kararları ve BM çerçevesinde bugüne kadar müzakere edilmiş yakınlaşmalar doğrultusunda Kıbrıs sorununun çözülmesi yönünde çalışmaların devam etmesi ve başarı ile sonuçlanması için başarılar diler.

Crans Montana’daki talihsiz türbülans ve sonrasında yaratılan negatif atmosfere rağmen Kıbrıs Sorunun barışcıl çözümüne giden yolun tek seçenek olduğuna inanıyoruz.

BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için güvenli ve üretken bir ortam yaratmaktadır. Böylesi bir çözüm Doğu Akdeniz bölgesi siyasetine de bir barış örneği olacaktır.

Kıbrıs’ta yeniden yakınlaşma yönündeki siyasi atmosfer, ‘garantör güçlerin’ tüm tarafların çıkarına olacak bir destek sağlaması fırsatını yaratacaktır.

Bu noktadan hareketle Kıbrıslıların Sesi, Kıbrıslı liderleri yurttaş girişimleri yaratmaya ve barışçıl bir çözüm umutlarını dinamitleyen son yıllardaki siyasi oyun nedeniyle sayıları oldukça düşen iki toplumlu aktiviteleri desteklemeye davet ediyoruz.

Bireysel, sosyal ve ticari alandaki iki toplumlu temaslar barış aktivizmi aracılığı ile yıllar içerisinde kurulmuş toplumların ihtiyaçlarını anladığı için çözüme ve barışa yönelik olumlu bir ortam sunar.

Kıbrıslıların Sesi Kıbrıs Sorununa BM kararları ve BM çatısı altında süregelen toplumlararası müzakereler çerçevesinde kaydedilmiş yakınlaşmalar doğrultusunda müzakere edilmiş bir çözüme ulaşılması umutlarını canlı tutmak yönünde çalışmaya tüm gücüyle devam edecektir. Avrupa Birliği, BM ve diğer uluslararası aktörler ile de birlikte Federal Kıbrıs içerisinde kalıcı barışa ulaşmak yönünde işbirliği yapmaya devam edeceğimizi de duyururuz.

ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ

Η Δικοινοτική Πλατφόρμα ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΙΩΝ χαιρετίζει τη νέα Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και εύχεται μια παραγωγική πορεία προς τη συνέχιση και την επιτυχή κορύφωση των προσπαθειών για επίλυση του Κυπριακού στο πνεύμα των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των συμφωνημένων συγκλίσεων των δύο κοινοτήτων στο πλαίσιο του ΟΗΕ.

Παρά τις ατυχείς αναταράξεις στο Γκραν Μοντάνα και το αρνητικό κλίμα που δημιουργήθηκε από αυτές, πιστεύουμε ότι ο δρόμος προς μια ειρηνική διευθέτηση είναι η μόνη επιλογή και οι καλές υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ αποτελούν ένα ασφαλές και γόνιμο περιβάλλον για την επίτευξη μιας μόνιμης λύσης που θα αποτελέσει ένα πρότυπο ειρήνης στη γεωγραφική και πολιτική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ένα πολιτικό κλίμα συμφιλίωσης στην Κύπρο μπορεί να μετατραπεί σε μια ευκαιρία για υποστηρικτική βοήθεια στο Κυπριακό από τις «Εγγυήτριες Δυνάμεις» προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων.

Ως εκ τούτου η Φωνή Κυπρίων παροτρύνει τους Κύπριους ηγέτες να εφαρμόσουν δράσεις προς ενθάρρυνση της κινητικότητας μεταξύ των πολιτών και να υποστηρίξουν τη δικοινοτική δραστηριότητα που είχε εξασθενήσει λόγω κυρίως του πολιτικού παιχνιδιού των τελευταίων ετών, που εξανέμισε την ελπίδα του λαού για ειρηνική διευθέτηση.

Οι δικοινοτικές επαφές σε προσωπικό, κοινωνικό και εμπορικό επίπεδο μπορούν να ενισχύσουν τις σχέσεις των ανθρώπων που δημιουργήθηκαν από ακτιβιστικές δράσεις, προάγοντας έτσι την κατανόηση των αναγκών κάθε κοινότητας και αναπτύσσοντας μια θετική στάση για συμφιλίωση και ειρήνη.

Η Φωνή Κυπρίων δεσμεύεται να εργαστεί για να διατηρήσει ζωντανή την ελπίδα των συμπατριωτών μας για λύση του Κυπριακού μέσω διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των επιτευχθεισών συγκλίσεων στις διακοινοτικές συνομιλίες. Δηλώνουμε επίσης ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τον ΟΗΕ, την ΕΕ και άλλους εμπλεκόμενους διεθνείς παράγοντες για την προώθηση των φιλοδοξιών της κυπριακής κοινωνίας για μόνιμη ειρήνη σε μια Ομοσπονδιακή Κύπρο.

CYPRIOTS’ VOICE

The bi-communal platform CYPRIOTS’ VOICE salutes the new Government of the Republic of Cyprus wishing a productive path towards a continuation and successful culmination of the efforts for solution of the Cyprus problem within the spirit of the UN resolutions and the negotiated convergencies of the two communities under the UN framework.

Despite the unfortunate turbulences in Gran Montana and the negative climate created therefrom we believe that the road to a peaceful settlement is the only option, and the good services of the UN General Secretary constitutes a safe and fertile environment to achieve a lasting solution that will set a peace paradigm in the Eastern Mediterranean geographical and political region.

A political climate of reconciliation in Cyprus can turn to an opportunity for supportive assistance by the “Guarantor Powers” to the Cyprus issue for the benefit of all concerned.

Cypriots’ Voice would therefore urge the Cypriot leaders to initiate projects for citizens’ mobility and to support the bicommunal activity which had declined mainly because the political game of recent years suppressing the hope of people for a peaceful settlement.

Bicommunal contacts on personal, social, and commercial grounds can reinforce people’s connections which are built-up through the peace activism thus promoting understanding of the needs of either community and develop a positive attitude for reconciliation and peace.

Cypriots’ Voice is committed to work for keeping alive the hope among our compatriots for a negotiated solution of the Cyprus problem within the framework of the UN resolutions and the achieved convergencies of the intercommunal talks. We also declare that we will keep cooperating with the UN, EU, and other involved international players for the promotion of the aspirations of the Cypriot society for permanent peace in a Federal Cyprus.