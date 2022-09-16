Federasyon, federe devletlerin özerkliğini sağlar, iki egemen devlet isteği samimi değildir – Nidai Mesutoğlu

New- York’a gitmeden önce Mecliste kapalı oturum yapılarak milletvekillerini bilgilendirme isteği Tatar’dan geldi.

Bu haberi okuyunca ne yalan söyleyeyim Türkiye’nin isteği doğrultusunda olumlu bir adım atılacağına ve görüşme zemininin tekrar oluşacağına inandım.

Toplantı sonrası yapılan açıklamalarda içeriğin bilinenler olduğunu söylemeleri biraz hayal kırıklığı oluşturdu.

Belki de Tatar yapılması düşünüleni pek anlatamamıştır. Eski söylemlerine devam etti “egemen eşit devlet” temelinde görüşmelerin başartılabileceği vurgusu yaptı.

Federasyon konusunda yeterli bilgisi olmayanlar için yaptığım araştırmayı bir kez daha paylaşayım: ABD ver Rusya gibi ülkelerin Federal devletler olduklarını hemen yazayım. Bunlara ek olarak Kanada , Brezilya ve daha birçok devlet eklenebilir.

Bu ülkelerde şimdiye kadar egemenlik konusunda bir sorun yaşanmadı.

Türkiye’nin ortaya attığı ve Tatar’ın da her konuşmasında vurguladığı “Eşit egemen devlet” isteği zaten federasyonlarda vardır.

Federasyonla yönetilen devletlerde küçük federe devletlerin kendi özerk yapısı vardır. Anayasası, meclisi, yargı sitemi ve yürütmesi bulunmaktadır. İç işlerin tamamen bağımsız hareket ederken dışişleri federal devletin uhdesindedir. Yani Dışa karşı tek egemenlik vardır.

Tatar’ın ısrarla öne sürdüğü “eşit egemenlik” konusu bu nedenle çok da inandırıcı samimi değildir.

Görüşmelerin başlamasında şart olarak öne sürülen KKTC’nin tanınması olabilecek bir durum da değildir. Bunun için BM Güvenlik Konseyinin daha önce aldığı kararların tümünün ortadan kaldırılması gerekir.

Aslında yapılmak istenen bir şark kurnazlığıdır. KKTC’nin tanınması ve ileride olabilecek anlaşmazlıkta ayrılma gündeme gelindiğinde ayrı bir devlet olarak yoluna devam etmesi istenmektedir.

Eğer bunu düşünüyorlarsa iki toplum arasına nifak tohumlarını atma ve çatışmaları sebep göstererek ayrılmayı bir çözüm olarak gündeme getirmek yine kan akıtılmasını gerektirecek.

Biz Kıbrıslılar bu topraklarda atalarımızın çektikleri acıları torunlarımızın tekrar çekmesini istemiyoruz.

İyi niyet ve samimiyet varsa federal çözüm federe devletlerin eşitliğini zaten sağlar. Gerisi niyete kalmıştır.