YKP: Yerel seçimler ertelenemez!

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, yerel yönetim reformu adı altında yapılmaya çalışılanı ve seçimlerin ertelenmesini değerlendirdi. Açıklama şöyle:

Kıbrıs’ın kuzeyindeki yerel yönetimlerde çok uzun zamandan beri, belediyeler yasasında reform tartışılmaktadır. Bugün “önce seçimi erteleyelim, sonra reform yapıp seçime girelim” diyenlerin tümü geçmiş hükümetlerde yer aldı, onlarca kez de yasa değişikliği çalışması yapıldı, ama bunca yıldır da tamamlanmadı, bu nedenle önerilerinde samimi olmadıklarına inanıyoruz…

Anayasa’da seçim takvimlerinin olması çok sık görünen bir durum değildir ama belli ki yerel yönetimlerin zayıf olması ve haklarını savunacak olanların da güçsüz olabileceği öngörülerek, siyasilerin oyuncağı olmaması amacıyla Anayasa’ya yerel yönetim seçimlerinin takvimi eklenmiştir. Geldiğimiz noktada öngörülerin doğrulandığını söyleyebiliriz.

YKP olarak, mecliste hala nisap bulmakta bile zorluk çeken hükümetin bir yıl içinde bilimsel, katılımcı ve demokratik bir zeminde yerel yönetim reformunu hazırlayıp hayata geçirebileceğine inanmadığımızdan seçimlerin ertelenmesine karşıyız. Bu bir yıllık süreç TC’den yapılan ve yapılacak olan dayatmaların da kabullenilerek hayata geçirilmesinin zemini olacaktır. Seçimlerin ertelenmesi yönünde alınacak kararın Anayasa Mahkemesine götürülmesi dahil tüm mücadele şekillerinin de gündemimizde olacağını belirtiriz.

YKP, 1995 yılında hayata geçen Belediyeler Yasası’nın değiştirilmesi gerektiği yönünde konsensüs olduğunun, değiştirilecek maddelerin birçok bakan tarafından çalışıldığının da altını çizer ve Haziran’daki seçimden önce değişiklerin hayata geçirilmesi çağrısı yapar. YKP, Belediyeler Yasası değişikliğine eklenmeye çalışılan çalışanların haklarını budayan, beledi hizmetlerin özelleştirilmesinin zeminini hazırlayan maddelere karşı da mücadele edeceğinin altını çizer. YKP, Belediyeler Yasası değişikliğinde Belediye Meclislerinin güçlendirilmesinin önemine de vurgu yapar…

YKP, belediyeler reformu denen çalışmanın hemen geri çekilmesi ve tüm kesimlerin katılımı ile bilimsel, demokratik ve katılımcı bir zeminde yerel yönetim reformunun hazırlanması çağrısı yapar.

YKP, sözde yerel yönetim reformuna karşı direniş başlatan tüm sendikalarla birlikte olduğunu belirtir, dayanışmasını ortaya koyar, sokakta birlikte olunduğunu da hatırlatır…