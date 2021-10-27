YKP Sekretaryası seçildi

14. Kurultay sonrası YKP Parti Meclisi ilk toplantısı dün akşam (26 Ekim, Salı) gerçekleşti. Toplantıda YKP Sekretaryası ve Parti Denetleme Kurulu da belirlendi.

Sekretarya üyeliğine Murat Kanatlı, Alpay Durduran, Kemal Güçveren, Gülay Kaşer ve Halil Karapaşaoğlu seçildi… Sekretarya ayrıca toplanarak kendi içinde görev bölümü yaptı… Görev bölümünde Murat Kanatlı Genel Sekreterliğe, Halil Karapaşaoğlu Örgütlenme Sekreterliğine ve Kemal Güçveren de Mali Sekreterliğe getirildi.

Parti Meclisi toplantısında son siyasal gelişmeler, süren eylemler ve sağlık alanındaki sorunlar da değerlendirildi.

13 Kasım’da BMBP’nin çağrısı ile gerçekleşecek İnönü Meydanındaki eyleme “fetih politikalarına, kolonizasyona, sömürgeciliğe, TC’den yapılan dayatmalara, Ankara’nın acentalarına karşı birarada sokakta direnişi örgütlemek için yığınsal çalışma yapılması” yönünde ortak görüş belirlendi.

Parti Meclisine ayrıca “seçimlerde YKP’nin izleyeceği taktik ve stratejilerin belirlenmesi çalışmaları yapması için Sekretaryanın görevlendirilmesine” kararı da alındı. Konuya dair geçen haftasonu Kırnı’da Çınar Restaurant’a parti üyeleri bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirmişti. Sekretaryanın çalışmaları Kasım ayındaki Parti Meclisinde karara bağlanacak…