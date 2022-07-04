YKP, Avrupa Sol Partisi Yürütme Kurulu toplantısına katıldı

Yeni Kıbrıs Partisi’nin de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi (EL) Yürütme Kurul toplantıları 2-3 Temmuz tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirildi. YKP’yi temsilen Genel Sekreter Murat Kanatlı toplantıya katıldı…

Toplantılarda uluslararası durum ve gelişmeler, çeşitli çalışma gruplarının raporları, yaz üniversitesi çalışmaları, Avrupa’daki ve ülkelerdeki sosyal ve siyasi durum, çeşitli ülkelerdeki seçim sonuçları ve yıl sonu gerçekleşecek Avrupa Sol Partisi Kongresi’nin çalışmaları değerlendirildi. Ayrıca İskoçya Sol örgütü olan “Bağımsızlık için Sosyalistler” ile ortaklık antlaşması imzalandı. EL tüzüğü gereği siyasi partilerin üye, gözlemci üyelikleri yanında siyasi örgütlerle de ortaklık antlaşması imzalanıp, örgütsel çalışmalara onların da katılımı sağlanıyor…

Toplantılar gündemindeki ülkelerdeki son durumun değerlendirildiği bölümde söz alan Kanatlı, Türkiye’nin müdahalesinde yeni bir aşamanın aşıldığı belirterek yaşananları aktardı… Türkiye’nin artık siyasi parti kurultaylarına bile müdahale ettiğini, açık şekilde başbakan değiştirttiğini aktardı. 2020’deki seçimde Türkiye’nin açık müdahalesine rağmen 4000 oy farkla Ersin Tatar’ın kazandığını hatırlattı, sonrasında ise 2 hafta önce Mevlüt Çavuşoğlu’nun bizzat kendisinin yeni vatandaşlık verileceğinin açıklamasını aktardı, tüm bunların önemli gelişmeler olduğunu toplantıda aktardı. Kanatlı, adanın kuzeyinde sürekli olarak 20 Temmuz’da verilecek müjde haberlerini duyduklarını belirterek, önümüzdeki günlerde Kıbrıs’ın kuzeyinde önemli gelişmeler olacağına dair kaygı duyduklarını vurgulayıp, herkesi Kıbrıs konusunda daha da duyarlı olmaya çağırdı…