YKP, Avrupa Sol “Komünal Forum” toplantılarına katılıyor

Yeni Kıbrıs Partisi 22-23 Ekim tarihleri arasında Viyana’da Avrupa Sol Partisi ve transform dergisi tarafından “Geleceğin şehirleri için” sloganı ile düzenlenecek olan Komünal Foruma katılıyor. YKP’yi temsilen Foruma YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı katılacak.

Kanatlı, 21 Ekim tarihinde adadan ayrılacak ve 24 Ekim tarihinde adaya dönecek.

Konferans, Cuma günü, “Şehirler nasıl kazanılır – solun başarılı deneyimleri ve öğrenilecek dersler” başlıklı oturum ile başlayacak.

Cumartesi ise “büyük şehirlerdeki mevcut trafik ve barınma sorunu”, “Sol kavramlar ve komünal siyaset nasıl birleştirilir?” başlıklarında oturumlar olacak.

Bunlar yanından “Ev, içinde yaşayanlarındır: kira sınırı ve uygun fiyatlı konut”, “Şehircilik ve Kâr: şehrinizi geri alın”, “Ulaşım sürdürülebilir olabilir mi?”, “geçit gibi sokaklar: insanlar için şehirler, arabalar için değil!” başlıklarında workshoplar olacak.

Komünal Forum çerçevesinden Avrupa’daki onlarca örgüt, politik parti, sosyal hareket, sendika ve entellektüller, aktivistler bu başlıklar üzerine tartışmalar gerçekleştirecek, yerel yönetimlerde ortak toplumsal muhalefet üzerine nelerin yapılabileceğini de konuşacak…