Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/05/2021 Share Facebook Twitter WhatsApp Viber Print Email 35 kişi tarafından okundu Share Facebook Twitter WhatsApp Viber Print Email Önceki İçerikUzun lafın kısası – Serhan GazioğluSonraki İçerikUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu - Advertisement - - Advertisement - 6,003BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,115TakipçilerTakip Et48AbonelerAbone YKP basın açıklamaları 1 Mayıs’ta sokakta olmak gerek! 01/05/2021 Kıbrıs’ın kuzeyinde egemenlik kayıtsız şartsız TC’nindir 17/04/2021 Tatar sağlığa zararlıdır 14/01/2021 2021 Asgari ücreti ne oldu? 04/01/2021 Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek YKP’yi ziyaret etti 21/11/2020