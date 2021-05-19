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Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

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YKP basın açıklamaları

Υeni Kıbrıs Partisi / Κόμμα Νέα Κύπρος / New Cyprus Party
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