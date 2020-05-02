Üst yönetim alt yönetim üzerinde tahakküm edebilir

YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran Diyalog TV’nin yayınlarının durdurulmasını değerlendirdi. Açıklama şöyle:

Şimdiye kadar şemasını da çıkarıp yönetimimizin bir devlet yönetiminden çok az ve aslında denetim altında bir uydu yönetim olduğunu saptayan AİHM’in dediği gibi bir zavallıdır. Bunun tanınma tanınmama ile de ilgisi yoktur çünkü tanınmadan yaşayan ama birinin emir kulu olmayan yönetimler vardır. Bizimki ise kısıtlıdır yani yangıncıların ve sivil savunmanının bile sivile bağlanamamasının nedeni bellidir.

BRT’nin yönetim kurulunda askerden sürekli katılım olmasının nedeni de bellidir.

Bu gerçek kabul edilmiş ve KKTC’ye alt yönetim diyen AHİM’e de itiraz edilmişse de onun kararlarına uymam denilememesi de işi idare-i maslahat etme politikasını, AB üyeliğini yasal olarak ele almayıp oldubitti saymayı açıklar. Yardımları alıp yutmak da maslahattandır.

Bunları dikkate almadan kendini çağdaş bir devletin üst kademesi gibi görmek ve en azından televizyon yayınlarının bile ücretini ödemeyi bile savsaklayıp sıkıntılar yaratanlar;

RTÜK ile kendi üst kurulunu onun buradakinin amiri gibi gören ve ses çıkarmayanlar;

RTÜK’ün nasıl çalıştığını bildiği halde kendi denetim kurulunu onun emrine veren veya benim denetimim var deyip RTÜK’ün herhangi bir yetkisi olmayacağını ihsas etmeyenler;

Muhalefette iken bu çarka karşı olduğunu söylediği halde eleştiri yapmayan, hükümet ortağı olduğunu zaman bu sakatlıkların kabul edilemeyeceğini söyleyenler;

ve ne denetimin ne de hava antenin ülkenin temel aktarma aracı olmasına hemen itiraz edip çaresinin hemen bulunmasına ve ayni zamanda ücretinin asla ihmal edilmen ödenmesini bütçeye hemen koyma şartını kovalamayı ihmal edenler suçludur. Şimdi ülkede bir şirketin işlettiği uydu aktarma kesilince borç belasını düşünmeden ve alternatifini hazırlamayan suça iştirak etmiştir. Başbakan ‘neyimiz eksik, tanınma dışında tam bir devletiz’ diye palavra atarken uydu yayını bile yapamayan bir zavallı yönetimin başında olduğunu ve muhalefetin anasının bile bunlara ciddi bir itirazı olmadığını çünkü olsaydı git gel ettiği iktidarının birisinde olsun koalisyon şartı veya hükümet programına almayan partidir. Muhalefet partisinin bile idare-i maslahat yani iş ola itirazlar yaptığını görmeyen onlara varsın inansın ve Kıbrıs sorunu çözülmeden ciddi sorunları mevcut durumda çözeriz desin bu bir hayaldir.

Çözüm BM önderliğinde aranmalı ve o güne kadar Türk Kıbrıslılar da diğerleri de çözümü şart kabul etmelidir. İçlerindeki İstirdat mikrobunu atmalıdırlar.

Varsa umut şimdi su sorunundan sonra iletişim, yayım ve internet gibi sorunları da düşünmelidirler.