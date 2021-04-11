Tek adam zihniyeti – Ulus Irkad

Tek adamlı bir ülkeyi yakından yakından takip edenler aslında ülkenin nasıl bir gayrı ciddiyet ve rasyonalizmden uzak bir şekilde günü birlik politikalarla idare ettiğini görüp izleyeceklerdir. Mesela bir gün dost olanların ertesi gün düşman ilan edilmesi hiçtendir. Gerçekten Tek Adamlı bir ülkenin dünya üzerinde hiç dostu kalmaz. Komşularıyla da, dünya devletlerinin çoğuyla da kavgalı olur. Tabi bunun zararını da yöneticiler değil elbette halkı görür. Geçenlerde Can Dündar, “Youtube”da yapmış olduğu bir yorumda, Oportünist liderlikleri olan ülkelerin, ekonomi, siyaset ve diğer politikaların yanında, Covid 19 mücadelesinde de başarısız olduklarını söylemiştir. Bir zamanlar Orta Doğu ülkeleri içinde parmakla gösterilen, sırf laik ve daha iyi demokrasisi var diye öne çıkan Türkiye, birçok konularda çevresindeki birçok ülkeye göre de artık ilk olmaktan çıkmıştır. Neden? Çünkü Tek Adamlı Rejime geçmiştir de onun için. İnsan Hakları, özgürlükler, demokrasiyi bırakın, para değeri de maalesef altlara kaymıştır. Zaten bir ülkenin parasının kötüye gitmesine sebep olan kötü ekonomisidir. Ve artık öyle bir süreçten geçilmektedir ki siyasi politikalarınız bile ekonomiyi etkilemektedir.

Kendi ülkesinde kadın özgürlüğünü savunan İstanbul Sözleşmesini bile tarikatlar sırf öyle istedi diye reddeden ve geri adım atan Türkiye’nin dünya devletleri içinde de artık saygın yeri kalmamıştır. Suudi Arabistan’da bile son zamanlarda Kadınlar birçok hak kazanma yolundayken, Türkiye’nin kadın haklarında geri adım atması da hayret uyandırmıştır. Bu dünya barışına da karşı, belirsiz, hatalı politikalarıyla en basit sorunlarını bile çözememekte veya bunlar başka hatalar yapmasını da getirmektedir. Geçenlerde AB yöneticilerinin Türkiye’yi ziyaretleri sırasında AB yetkilisi Kadın politikacıya yapılan kabalık da aslında Türkiye’nin imajını bir o kadar daha darbelemiştir.

Türkiye gittik sonra kan kaybetmektedir ve bunu görememek artık talihsizliktir. Tüm politikaları darbelenen, dünyada herkesle kavgalı, Türkiye’nin Tek Adam Rejimi ve partisi AKP, şu anda seçimlerden de korkmaya başlamıştır. Belli ki bir seçim sırasında bayağı oy kaybedecektir. Bunun için de HDP’yi kapatıp Kürt çoğunluğunun oy verdiği bu partiye seçimleri kaybettirip, akla hayale gelmedik baskılar uygulama planı içindedir. Tabi ortağı MHP de bu oyunun içindedir. Ve eğer ellerinden gelirse belki de seçimleri de yaptırmayacaklardır. Tek Adam’lı Otoriteryanizmin sevimsiz yüzü gene yansıyacaktır.

Türkiye bu kabustan nasıl kurtulacaktır bilinmez ama halkın örgütlü ve rasyonal mücadelesi de AKP’yi geriletecektir. CHP’nin daha fazla dinci ve milliyetçi partilerle olan işbirliği (Onların değişik siyasetlerine karşı çıkan yok ama gerek kadın gerekse HDP ve demokrasi konularındaki görüşleri bu ittifakı maalesef gittik sonra etkisizleştiriyor), HDP’nin daha farklı bir ittifak kurmasıyla HDP açısından daha etkili ve daha fazla oy kazananılmasına sebep olacak gibi görülüyor. Bu konuda HDP daha geniş cepheli, Millet İttifak’ı dışında kalan sol ve matematiksel azınlıkları (LTBGT ve Feministler dahil) emekçi kesimlerle örgütleri daha önce yaptığı gibi gene kucaklamalıdır. Bu konuda her türlü olumsuz durum düşünülerek şimdiden harekete geçilmelidir. Şurası da belli ki Türkiye de artık HDP’nin daha fazla oy kazanmasıyla daha büyük bir değişim Türkiye’ye gelebilir.

Tek Adam ve AKP ne yaparsa yapsın kendi sonunu hızlandırmaktadır.