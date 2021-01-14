YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, covid-19 aşıları konusunda Tatar’ın açıklamalarının kabül edilemez olduğunu söyledi, “Tatar sağlığa zararlıdır” dedi. Açıklama şöyle:

Covid-19’a karşı tüm dünyada ciddi bir tartışma söz konusudur. İnsanlık bir kez daha dayanışmanın önemini fark etmiştir. Covid-19’a karşı geliştirilen aşılar küresel adaletsizliğin geldiği yerinin durumunu bir kez daha ortaya çıkardı, yoksul ülkelerin aşıya erişimleri maalesef kısıtlı olacak! Avrupa Sol Partisi, planlanan rakamların üzerinde Almanya’nın yeniden sipariş vermesi eleştirmiş, bunun yaratacağı sorunlara dikkat çekmişti. Bu küresel salgın hastalık bir kez daha bizlere kamusal, kaliteli, ücretsiz, sermayenin insafına terk edilmemiş sağlık sisteminin önemini hatırlatmış oldu…

İnsanlık böylesi bir dert ile uğraşırken, aşırı sağın Covid 19’u gerekçe gösterip yaptığı manipülasyonlar üzerinden geliştirdiği tehlikeli politikaları da kaygı ile tüm dünyada takip etmekteyiz…

Kıbrıs’ın her iki yanı da maalesef sağ idarelerin yönetimi altındadır. UBP’nin kendi yöneticilerinin sağlığı söz konusu olduğunda Kıbrıs’ın güneyindeki hastanelerde tedavi gördükleri ama halkın sağlığı söz konusu olduğunda “ilaç istemeyiz”, “aşı istemeyiz” açıklamaları yaptıklarını da görüyoruz, halkımızı bu iki yüzlü açıklamalara karşı uyanık olmaya çağırırız.

Covid-19’a karşı aşılanma süreci çok önemlidir, yaşam hakkı ile bağlantılıdır, bu nedenle “Rum’dan gelecek aşıyı kabül etmeyeceğiz” diyen Ersin Tatar sağlığa zararlıdır, herkes sağlığına dikkat etsin, sağlıksız politikalardan uzak dursun…

YKP net olarak vurgular ki, Covid 19’a karşı din, dil, ırk, mali ve siyasi statü fark etmeksizin herkesin aşılara erişimi mutlaka sağlanmalıdır, “iki devletlilik” gibi yapay tartışmalarla kimse aşıya erişimden mahrum bırakılmamalıdır. Ancak Kıbrıs Türk liderliğinin retçi tavrına karşı gerekirse ara bölgede ya da güneydeki aşılanma alanlarına Kıbrıslı Türklerin taşınarak sorunun çözümü yoluna gidilmesi gerekir. Bu konuda iki toplumlu sağlık komitesinin inisiyatif almasını bekliyoruz. Tüm bunlar yanında, YKP, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit yurttaşı olduğunu hatırlatır, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanını yurttaşları arasında ayrım yapmaksızın çözüm üretmeye çağırır.

Covid-19 ateşkes hattını kimlik gösterip geçmeyecektir, sağlık alanında yaşanacak her türlü zafiyet, tüm adayı tehdit etmeye devam edecektir. Bu nedenle YKP, tüm adayı kapsayacak, işbirliğinin acilen geliştirilmesi çağrısı yapar.

YKP, AKP – UBP liderliklerini sağlık alanında kendi elitlerine farklı, halka farklı davranmamaya çağırır.

YKP, bir kez daha Ersin Tatar’ın sağlığa zararlı olduğunun altını çizer, halkı dikkatli olmaya çağırır.