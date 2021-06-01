Siyasal önemi nedeniyle, mutlaka Suriyede yaşananları arada deyinmek çok önemlidir. Bunun nedenlerini tekrar tekrar anlatacak deyilim. Fakat, son Sedat Peker videyolarında da anlatıldığı gibi, oldukça tehlikeli oyunlar herzaman yaşanmaktadır. Üstelik çoğu vatan millet sakarya adına da örtülmeye çaılışılmaktadır.

Suriyede son dönemde, yapılan seçimler, Pekerin açıklamalrıyla yeniden alevlenen Türkiyeden gönderilen yardım ve silahlar, bir diyer pek deyinilmek istenmeyen Suriyeden işkal altı bölgelerinden başta petrol ekonomik deyerle, yapılan ticaret kirlilikleri hepsi birdan ateş topu olup havalandı. Gerçi, K. Kıbrısta bunlar pek yankı bulmadı. Pekerin sadece K. Kıbrısla alakalı Adalı cinayetim dışında, Kıbrısla alakalı öteki bölümleri de gündemleşmediği sonucu vardır. Bunlar, bizi Suriyeyi unutmamamızı yeniden hatırlataan sadece birkaç gelişmedir. Bu gelişmeler hhem ezberler bozuyor, hem de büyülerin nasıl çirkefleniş gizliliğini çözümlemektedir.****

İşkal altındaki bölgeler ve özerk Kürt bölgesi dışındaki Suriye topraklarında seçimler geçen hafta yapıldı. Ayrıca, Türkiye ve Almanyadaki mültecilere ilgili ülkeler sandık kurulmasına izin vermediği içiin oy kulanamzken, Lübnandaki Suriyeli mültecilere izin verilmesi nedeniyle seçime katıldılar. Sonuç aslında beklendiği gibi oldu. Esat önemli oy çoğunluğu ile kazandı. Ayrıca, katılımın da oldukça yüksek olması da madalyonun öteki yüzüydü. Unutmayalım: Ortadoğu tipi ülkede seçim yapıldı. Bu tip ülkelerde liderlik önemlidir. Ayrıca, on yıldır savaş halinde olup ülkenin kuzey bölgesi işkal altındayken, ilgili seçim gerçekleştirildi. Bence bu nokta daha dikate deyerdir.

Kısaca, Suriyede seçim gerçekleşti. Şu eksik, bu fazlayı bir yana brakırsak, ilgili koşulardaki gerçekleyiş, önemlidir. Üstelik, bazı ülkeler için de fırsatdır. Suriye ile ilişkiye geçmek isteyenler için seçimler önemli meşruruk haline gelme olasılığı da mevcutdur. Yine de savaş halindeki bir ülkede koşullar malumdur. Üstelik, batı ekseni ısrarla hem baskılar uygulyor, hem de anbargolar alıyor. Hat ta özerk bölge kendi bölesinde sandıkların kurulmasını da engeledi. Birielri diyecek ki Suriyedeki seçimleri övüyorum. Oysa ben sadece Suriyedeki olanları sıraladım. Bu denli basit gerçekleikler dahi eğer tarafcılık görme şansına açık ise yaratılan Suriye algısının nedenli çirkin olduğunun da kanıtıdır.****

Suriye iç savaşından beri başta taraf direk olan Türkiye olmak üzere, birçok gerçeğin bilinmesine yasak damat kesimi ile saray yakını oluşlarıydı. Petrolden tutun zeytine dek Suriye üzerinden birçok ticari faaliyet yapıldı. Bunlar bir anlamda Peker ile ötekilerin de çelişki oluşunun nedeni haline geldi. Kendine sorulmaması veya pay verilmemesi, çelişkiyi artırdı. Bu konuyu ilerde yazacam.

Yine 6 yıl önce, Rus yetkililer uydu resimleriyle 3 petrol yoluyla ıŞİD petrolunun alınıp satılmasını açıkladı. Bunlar Türkiyede pek yazılmadı. Taştekin ve Özuğurlu deyindi. Devlet ise sesizsedasızdır. Sadece Suriyeli cihatçı kesimin ordan oraya paralı şekilde savaşçısı haline getirdi. Libya, Azarbaycan gibi yerlerde bu cihatçılar, parayla gönderilip Türkiye adına savaşıldı…

Görüldüğü gibi Suriye gerçekten unutulamaz. Her kıpırtıda çıkan ülke, bize çok ağır denecek tarihi yaşananı yansıtıyor. Seçimler bir yana, tırlar hikayesi, ticaret olayı, kurulan özgür dneilip savacı cihatçı yapılanışları hepsi Suriye krizinin damgassını taşır. Bu nedenle Suriye izlenmelidir. İzlendikçe de kendi resmimizi de içinde mutlaka bulacağız.