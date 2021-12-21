Seçim müdahalelerine İHBAR HATTI

YKP Boykot Eylem Komitesi bu dönem de çalışmalarına başladı. Geçmişte olduğu gibi yine Örgütlenme Sekreterliği koordinesinde oluşturulan YKP Boykot Eylem Komitesi hem seçimleri izleyip değerlendirmelerde bulunacak, hem de çeşitli kitlesel çalışmalar gerçekleştirecek. Bu yıl YKP’nin hem diğer siyasi yapılarla, (BKP, Federal Kıbrıs Hareketi) ortak çalışmalar gerçekleştireceği hem de YKP olarak kendi siyasal çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

2020’deki seçimlerde TC’nin müdahalelerinin raporlaştırılması, benzer müdahalelerin olacağının şimdiden görüldüğü ve bunların raporlanmasının daha da zenginleştirilmesi için YKP Boykot Eylem Komitesi tarafından “seçim müdahalelerine ihbar hattı” oluşturulduğu açıklandı. YKP Boykot Eylem Komitesi yaptığı açıklamada herkesi seçime kadar olan sürede TC elçiliği yetkililerinin, MHP ve AKP milletvekillerinin ve temsilcilerinin seçim çalışmalarına dahil olduklarında, para ve benzeri şeyler dağıtıldığında veya farklı türden müdahaleleri tespit ettiklerinde, ellerine geçen müdahale belgelerinin de örneklerini fotoğraflayıp, videoya çekip Whatsapp, Viber, Telegram, Signal, Line gibi farklı sosyal medya mesajlaşma programları üzerinden 0548 848 02 01 nolu telefona göndermeleri çağrısında bulundu.

YKP bu dönemde ayrıca Youtube ve Facebook’tan da canlı programlarla seçim sürecini değerlendirmeyi sürdürecek. Canlı yayınlar YKP’nin YouTube kanalı ve Facebook sayfasından takip edilebilir.

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Yeni Kıbrıs Partisi

Basın Bürosu

18/12/21